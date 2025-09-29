Un directivo es pillado teletrabajando desde el extranjero y la empresa lo despide: indemnización de 70.000 euros

Una mujer teletrabajando. (Freepik)

Tanveer Shah era gerente de ventas de FoodHub cuando fue despedido después de que la empresa de entrega de alimentos descubriera que había estado teletrabajando desde Egipto. Tras apelar ante el tribunal de Birmingham, Shah recibió 61.000 libras (unos 70.00 euros) por despido improcedente.

En verano de 2021, Shah fue ascendido a gerente de ventas de campo de Reino Unido. Sin embargo, a principios de 2022, se celebró una reunión de revisión entre Shah y el Director General de Foodhub, Ardian Mula. En la conversación, discutió sobre que Shah no pasaba suficiente tiempo “sobre el terreno” y se acordó ampliar su periodo de prueba en el puesto, afirma el periódico inglés Daily Mail.

Durante ese tiempo, se contrató a otro empleado que asumió el cargo superior inmediato de Shah, el cual descubrió que el gerente de ventas había estado teletrabajado durante “un periodo no autorizado de sus vacaciones anuales”.

Un viaje a Egipto

Pirámides de Giza. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/File Photo)

La compañía con sede en Stoke-on-Trent descubrió que Shah había estado trabajando de forma remota desde un país del norte de África por varias semanas. El Sr. Shah ha declarado que ha sido “completamente sincero y honesto” sobre el hecho de haberse quedado atrapado en Egipto al contraer covid.

Durante el proceso judicial, el juez laboral David Maxwell afirmó que el Shah “no podía decir si había estado en Egipto durante días, una semana o varias semanas a finales de 2021 y principios de 2022″. Aunque el entonces gerente sí afirmó que hubo un “período de tiempo” que teletrabajó desde allí y explicó que había estado en Egipto de vacaciones" y se contagió de covid, lo que le impidió volar de vuelta a Reino Unido.

“Estaba volviendo a casa, pero en el aeropuerto tuve que hacerme una prueba PCR y dio positivo”, declaró Shah para el Daily Mail. “Llamé inmediatamente al director de Recursos Humanos de FoodHub y le dije que no podía volver”. Shah relató que había se cogido dos semanas de vacaciones en Egipto, pero que su estancia se extendió debido a la cuarentena forzada por el covid. “Fue hace cuatro años y en el tribunal no pude recordar las fechas exactas”, afirmó Shah.

En el juicio, se abordaron distintos casos sobre acciones de carácter sospechoso que había realizado Shah. Entre ellos, el jurado fue informado de la empresa había implementado un cambio de política donde los vehículos antes proporcionados por la empresa eran sustituidos por una asignación económica para que los empleados compraran sus propios coches.

En febrero de 2022, el superior inmediato de Shah descubrió que este no había adquirido un vehículo, a pesar de que era un requisito para su puesto. A Shah se le dio un plazo de dos semanas para resolver la situación.

En agosto de 2022, después de que finalmente comprara un coche, el Director General, notó que los informes de gastos de Shah eran considerablemente más bajos que los de sus compañeros, lo que generó dudas sobre su implicación en las actividades de campo.

Tras una reunión, Mula despidió a Shah de manera inmediata, pero Shah apeló la decisión y fue readmitido, iniciándose un proceso disciplinario formal. Finalmente, Shah fue despedido nuevamente por no cumplir con lo que la empresa consideraba una “solicitud gerencial razonable” de realizar trabajo en el campo.

Caso de despido en el tribunal

El tribunal laboral de Birmingham fue informado de que Shah fue contratado inicialmente como ejecutivo de ventas de campo, pero ascendió rápidamente hasta convertirse en gerente nacional del Reino Unido en el verano de 2021.

Durante la audiencia, el juez David Maxwell señaló que hubo “fallos fundamentales” en la investigación sobre la conducta de Shah.

Shah acusó a Mula de actuar de manera deshonesta al despedirlo y defendió su historial profesional ante el tribunal. “Si miras mi historial laboral, rápidamente ascendí en la jerarquía debido a mi desempeño. Me dediqué al máximo y batí récords de ventas y rendimiento. Después de un turno tan intenso, ¿eludiría mis responsabilidades trabajando desde Egipto?”.

Actualmente desempleado, Shah indicó que está en búsqueda activa de trabajo y expresó su esperanza de que el proceso judicial no afecte sus posibilidades de encontrar un nuevo empleo.