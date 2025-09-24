España

El huracán Gabrielle llegará a España en forma de borrasca y dejará a su paso “mala mar, lluvias y vientos fuertes” tras un breve ’veranillo de San Miguel’

El ciclón alcanzará las Azores el viernes e irá perdiendo sus características tropicales una vez alcance el archipiélago. La Aemet ha llamado a la calma, pues es “algo relativamente habitual en otoño”

María Santos Viñas

La previsión de la evolución del huracán Gabrielle que se acercará el fin de semana a la Península como borrasca. (Aemet)

España parece haberse montado en una montaña rusa este mes. Las precipitaciones has sido escasas, salvo en el norte y este del país, pero las temperaturas han experimentado grandes oscilaciones. Si la semana pasada el mercurio alcanzaba los 40 grados en puntos del sur de la península, esta, se ha acercado a los cero grados en el norte. Y después de una curva de subida y bajada, este jueves llega otro cambio de tiempo con un ascenso de los termómetros que volverán a bajar a finales de semana con la llegada del huracán Gabrielle que se desplaza por el Atlántico. El viernes alcanzará Azores y el domingo penetrará en la península ya en forma de borrasca, pues, una vez alcance el archipiélago, irá perdiendo sus características tropicales y dejará de ser un huracán. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha llamado a la calma, pues es “algo relativamente habitual en otoño”. No obstante, y pese a la incertidumbre en la previsión, han avisado de que “podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular”.

Antes de que vuelva el mal tiempo, se podrá disfrutar del ’veranillo de San Miguel’, pero no empezará hasta el jueves. Este miércoles, el escenario será similar al del martes, con temperaturas por debajo de los 30 grados en todo el país. Y, del mismo modo que en la jornada anterior, se esperan lluvias en el Cantábrico orienta y las zonas costeras de Cataluña y Baleares, por la influencia de una vaguada atlántica. No obstante, la Aemet solo ha activado la alerta amarilla en la costa de Girona y Menorca por mala mar, y en Barcelona por lluvias débiles.

Un breve “veranillo de San Miguel”

El jueves hará frío de madrugada. En Teruel, Cuenca o Vitoria se bajará de 5 grados, incluso de dos en Soria. Sin embargo, las temperaturas máximas serán más altas. “Aunque en el tercio norte todavía no se pasará de 18 o 20 grados, ya en el sur de Galicia se superarán los 28 grados y a 30 o 32 grados se llegará en el valle del Guadalquivir”, apunta el portavoz del organismo meteorológico, Rubén del Campo. Las lluvias también harán acto de presencia. Volverán a formarse tormentas en Cataluña y Baleares, pero también en el sur de Aragón, el norte de la Comunidad Valenciana y sus zonas costeras. También lloverá en puntos del sur de Andalucía, Melilla y el Cantábrico oriental.

Regiones con olas de calor extremo inexplicable proliferan en el mundo.

El viernes, el ascenso térmico será generalizado, tanto de las temperaturas mínimas como de las máximas, y se notará especialmente en el norte peninsular. Se superarán los 32 grados en puntos de Andalucía y del interior de la Comunidad Valenciana. En el centro y mitad sur de la península se sobrepasarán los 25 grados de forma generalizada. Todavía podría haber tormentas en Cataluña y Baleares, con tendencia a remitir, aunque por la tarde no es descartable que se formen de nuevo, al igual que en otros puntos aislados del este de la península. El sábado, el termómetro continuará su ascenso. Las temperaturas serán más altas, sobre todo este día en el este y Baleares, con más de 28 grados en el centro y mitad sur y más de 32 grados en el Guadalquivir y puntos del sureste.

La llegada de Gabrielle en forma de borrasca

Del Campo explica que, para el domingo, hay “escenarios que apuntan a la llegada de una borrasca profunda a nuestro país, que en origen habrá sido el huracán Gabrielle”. La previsión actual contempla que podría dejar mala mar, lluvias y vientos fuertes en el oeste peninsular.

