España

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

El trabajador comunicó el fallo en la nómina, anunció que iba al banco a devolverlo y desapareció

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Guardar
Un trabajador recibe 330 veces
Un trabajador recibe 330 veces su nómina, renuncia al puesto y se queda con el dinero.

Ya fue noticia en mayo de 2022, pero ha sido ahora, en septiembre de 2025, cuando la historia ha terminado. El lugar es Chile y su protagonista, un trabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL), un grupo empresarial dedicado a la producción y comercialización de comida procesada que integra compañías que operan principalmente en América Latina. El hecho que da origen a todo es un sobresueldo por error.

El empleado, auxiliar de distribución, esperaba en su cuenta en el banco 500.000 pesos, en ese momento 522 euros. Su salario. Cuál fue su sorpresa al descubrir que le habían ingresado 165 millones de pesos, en torno a 172.000 euros al cambio. 330 veces más. La cosa podría haber quedado en anécdota en caso de que el beneficiario comunicara el fallo al pagador y hubiera facilitado el reintegro de la cantidad transferida indebidamente. No fue así.

Desaparición y renuncia

En un primer momento, el afortunado sí hizo saber al subdirector de su centro lo ocurrido, de hecho hasta se comprometió a acudir al banco a gestionar personalmente la devolución, la renuncia al exceso. Pero debió pensárselo mejor y desapareció. Durante tres días no se supo de él, no acudió a su puesto. A las 72 horas hizo acto de presencia a través de su abogado para presentar una carta formal de renuncia.

La gran pérdida de la clase trabajadora: sus salarios rozan el poder adquisitivo de 2019, pero ni se acercan al de hace 15 años.

Esto tenía un segundo significado: se había quedado con el dinero y, dándose por despedido, prefirió adelantarse. Lo demás, sabían todas las partes, debería dirimirse en los tribunales. Ha sido Diario Financiero, el medio que destapó el caso, quien informa ahora, tres años después, de la resolución. Finalmente, el juez ha absuelto al acusado, es decir, ha sentenciado a favor del trabajador.

Pero cabe recurso, y el Consorcio Industrial de Alimentos ya ha adelantado que no se va a rendir aquí: “CIAL ejercerá todas las acciones legales que la normativa contempla, interponiendo un recurso de nulidad, a fin de que la resolución sea revisada”, ha declarado un portavoz al citado periódico chileno.

Qué hacer si te ocurre

Según la asesoría Legaltik, cuando un trabajador detecta que su empresa ha realizado un ingreso superior al acordado en la nómina, se enfrenta a una situación que puede tener implicancias legales. En primer lugar, la legislación reconoce el derecho de la compañía a reclamar cualquier pago indebido, derecho que se mantiene vigente mientras el contrato laboral esté en activo, al firmar el finiquito o incluso tras la finalización de la relación laboral.

Un juez golpeando su mazo.
Un juez golpeando su mazo. (ShutterStock)

El protocolo recomendado ante este escenario comienza por actuar con rapidez y franqueza. Se aconseja no usar el dinero extra hasta que la situación se aclare, para evitar mayores problemas en caso de una devolución. Es fundamental comunicar por escrito el posible error al departamento de Recursos Humanos o al área de nóminas. Guardar copias de los correos electrónicos o mensajes enviados a la empresa permite demostrar que se actuó de buena fe.

En caso de confirmarse que el exceso cobrado es un error, la devolución puede acordarse directamente con la empresa: “Puedes acordar con la empresa cómo devolver el importe: en un único pago o de forma fraccionada, descontándolo de próximas nóminas”, explica Legatik. Mantener una actitud proactiva y transparente evita malentendidos y demuestra disposición a resolver el problema de manera correcta.

Pasado un año, el dinero es tuyo

Si el trabajador opta por no devolver el importe y la empresa detecta el error posteriormente, puede recuperar el dinero restándolo en la siguiente nómina. Sin embargo, este descuento está sujeto a ciertos límites legales que deben respetarse. En situaciones donde no se alcanza un acuerdo o el empleado se niega a reintegrar el dinero, la compañía puede recurrir a la vía judicial para exigir la devolución mediante una demanda civil o laboral.

Otra cuestión relevante es el plazo de prescripción de estas reclamaciones. La empresa dispone, en general, de un año desde la detección del error para iniciar acciones de recuperación del dinero. Si transcurre más de un año sin que haya reclamación, el trabajador ya no estará obligado legalmente a devolver ese exceso.

Temas Relacionados

EmpleoEmpleo en EspañaSentenciasSentencias EspañaTribunalesTribunales EspañaChileJusticia EspañaEmpresas EspañaSalarios EspañaEspaña-EconomiaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El tren de alta velocidad que conectará Europa: casi 50.000 kilómetros conectados y algunos viajes más rápidos que en avión

La Comisión Europea podría aprobarlo el próximo mes, según contó la CER a Euronews

El tren de alta velocidad

El Gobierno aprueba tipificar como delito la violencia vicaria

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria

El Gobierno aprueba tipificar como

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)

La trayectoria del jugador de El Palmar (Murcia) es impecable en este tramo de la temporada

Alcaraz vence a Fritz y

Jacobo Fitz-James, el gran ausente en la boda de Cayetano Martínez de Irujo: los tres motivos que impiden su presencia en el enlace

El tercer hijo de la duquesa de Alba ha enviado una carta al palacio de Liria explicando los motivos por los que no podrá acudir a la boda

Jacobo Fitz-James, el gran ausente

Ya tiene fecha “el eclipse solar del siglo”: será el más largo y no se repetirá hasta el año 2114

Se trata de uno de los eclipses más esperados por los astrónomos debido debido a su extraordinaria duración y visibilidad desde lugares históricos

Ya tiene fecha “el eclipse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El tren de alta velocidad

El tren de alta velocidad que conectará Europa: casi 50.000 kilómetros conectados y algunos viajes más rápidos que en avión

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

El mecánico Juan José Ebenezer explica por qué agarra peor un neumático nuevo que uno viejo: “Hay que quemar la capa superficial de parafina”

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El túnel submarino más largo y profundo del mundo estará en Noruega: avanza el proyecto de casi 2000 millones de euros que llegará en 2033

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

¿Un recibo bancario sirve como prueba en un juicio? Una abogada responde

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

DEPORTES

Alcaraz vence a Fritz y

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”