Agencias

Tres policías muertos y dos heridos en un tiroteo en el estado de Pensilvania

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos tres policías han muerto y dos han resultado heridos este miércoles en un tiroteo en el condado de York, en el estado estadounidense de Pensilvania, en donde el autor de los disparos también ha fallecido abatido por la Policía.

Los dos agentes heridos se encuentran en estado crítico, si bien han sido estabilizados en el hospital, según ha indicado el jefe de la Policía estatal de Pensilvania, Christopher Paris, en declaraciones recogidas por la CBS. El centro sanitario, por el momento, está acordonado tras haber implementado "protocolos de seguridad reforzados en sus instalaciones", según ha recogido la cadena.

Asimismo, la Policía ha indicado que, aunque su personal continúa investigando el incidente y se considera un escenario activo, no aprecia ya ningún peligro para la comunidad local que reside en el municipio de Codorus, en el sur del condado de York.

Por su parte, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha informado a través de su cuenta en la red social X del despliegue de agentes de la Policía Federal (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en el lugar de los hechos. "La violencia contra las fuerzas del orden es una lacra para nuestra sociedad y nunca es aceptable", ha afirmado.

También se ha involucrado el Departamento de Seguridad Nacional, que, según su secretaria, Kristi Noem, está dando seguimiento a la situación y trabajando con otras agencias. "Oramos por las víctimas y sus familias. Esta violencia debe cesar", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ejecutado un hombre en Florida, que con 12 supera su récord de ejecuciones anuales desde 1976

Ejecutado un hombre en Florida,

Un tribunal de EEUU rechaza la solicitud de Trump para despedir a una gobernadora de la Reserva Federal

Un tribunal de EEUU rechaza

Detenido un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

Detenido un hombre por amenazas

Un tribunal colombiano suspende al nuevo ministro de Igualdad por incumplir la cuota de mujeres en el Gobierno

Un tribunal colombiano suspende al

El ministro de Exteriores qatarí acude al TPI para "responder" legalmente al ataque de Israel en Doha

Infobae