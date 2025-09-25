España

Una niña de 12 años recibió un disparo en la cabeza y sobrevive milagrosamente: “Los médicos habían advertido que estaba a punto de morir”

Sophia Forchas progresa significativamente tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis (EEUU)

Por María Rodríguez

Agentes del FBI investigarán las causas del hecho tras reportarse "múltiples víctimas"

Los tiroteos masivos en Estados Unidos se han convertido en una tragedia constante que afecta a miles de personas inocentes. Cada episodio reabre el debate de la violencia armada y pone rostro a las víctimas que luchan por sobrevivir y rehacer sus vidas.

Sophia Forchas, una niña de 12 años, recibió el 27 de agosto un disparo en la cabeza durante un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos). Esto sucedió en la Iglesia de la Anunciación durante una misa escolar. Dos estudiantes, de 8 y 10 años, murieron y otros 18 niños y tres adultos resultaron heridos.

Tras el incidente, las posibilidades de supervivencia de Sophia parecían muy escasas. “Los médicos nos advirtieron que estaba al borde de la muerte”, afirmaba la familia de la víctima en un comunicado difundido.

La bala del agresor se había impactado en el lóbulo occipital derecho de su cerebro. A pesar de la gravedad del suceso, su situación ha mejorado “milagrosamente”. “Si me hubieran dicho en ese momento que diez días después estaríamos aquí con un atisbo de esperanza, habría dicho: ‘Se necesitaría un milagro’”, comentó el cirujano según La Dépêche.

Diez días después del ataque armado, los cirujanos no se habían atrevido a extraer la bala del cerebro por miedo a los posibles daños que le podrían haber causado. Finalmente, extirparon el lado izquierdo del cráneo para aliviar la presión intracraneal de la víctima.

El comunicado del centro médico afirma que “continúa progresando de forma constante, mostrando signos prometedores de recuperación neurológica”. Los familiares y seres queridos de Sophia han recaudado más de un millón de dólares para ayudar a cubrir los gastos médicos. La joven ahora se enfrenta a un largo camino de rehabilitación.

Imagen recurso de una escuela
Imagen recurso de una escuela (De Definición)

Tiroteos masivos en Estados Unidos: datos

Hasta el 31 de agosto de 2025 se habían registrado en este año un total de 317 tiroteos masivos en Estados Unidos, con 270 muertos y 1.430 heridos. Solo en septiembre de 2025 se reportaron 25 tiroteos masivos, con 19 fallecidos y 105 lesionados, como informa Uno TV. La cifra, por tanto, asciende a 342 tiroteos masivos, con 289 muertos y 1.535 heridos en 2025.

En cuanto a la gravedad de los sucesos, 10 de ellos destacan por el número de víctimas, colocándose en primer lugar el tiroteo del que trata esta nota: 21 heridos y 2 fallecidos en Minneapolis, Minnesota, 27 de agosto.

De acuerdo con los registros, le siguen los siguientes:

- 18 víctimas en Las Cruces, Nuevo México (21 de marzo)

- 18 víctimas en Chicago, Illinois (12 de julio)

- 17 víctimas en Houston, Texas (15 de julio)

- 16 víctimas en Houston, Texas (4 de mayo)

- 14 víctimas en Mamou, Luisiana (3 de marzo)

- 13 víctimas en Hickory, Carolina del Norte (1 de junio)

- 12 víctimas en Elkhart, Indiana (15 de junio)

- 12 víctimas en Filadelfia, Pensilvania (13 de julio)

- 12 víctimas en Brooklyn, Nueva York (17 de agosto)

Además de otros incidentes con entre 4 y 11 víctimas en estados como Alabama, Idaho, Wyoming, Missouri, Tennessee y Montana.

