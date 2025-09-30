España

Improcedente el despido de un camarero que fue pillado impartiendo clases de pádel estando de baja por ansiedad

La sentencia revoca el fallo de primera instancia y ordena a la empresa optar entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización de 9.318,37 euros

Marcos García Quesada

Por Marcos García Quesada

Guardar
Los trabajadores del sector de
Los trabajadores del sector de la hostelería están entre los que menos cobran con un salario medio de 16.777,32 euros anuales. EUROPA PRESS

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado improcedente el despido disciplinario de un camarero de La Zurri Jatetxea en Donostia, quien había sido cesado por su empleadora tras descubrirse que, mientras se encontraba en situación de incapacidad temporal por motivos psiquiátricos, impartía clases de pádel en otro establecimiento. La sentencia revoca el fallo de primera instancia y ordena a la empresa optar entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización de 9.318,37 euros.

El hombre llevaba trabajando para la empresa desde febrero de 2017 mediante un contrato indefinido, con un salario de algo más de 1.300 euros mensuales. Durante años, la relación laboral se mantuvo sin incidentes destacables, hasta que la salud del trabajador se convirtió en un elemento central de la controversia.

En mayo de 2021, el camarero inició un proceso de incapacidad temporal por enfermedad común que se prolongó durante más de un año. Tras agotar el plazo máximo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le dio de alta en octubre de 2022 y a partir de entonces, la reincorporación al trabajo se tornó problemática: el empleado alegaba no estar en condiciones de volver a su puesto, encadenando nuevas bajas médicas, muchas de ellas anuladas posteriormente por el INSS, lo que alimentó un clima de tensión creciente con la dirección del restaurante.

Impartía clases de pádel

El punto de inflexión llegó cuando la empresa tuvo conocimiento de que, pese a estar oficialmente de baja, el trabajador impartía clases de pádel en el Club Deportivo Internacional de Intxaurrondo.

Una inspección de trabajo constató su presencia en las pistas enseñando a menores y recogió que percibía una remuneración de 17 euros por hora, sin haber tramitado el alta correspondiente en la Seguridad Social. Aquella actividad paralela derivó en la suspensión de la prestación económica por incapacidad y fue el detonante para que la empresa comunicara un despido disciplinario en julio de 2023, invocando falta muy grave por fraude y transgresión de la buena fe contractual.

El caso no se limitó al despido. Paralelamente, el trabajador litigaba contra el INSS, que en un primer momento le había denegado la incapacidad permanente. Un juzgado social terminó reconociéndole una incapacidad permanente total para su profesión habitual de camarero, al considerar acreditados los problemas psicológicos que le impedían desempeñar esa labor.

Indemnización de 9.318,37 euros

Tras analizar el caso, el TSJ del País Vasco ha tomado la decisión de declarar procedente el cese. En su resolución, los magistrados han ordenado a la empresa elegir entre dos opciones: readmitir al trabajador en su puesto, en las mismas condiciones previas al despido, o bien abonarle una indemnización de 9.318,37 euros, calculada a razón de 33 días de salario por año trabajado desde 2017, fecha en la que se inició la relación laboral.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

A ello han añadido, en caso de readmisión, la obligación de pagar los salarios que el empleado había dejado de percibir desde julio de 2023, momento de la extinción del contrato, hasta la notificación de la sentencia.

El fallo deja claro que las clases de pádel impartidas por el demandante no constituían una falta grave suficiente para justificar la sanción más extrema en el ámbito laboral. La Sala recalca que aquella actividad, esporádica y distinta en naturaleza al oficio de camarero, no demostraba simulación de enfermedad ni perjuicio para la recuperación de sus dolencias psicológicas.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasPaís VascoCamarerosDespidoDespido ImprocedenteEmpleo en EspañaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Por qué algunos jardineros vierten Fairy en el césped cuando llega el frío

Este sencillo truco cotidiano garantiza la protección de las briznas de hierba durante los meses de invierno, evitando las incursiones indeseadas del musgo

Por qué algunos jardineros vierten

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

El piloto comunicó el fallecimiento de su mascota a través de sus redes sociales donde también se han despedido cuentas oficiales como Ferrari o la F1

Hamilton despide a su perrito

La ruta en Murcia para desconectar en familia este otoño: corta, sencilla y llena de naturaleza

4 kilómetros de recorrido circular perfecto para ir con niños debido a su facilidad y sus rincones llenos de naturaleza impresionante

La ruta en Murcia para

Los consejos de una familia tras dar la vuelta al mundo y el lugar que más les ha gustado: “No tienes que organizarlo todo”

Stéphanie, Grégory y sus hijos Adrián y Mila dejaron Lyon para cumplir el sueño de dar la vuelta al mundo. Tras visitar quince países, cuentan sus aprendizajes y anécdotas en redes sociales

Los consejos de una familia

Mónica Naranjo desvela en ‘La Revuelta’ la peor cara de ‘’La isla de las tentaciones’: “Pensé que me iban a pegar”

La cantante le ha contado a Broncano los secretos más desconocidos del programa

Mónica Naranjo desvela en ‘La
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

123 juezas y jueces de

123 juezas y jueces de violencia de género se oponen a la medida del Gobierno de asumir todos los delitos sexuales a partir de este octubre

El tren de alta velocidad que conectará Europa: casi 50.000 kilómetros conectados y algunos viajes más rápidos que en avión

Una agente de la Guardia Civil reduce a un hombre disparándole en el pie después de que le atacará con un objeto punzante y le mordiera en el brazo

El mecánico Juan José Ebenezer explica por qué agarra peor un neumático nuevo que uno viejo: “Hay que quemar la capa superficial de parafina”

Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba la tramitación

El Gobierno aprueba la tramitación urgente del nuevo registro horario digital que busca frenar las horas extra no pagadas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

El precio de la carne y la charcutería disparan la cesta de la compra en septiembre: la OCU registra aumentos del 12% al 25%

Una empresa paga a un empleado 330 veces su salario por error y la Justicia permite que se lo quede: más de 170.000 euros

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Hamilton despide a su perrito

Hamilton despide a su perrito Roscoe, uno más del paddock de Ferrari: “Murió en mis brazos, amado hasta el último segundo”

Alcaraz vence a Fritz y conquista Tokio en su octavo éxito del 2025 (6-4 y 6-4)

Un Carlos Alcaraz de récord afronta su novena final consecutiva con Tokio como escenario y Taylor Fritz como rival

El Valencia demanda a Netflix por un documental sobre Vinícius: ve injusta la representación de su afición

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación