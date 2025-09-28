La receta viral de sopa de brócoli y queso cheddar, un plato rico en fibra y proteínas y muy fácil de preparar

Sopa de brócoli y queso cheddar

La sopa de brócoli y queso cheddar tiene su origen en la cocina popular estadounidense, donde suele servirse como entrada cremosa en restaurantes y hogares. Hay quienes la acompañan con crujiente bacon, otros añaden pan de ajo en el lateral, mientras que algunos prefieren licuarla para obtener una textura extra suave. Lo que nunca cambia es su capacidad para ofrecer confort y energía, junto con un perfil nutricional rico en fibra y proteínas. Una combinación ganadora perfecta para disfrutar en los días más frescos.

Su elaboración no tiene complicaciones: se trata de pochar verduras, añadir harina para espesar, incorporar caldo y lácteos y finalizar con una generosa cantidad de queso cheddar rallado. El resultado es una sopa densa, aromática y muy saciante, perfecta para preparar en grandes cantidades y disfrutar durante varios días.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Cocción de verduras y caldo: 15 minutos

Finalización (añadir lácteos, queso y cocer): 10 minutos

Tiempo total aproximado: 35 minutos

Ingredientes

1 cebolla blanca 6 dientes de ajo Aceite de oliva 3 cucharadas de mantequilla Sal, pimienta, ajo en polvo y cebolla en polvo 1/4 taza de harina 4 tazas (aprox. 1 litro) de caldo de pollo 1/2 taza de leche semidesnatada 1/2 taza de nata líquida para cocinar 2 tazas de queso cheddar rallado 1 brócoli entero 3 zanahorias

Cómo hacer sopa de brócoli y cheddar, paso a paso

Pela y pica la cebolla, aplasta los ajos y corta el brócoli en trozos (incluyendo el tallo). Ralla las zanahorias. En una olla grande, añade una cantidad generosa de aceite de oliva y las tres cucharadas de mantequilla. Funde a fuego medio. Incorpora la cebolla y sofríe hasta que quede blanda. Sazona con sal, pimienta, ajo en polvo y cebolla en polvo (una cucharadita de cada uno). Remueve bien. Añade los ajos y rehoga unos 30 segundos. Incorpora la harina y remueve hasta integrar, sin dejar que se queme. Este paso es clave para espesar la sopa correctamente. Vierte poco a poco el caldo y mezcla para evitar grumos. Lleva a ebullición suave y cubre la olla. Cocina 15 minutos a fuego medio-bajo. Añade la leche y la nata líquida, mezclando para mantener una textura cremosa y homogénea. Incorpora la mayor parte del queso cheddar rallado (reserva un poco para servir). Suma el brócoli troceado y la zanahoria rallada. Ajusta la sal y la pimienta. Tapa de nuevo y cocina unos 10 minutos, hasta que el brócoli esté tierno. No sobrecocines el brócoli para que conserve color y textura. Sirve caliente en platos hondos, espolvorea el queso restante por encima y acompaña con pan tostado o baguette de ajo. Si deseas una textura más fina, usa la batidora para triturar parte de la sopa. No licúes la totalidad si quieres mantener trozos de brócoli y zanahoria en la presentación.

Esta receta rendirá aproximadamente para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 370 kcal

Grasas: 21 g (de las cuales grasas saturadas: 12 g)

Carbohidratos: 28 g

Azúcares: 6 g

Proteínas: 17 g

Fibra: 4 g

Sodio: 986 mg

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Esta sopa puede conservarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante 3-4 días. Para mantener la mejor textura y sabor, caliéntala suavemente, removiendo y evitando que hierva fuerte. También es posible congelar la sopa durante un máximo de dos meses, aunque puede alterarse ligeramente la textura de los lácteos al descongelar.