España

Un estudio demuestra que los fertilizantes orgánicos como compost y estiércol mejoran la estructura del suelo, su microbiota y la retención de carbono

El estudio detectó también un incremento significativo en la cantidad de carbono almacenado en formas que permanecen protegidas durante largos periodos, lo que refuerza el papel del suelo como regulador climático

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Guardar
Los fertilizantes orgánicos como compost
Los fertilizantes orgánicos como compost y estiércol mejoran la estructura del suelo, su microbiota y la retención de carbono (Freepik)

El uso de fertilizantes orgánicos como compost y estiércol en la agricultura no solo nutre los cultivos, sino que transforma la estructura del suelo y su capacidad para la retención de carbono de manera estable. Un estudio de largo plazo realizado en campos de maíz en Kansas ha demostrado que, tras 22 años de manejo agrícola sin labranza y con la aplicación continua de enmiendas orgánicas, estos insumos mejoran la microbiota del suelo y potencian su función como sumidero de carbono, un hallazgo relevante en la búsqueda de prácticas agrícolas sostenibles y en la lucha contra el cambio climático.

Estructura más estable, mayor retención de carbono y más actividad microbiana

El estudio, liderado por la Universidad Estatal de Kansas y publicado en el Soil Science Society of America Journal, se centró en analizar el impacto del compost y el estiércol en suelos agrícolas reales, utilizando tecnología de vanguardia para observar los procesos subterráneos. Los resultados muestran que los suelos tratados exclusivamente con enmiendas orgánicas presentan una estructura más estable, mayor contenido de carbono total y una actividad microbiana más diversa y abundante. Además, se detectó un incremento significativo en la cantidad de carbono almacenado en formas que permanecen protegidas durante largos periodos, lo que refuerza el papel del suelo como regulador climático.

Uno de los aspectos clave identificados por los investigadores es el mecanismo por el cual el carbono queda atrapado en el suelo. No basta con que el carbono orgánico llegue a la tierra; su permanencia depende de cómo y dónde se almacena. El equipo utilizó imágenes por rayos X de sincrotrón para observar el carbono en su ubicación natural, sin alterar la estructura del suelo. Descubrieron que el carbono se fija en microporos dentro de agregados del suelo, se adhiere a minerales como el hierro y el aluminio, o se asocia a restos de microorganismos. Según los autores, “el carbono que se adhiere a minerales o se inserta en microporos dentro de agregados del suelo puede mantenerse allí por largos periodos, fuera del alcance de microbios y del oxígeno, que lo transformarían en dióxido de carbono”.

Noticias del día 24 de septiembre del 2025.

La comparación entre fertilizantes sintéticos y enmiendas orgánicas revela diferencias sustanciales. Mientras que los fertilizantes sintéticos aportan principalmente nitrógeno, el compost y el estiércol ofrecen una mezcla compleja de moléculas orgánicas, micronutrientes y comunidades microbianas vivas. Este tipo de insumo no solo nutre a las plantas, sino que también alimenta a los microbios del suelo, esenciales en la formación de agregados estables que atrapan carbono. El estudio documentó que los suelos tratados con compost o estiércol contenían más carbono total, mayor proporción de carbono en microporos protegidos y una cantidad superior de carbono microbiano, tanto vivo como en forma de necromasa (el conjunto de materia vegetal muerta que se acumula sobre el suelo), un componente fundamental en la fracción más estable del carbono del suelo.

La validez de estos resultados se refuerza con experiencias internacionales y locales. El proyecto “4 por 1000″, impulsado por Francia desde 2015, promueve el aumento del carbono en suelos agrícolas como estrategia para combatir el cambio climático y busca “motivar a los productores a emprender la transición hacia una agricultura productiva y altamente resiliente, basada en el manejo apropiado de la tierra y los suelos”, según el panfleto oficial de la iniciativa.

En Navarra y Cataluña, fincas han logrado mejorar la estructura del suelo y la retención de agua mediante la adopción de sistemas similares basados en enmiendas orgánicas, lo que demuestra la aplicabilidad de estas prácticas en distintos contextos.

No obstante, los investigadores advierten sobre las limitaciones y desafíos que enfrenta la adopción generalizada de fertilizantes orgánicos. La viabilidad de aplicar compost o estiércol varía según la región, debido a obstáculos logísticos como el transporte y almacenamiento, costes económicos asociados al manejo por tonelada y posibles emisiones ambientales durante el tratamiento del estiércol. Además, factores como la textura del suelo, el pH y el clima local influyen en la respuesta de cada terreno, lo que impide una solución única para todos los casos.

En este contexto, los hallazgos del estudio ofrecen una base científica para orientar tanto a agricultores como a responsables de políticas públicas. Conocer qué prácticas favorecen realmente el secuestro de carbono en el suelo permite diseñar estrategias agronómicas y normativas más eficaces, adaptadas a las particularidades de cada región y enfocadas en maximizar los beneficios ambientales y productivos de la agricultura sostenible.

Temas Relacionados

Fertilizante OrganicoMicrobiotaCompostCompostajeAgriculturaAgricultura SostenibleCarbonoEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 26 de septiembre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del

Cotización del euro frente al dólar hoy 26 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Cotización del euro frente al

Qué hacer si no te acuerdas de la contraseña del wifi: esta es la mejor solución

Hoy en día, por suerte o por desgracia, el acceso al Internet es imprescindible para el desarrollo de muchas actividades: así se puede conectar cualquier smartphone a una red sin necesidad de la contraseña

Qué hacer si no te

Estas son las razones por las que los aviones no suelen sobrevolar el polo norte ni el polo sur: “No es que esté prohibido, pueden cruzarlo si les da la gana”

“Lo que pasa”, explica Juan José, mecánico de profesión y experto en aeromecánica, “es que cuando cruzan una zona tan larga, tan fría, con condiciones extremas, el avión tiene ciertas carencias”

Estas son las razones por

Previsión meteorológica: las temperaturas que se esperan en Zaragoza este 26 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica: las temperaturas que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El extraño contrato que no

El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes

La Unión Europea cambia sus fronteras: así funcionará el nuevo sistema de control para el que España ha invertido 83 millones

¿Quiénes juzgarán al fiscal general? Los 7 magistrados que dictaminarán si existió revelación de secretos en el caso por fraude del novio de Ayuso

Sánchez defiende una “respuesta multilateral” para regular la IA: “Es imparable pero no puede ser ingobernable”

El buque de Acción Marítima ‘Furor’ zarpa desde el puerto de Cartagena en una “misión de acompañamiento” a la Flotilla a Gaza

ECONOMÍA

Cotización del euro frente al

Cotización del euro frente al dólar hoy 26 de septiembre

España crecerá este año más que la UE, pero a menor ritmo debido a su modelo basado en el empleo y la demanda interna

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 25 septiembre

España está entre los países europeos con más impuestos al comprar vivienda, con tasas del 10% y costes que pueden superar los 30.000 euros

Madrid, entre las 7 ciudades del mundo que más han aumentado el riesgo de sufrir una burbuja inmobiliaria

DEPORTES

Una leyenda del Manchester United

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid