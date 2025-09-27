La Aemet emite un aviso especial por “lluvias muy fuertes y persistentes” ante la llegada de los restos del huracán Gabrielle a España

Evolución de la trayectoria probable del centro del huracán Gabrielle.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial este sábado por la llegada del ex-huracán Gabrielle a la península Ibérica. Según ha explicado el organismo público, este ciclón extratropical dejará en nuestro país “lluvias muy fuertes y persistentes”, por lo que para este fin de semana se han activado alertas amarillas y naranjas.

Esta situación de inestabilidad ya será perceptible durante esta jornada, puesto que la aproximación del huracán, que alcanzará España en forma de borrasca tras perder sus características tropicales en el archipiélago de las Azores, provocará “precipitaciones moderadas y persistentes en el oeste de Galicia, ocasionalmente con tormenta, e intervalos de viento fuerte del sureste, con temporal marítimo en los litorales atlánticos gallegos”.

El aviso especial de la Aemet, sin embargo, dará comienzo el domingo, día en el que los restos del huracán Gabrielle alcancen nuestro país. Por el momento, la alerta se mantendrá hasta el martes 30 de septiembre, ante la previsión (todavía con bastante incertidumbre) de que el miércoles comience a reducirse la inestabilidad.

