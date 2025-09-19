España

Una convocatoria masiva por la inauguración de un restaurante acaba en caos y enfrentamientos

La policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud

Por Clara Barceló

Guardar

Lo que debía ser una inauguración festiva terminó en escenas de tensión en pleno centro de París. La policía francesa se vio obligada a intervenir con gases lacrimógenos después de que más de 3.000 personas se congregaran en un evento organizado por el influencer Fares Salvatore y la cadena de comida rápida Krousty Sabaïdi.

El encuentro se presentó como una estrategia de marketing para celebrar la apertura de un nuevo restaurante. La marca había prometido 1.000 porciones gratuitas de pollo frito, confiando en que sería una forma atractiva de darse a conocer. Sin embargo, la respuesta del público fue mucho mayor de lo esperado.

Las redes sociales hicieron su efecto y miles de seguidores de Fares Salvatore acudieron al lugar, triplicando la capacidad del evento. La ilusión por conseguir comida gratis pronto dio paso a un ambiente de empujones, discusiones y enfrentamientos entre los asistentes.

La tensión aumentó conforme se agotaban las raciones disponibles. Testigos presenciales informaron de robos, agresiones y escenas de pánico, mientras los organizadores eran incapaces de contener la situación.

Lo que comenzó como una campaña publicitaria acabó en un descontrol absoluto en las calles cercanas al local, obligando a la policía a desplegar un operativo antidisturbios.

La intervención policial

Para dispersar a la multitud, los agentes recurrieron al lanzamiento de gases lacrimógenos, lo que generó estampidas y más confusión entre los presentes. Los vídeos grabados por los asistentes se difundieron rápidamente en redes sociales como X (antes Twitter), alcanzando millones de visualizaciones y generando un intenso debate sobre la seguridad en este tipo de convocatorias masivas.

La Prefectura de Policía de París emitió posteriormente un comunicado en el que calificó el evento como “patético” y lamentó que se hubiera puesto en riesgo a miles de personas por una acción publicitaria mal planificada. No obstante, las autoridades subrayaron que la rápida intervención permitió evitar heridos y restablecer el orden en la zona.

La reacción de Krousty Sabaïdi

Tras el caos, la cadena de comida rápida también se pronunció. En un comunicado oficial, aseguró que se vio obligada a suspender el evento por motivos de seguridad y agradeció a las fuerzas del orden su actuación “rápida y coordinada”.

Además, la compañía se disculpó con los asistentes que se quedaron sin promoción y afirmó que revisará sus campañas de marketing para evitar que algo similar vuelva a repetirse.

El papel del influencer

El influencer Fares Salvatore, cuya presencia fue clave para atraer a la multitud, ha recibido críticas por no prever las consecuencias de su convocatoria. Conocido por su gran capacidad de movilización en redes sociales, apenas se pronunció sobre el incidente, limitándose a agradecer a sus seguidores y lamentar lo ocurrido.

Este episodio ha vuelto a poner sobre la mesa el debate acerca de la responsabilidad de los influencers y las marcas cuando organizan eventos públicos masivos sin contar con un dispositivo de seguridad adecuado.

Lo que se anunciaba como una fiesta con pollo gratis terminó con gases lacrimógenos en el centro de París. Aunque no hubo heridos, el caso ha dejado al descubierto la falta de previsión en campañas virales que movilizan a miles de personas.

Las autoridades francesas ya han advertido que reforzarán todos los controles para este tipo de convocatorias, recordando que la popularidad en redes no puede sustituir la planificación y la seguridad ciudadana.

Temas Relacionados

RestaurantesPolloRobosEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas son las tres tácticas que se usan en una investigación”

Los procedimientos judiciales pueden alargarse hasta convertirse en prcoesos que implican un alto desgaste y muchas presión para los participantes, una situación que los profesionales saben aprovechar

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 septiembre

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprobar Super Once: los resultados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de

El Banco de España abre sus puertas al público con un nuevo programa de visitas guiadas

El edificio se prepara para recibir visitantes todos los días de la semana hasta junio de 2026, el gran cambio respecto al plan anterior

El Banco de España abre

Carlos González, psicólogo, explica si se puede amar a dos personas a la vez

El amor romántico activa sistemas neuronales muy concretos: deseo sexual, dopamina y apego a largo plazo

Carlos González, psicólogo, explica si
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cae el líder de una

Cae el líder de una de las principales organizaciones de narcotráfico en España: “El Buque” ha sido detenido en Canarias

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

ECONOMÍA

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas

Javier Ochoaizpuro, antiguo fiscal: “Estas son las tres tácticas que se usan en una investigación”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 19 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Precio del oro en España hoy viernes 12 de septiembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 15 de septiembre

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”