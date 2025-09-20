España

Descubren que el cerebro tiene un “contador interno de pasos” que calcula cuánta distancia hemos recorrido

Un estudio de la Universidad de St Andrews de Escocia ha identificado la región cerebral en la que se encuentra este “reloj de kilometraje”

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Una mujer pasea con su
Una mujer pasea con su perro (AdobeStock)

A medida que la ciencia avanza y la neurología logra nuevos descubrimientos, la niebla de misterio que envuelve nuestro cerebro se disipa poco a poco. Uno de los últimos hallazgos es la existencia de una especie de “reloj de kilometraje”, un mecanismo interno del cerebro para calcular con precisión la distancia recorrida.

Lo curioso de este medidor es que está presente tanto en el cerebro humano como en el del resto de animales, lo que ha permitido a un equipo de científicos de la Universidad de St Andrews (Escocia) identificar a través de un estudio con ratas la ubicación de este reloj de kilometraje. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Current Biology y revelan que ciertas células cerebrales, conocidas como células de red, emiten impulsos eléctricos en un patrón regular que se corresponde con la distancia recorrida por el animal, actuando como un contador interno de pasos.

El experimento consistió en entrenar a ratas para que recorrieran una distancia específica dentro de una arena rectangular, recibiendo como recompensa un trozo de cereal al regresar al punto de partida tras completar el trayecto correcto. Los investigadores observaron que, cuando los roedores recorrían la distancia adecuada, las células responsables del conteo de distancia se activaban de manera regular, aproximadamente cada 30 centímetros. Según explicó a la BBC James Ainge, profesor de la Universidad de St Andrews y autor principal del estudio, “cuanto más regular era ese patrón de activación, mejor estimaban las ratas la distancia que debían recorrer para obtener la recompensa”.

La alteración del entorno tuvo un impacto directo en este mecanismo. Cuando los científicos modificaron la forma de la arena, el patrón de activación de las células se volvió errático y las ratas comenzaron a fallar en la estimación de la distancia, deteniéndose antes de tiempo. “Parece que muestran una especie de subestimación crónica. Hay algo en el hecho de que la señal deje de ser regular que provoca que se detengan demasiado pronto”, afirmó Ainge.

Los investigadores compararon este fenómeno con la dificultad que experimentan las personas para orientarse cuando desaparecen los puntos de referencia visuales, como ocurre en la niebla. “Obviamente es más difícil orientarse en la niebla, pero quizá lo que la gente no aprecia es que también afecta nuestra capacidad para calcular la distancia”, añadió el investigador.

Células nerviosas del cerebro (Shutterstock)
Células nerviosas del cerebro (Shutterstock)

Una estimación de la distancia

Para comprobar si este mecanismo también existe en humanos, el equipo replicó el experimento a mayor escala. Construyeron una arena de 12 metros por 6 metros en la sede de la unión estudiantil de la universidad y pidieron a voluntarios que caminaran una distancia determinada y regresaran al punto de partida, siguiendo el mismo procedimiento que las ratas.

Los resultados mostraron que los participantes humanos también estimaban correctamente la distancia en un espacio rectangular simétrico, pero cometían errores cuando los investigadores alteraban la forma del recinto. “Ratas y humanos aprenden muy bien la tarea de estimar distancias y, cuando se cambia el entorno de la manera que sabemos que distorsiona la señal en las ratas, se observa exactamente el mismo patrón de comportamiento en los humanos”, explicó Ainge a BBC News.

El hallazgo no solo aporta información sobre los mecanismos cerebrales que permiten la navegación espacial, sino que también podría tener aplicaciones en el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Según Ainge, “las células cerebrales que estamos registrando se encuentran en una de las primeras áreas que se ven afectadas en el Alzheimer”. El investigador señaló que ya existen juegos para teléfonos móviles diseñados para evaluar la capacidad de orientación, y expresó interés en desarrollar herramientas similares centradas específicamente en la estimación de distancias.

Temas Relacionados

CerebroPasosDistanciaNeurocienciaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

El Gobierno puso en marcha en 2020 esta prestación que protege a más de 2,3 millones de hogares en situaciones vulnerables, con complementos extra para las familias que cumplen ciertos requisitos

La ayuda de la Seguridad

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Ha provocado grandes daños materiales pero no se conocen heridos

Atacan con cócteles molotov el

Los mejores perros para gente perezosa: compañeros tranquilos para una tarde de sofá y manta

Estas cinco razas de perro son ideales para las personas que disfrutan de buena compañía durante sus días relajados en casa

Los mejores perros para gente

Un niño de 11 años es hospitalizado tras pasar 14 horas haciendo los deberes del colegio: la culpa fue de la presión de sus padres

El menor, residente en China, sufrió “mareos, dolores de cabeza y adormecimiento en las extremidades”

Un niño de 11 años

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Atacan con cócteles molotov el

Atacan con cócteles molotov el centro de la Xunta que acogerá a 80 menores migrantes en Lugo

Investigada una conductora por circular sin dos de las ruedas de su vehículo durante aproximadamente 14 kilómetros en Mallorca

España ofrece a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la ‘Operación Centinela’ en la frontera con Rusia

¿75.000, 150.000 o 300.000 euros? La causa contra el Fiscal General se enreda con la fianza que debe pagar García Ortiz

Francia y otros nueve países reconocerán al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU que se celebrará en Nueva York la próxima semana

ECONOMÍA

La ayuda de la Seguridad

La ayuda de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002: hasta 1.500 euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 20 septiembre

Los jefes de una empresa hablan en un tren sobre despedir a un empleado: un pasajero lo escucha, busca al trabajador por redes sociales y le advierte

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 20 septiembre

DEPORTES

Quién fue el primer ganador

Quién fue el primer ganador del Balón de Oro: se hacía llamar el ‘mago del regate’ y nunca fue expulsado

¿La Vuelta a España fue solo el principio? Crece la presión para apartar a Israel de los eventos deportivos, pero las organizaciones guardan silencio

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno