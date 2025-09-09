Crimen y Justicia

Los aberrantes resultados que arrojaron las pericias hechas en los dispositivos del explotador sexual de Mar del Plata

El acusado de 41 años, está siendo investigado por delitos de explotación y abuso sexual en mujeres, a las que drogaba y golpeaba

Guardar
La investigación comenzó en julio
La investigación comenzó en julio por alertas en el Monoblock 21 del Complejo SOIP

Los dispositivos secuestrados por las autoridades policiales del domicilio del hombre acusado de drogar y explotar sexualmente a mujeres en la ciudad de Mar del Plata, arrojaron información relevante que agravaría más la causa que lo investiga por delitos vinculados a la explotación y el abuso. Al momento de su detención, descubrieron que una de sus víctimas se encontraba en el domicilio donde cometía los ataques.

De acuerdo con lo que trascendió, el peritaje realizado a un pendrive que se encontraba conectado a un televisor de 75 pulgadas permitió detectar la existencia de más de 200 archivos de abuso sexual infantil, según informó el portal 0223.com. Los aparatos tecnológicos se encontraban en su departamento ubicado en el complejo habitacional SOIP.

Tal como trascendió, se trata de material que no es de producción local y habría sido adquirido o intercambiado en sitios de internet. Este descubrimiento complica aún más la situación del imputado, un hombre de 41 años, que podría enfrentar cargos por tenencia de material de abuso sexual infantil.

U. F., según sus iniciales, quedó detenido a fines del mes pasado luego de varias denuncias realizadas por los vecinos sobre la presunta retención de chicas contra su voluntad en la vivienda ubicada en el monoblock 21. El primer llamado al 911 tuvo lugar en julio y, a partir de este primer indicio, la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense comenzó una vigilancia y pudo comprobar que el acusado trasladaba a las víctimas en una camioneta Volkswagen Amarok a hoteles y domicilios particulares. La captación de clientes se realizaba a través de la aplicación de mensajería.

Además, descubrieron que el agresor ejercía violencia física y sometía a las víctimas a castigos, humillaciones y amenazas. Se detallaron situaciones en las que las mujeres eran tatuadas con la letra “F” o “FU” en la pelvis, glúteos, orejas y otras partes del cuerpo, e incluso se mencionó la pérdida de piezas dentales como parte de las agresiones sufridas. El hallazgo de una máquina de tatuar con gran cantidad de agujas, confirmaron las marcas en los cuerpos de las mujeres.

El detenido, con antecedentes penales,
El detenido, con antecedentes penales, sometía a mujeres mediante violencia, amenazas y suministro de drogas, obligándolas a prostituirse en distintos domicilios

Tras el operativo, los agentes encontraron a una joven de 23 años, que permanecía cautiva en el lugar y era forzada a prostituirse tanto en el domicilio allanado como en otros sitios de Mar del Plata. Su relato se sumó al de otras dos mujeres identificadas como C. A. y L. P. Durante el allanamiento, la Policía también decomisó un teléfono celular, dos balanzas de precisión, una notebook, un elemento de estimulación sexual y un cuadro con orificio presuntamente destinado a ocultar una cámara espía. El acusado ya había enfrentado causas por robo, tenencia ilegal de armas, abuso sexual agravado y lesiones contra mujeres.

La Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, a cargo de la fiscal Graciela Trill, recibió los informes técnicos del Ministerio de Justicia provincial que confirmaron el grado de vulnerabilidad de las víctimas, lo que agravó la calificación inicial del proceso por facilitación y explotación de la prostitución. Una nueva víctima, cuyo testimonio resultó concordante con el de las anteriores, aportó datos sobre la modalidad bajo la cual operaba. Las atrapaba y explotaba a partir de su situación de consumo problemático de sustancias.

Luego de su detención, que se produjo cuando intentaba darse a la fuga en su vehículo y tras un despliegue coordinado de las fuerzas de seguridad, U.F. fue alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense intervino en la asistencia y acompañamiento a las víctimas, que permanecen bajo atención médica y psicológica.

Temas Relacionados

Mar del Plataabusador sexualexplotador sexualvíctimasabuso sexual infantilúltimas noticias

Últimas Noticias

Discutió con su pareja, intentó acuchillarlo y quedó detenida en Misiones

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en Oberá. La agresora, de 37 años, causó destrozos en la vivienda

Discutió con su pareja, intentó

Golpeó brutalmente a su ex pareja y la escondió debajo de la cama cuando llegó la Policía a rescatarla en Santa Fe

La denuncia fue presentada por la hija de la víctima. La mujer, de 43 años, presentaba politraumatismos y permanece internada en el hospital Centenario

Golpeó brutalmente a su ex

Fijaron la fecha de una audiencia clave para “La Toretto” y está cada vez más cerca del juicio por matar a un motociclista en La Plata

Será el próximo mes en los Tribunales de La Plata. La joven está acusada de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Walter Armand

Fijaron la fecha de una

Encontraron el cuerpo calcinado de un hombre en Mendoza y confirmaron que fue asesinado a puñaladas

Un vecino descubrió el cuerpo de un hombre en llamas en un baldío de Guaymallén. El cuerpo presentaba signos de haber sido apuñalado antes de ser incinerado y la Fiscalía investiga el crimen

Encontraron el cuerpo calcinado de

Planeaban hacer un boquete para robar un banco en Escobar y fueron descubiertos

Un vecino alertó a la Policía por los movimientos sospechosos. Hay cuatro detenidos. Hace pocos días, estos mismos ladrones utilizaron este elaborado plan en otra sucursal, pero encontraron la caja fuerte vacía

Planeaban hacer un boquete para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Golpeó brutalmente a su ex

Golpeó brutalmente a su ex pareja y la escondió debajo de la cama cuando llegó la Policía a rescatarla en Santa Fe

Jaime Durán Barba analizó la derrota de Javier Milei en las elecciones bonaerenses: “Se hizo muy mal la campaña”

Confirman el procesamiento de un acusado por integrar una banda de secuestros ligada a dos empleados del Consejo de la Magistratura

La CGT se endurecerá para apuntalar el triunfo del PJ en octubre, pero descarta hacer más paros generales

El Congreso analiza los gastos de la gestión de Alberto Fernández durante 2020, el año de la pandemia

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo de Brasil inicia

El Supremo de Brasil inicia la votación que definirá el futuro de Bolsonaro en el juicio por intento de golpe de Estado

El lado oculto de la bomba atómica: otra historia sobre Hiroshima y Nagasaki, cuando “el diablo alcanzó el cielo”

Israel ordenó la evacuación total de Ciudad de Gaza ante una inminente operación terrestre: “Actuaremos con contundencia”

En medio de la presión militar de EEUU, el dictador Nicolás Maduro decretó el inicio anticipado de la Navidad en Venezuela

El Tribunal Supremo de Tailandia condenó a un año de prisión al ex primer ministro Thaksin Shinawatra

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”