La advertencia de los bomberos para quien tenga la tostadora sobre la encimera de la cocina: “Y vacía las migas con regularidad”

Los servicios de emergencia alertan de los peligros de no utilizar la tostadora adecuadamente

Al igual que es importante elegir con precaución los electrodomésticos y otros dispositivos eléctricos que utilizaremos para nuestro hogar, también lo es realizar un correcto uso de estos con el objetivo de prevenir el riesgo de incendios. Ocurre con los sistemas de calefacción, los cargadores para aparatos como ordenadores portátiles o teléfonos móviles y pequeños electrodomésticos como las tostadoras.

En casi todas las casas hay al menos una y, pese a que su funcionamiento es rápido y sencillo, también desentraña un cierto riesgo en nuestra cocina, especialmente si no se limpia adecuadamente o se coloca en lugares en los que un cortocircuito podría provocar serios daños materiales o incluso humanos. Es por este motivo por lo que las autoridades alertan sobre el peligro que existe si no se utiliza con precaución, al igual que ocurre con otros dispositivos eléctricos.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Devon y Somerset, tal y como recoge el medio británico Express, recomienda colocar la tostadora “lejos de cortinas o persianas”, así como “de cualquier otro elemento inflamable, como papel de cocina”. Además, lanza una advertencia para todas esas personas que ponen la tostadora encima de la encimera: debe sacarse de debajo de armarios y estanterías que sobresalgan mientras se está usando para evitar la acumulación de calor y, además, debe situarse en una superficie estable.

Otras advertencias y consejos

El grupo de bomberos también destaca la importancia de enchufar la tostadora de una forma segura: utilizando siempre el fusible correcto y no sobrecargando los enchufes: “Utilice un enchufe en cada toma. Si es necesario, use un adaptador con fusible y mantenga la salida total a no más de 13 amperios. Recuerde que los electrodomésticos de alta potencia, como las lavadoras, siempre necesitan su propia toma”.

Diez mil incendios al año en España: el 95% los produce el ser humano y más de la mitad son intencionados.

También deben apagarse los aparatos eléctricos cuando ya no se están utilizando, revisarlos periódicamente para comprobar que continúan funcionando correctamente y mantener “los cables y aparatos eléctricos alejados del agua, el calor o las llamas”, así como vaciar “las migas con regularidad” porque esta acumulación de restos de pan puede prenderse con el calor.

Otros consejos fundamentales para evitar un incendio con una tostadora, así como con otros electrodomésticos, son los siguientes:

No introducir alimentos con envoltorios de papel, plástico o aluminio , pues pueden incendiarse fácilmente.

No utilizar utensilios metálicos para sacar pan atascado, pues podría producirse un cortocircuito. En estos casos es preferible emplear pinzas de madera o desenchufar la tostadora antes de intentar sacarlo.

No usar la tostadora si el cable está dañado o presenta signos de sobrecalentamiento .

Desenchufar la tostadora después de usarla, ya que esto permite evitar posibles cortocircuitos o un mal funcionamiento accidental. Lo mismo ocurre con otros aparatos electrónicos, que pueden sobrecalentarse si se mantienen enchufados a la corriente una vez se han terminado de usar.

No dejar la tostadora funcionando sin vigilancia , menos aún cuando hay niños o mascotas cerca que podrían sufrir daños o tirarla accidentalmente.

Desenchufar el aparato de inmediato si comienza a salir humo o fuego. Además, es importante que en estos casos se utilice un extintor contra incendios y no agua .

No meter nada dentro si hay fuego en el interior de la tostadora. Lo recomendable es poner la tapa para que este se apague por falta de oxígeno.