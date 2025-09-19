España

Este es el suplemento alimenticio que ayuda a prevenir el cáncer de piel, según un estudio

Los dermatólogos recomiendan la ingesta de este complemente dietético para personas con antecedentes de esta enfermedad

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Suplementos alimenticios (Shutterstock)
Suplementos alimenticios (Shutterstock)

De la amplia gama de suplementos dietéticos disponibles en el mercado, existe uno que puede reducir el riesgo de desarrollar cáncer de piel, según una reciente investigación publicada en la JAMA Dermatology a cargo de un equipo del Vanderbilt University Medical Center. Tras analizar los registros médicos de más de 33.000 pacientes, los investigadores han descubierto que la nicotinamida es útil para prevenir esta enfermedad cutánea.

La nicotinamida es un derivado de la vitamina B3 y desde 2015 los dermatólogos la recomiendan para personas con antecedentes de cáncer de piel. Este nuevo estudio es el más amplio hasta la fecha y el que ha conseguido demostrar en un ensayo clínico el potencial de este suplemento dietético.

El equipo de investigación recurrió a la base de datos corporativa de Veterans Affairs (VA), donde la nicotinamida figura en el vademécum oficial. Así, analizaron los casos de 33.833 pacientes que recibieron un tratamiento inicial con 500 miligramos de nicotinamida dos veces al día durante más de 30 días, evaluando la aparición posterior de carcinoma basocelular y carcinoma cutáneo de células escamosas.

La comparación entre 12.287 pacientes tratados y 21.479 que no recibieron el suplemento evidenció una reducción global del 14 % en el riesgo de cáncer de piel. Este efecto protector se incrementó notablemente cuando la administración de nicotinamida se inició tras el primer diagnóstico de cáncer cutáneo, alcanzando una disminución del riesgo del 54 %. No obstante, el beneficio disminuyó si el tratamiento comenzaba después de diagnósticos sucesivos. El impacto fue especialmente marcado en la prevención del carcinoma cutáneo de células escamosas.

“Estos resultados realmente cambiarían nuestra práctica, pasando de comenzar el tratamiento solo cuando los pacientes han desarrollado numerosos cánceres de piel a iniciarlo antes. Todavía debemos mejorar la identificación de quiénes se beneficiarán realmente, ya que aproximadamente solo la mitad de los pacientes desarrollarán múltiples cánceres de piel”, declaró El doctor Lee Wheless, autor principal del estudio y profesor adjunto de Dermatología y Medicina en el Vanderbilt University Medical Center.

El estudio también incluyó a 1.334 pacientes inmunodeprimidos por haber recibido trasplantes de órganos sólidos. En este grupo, no se observó una reducción significativa del riesgo general de cáncer de piel, aunque el uso temprano de nicotinamida sí se asoció con una menor incidencia de carcinoma cutáneo de células escamosas.

Episodio: Prevención del cáncer.

Fuentes de vitamina B3

La vitamina B3 se encuentra en una variedad de alimentos, como las carnes magras (pollo, pavo, conejo sin piel), el pescado (atún, trucha o salmón), los frutos secos (las nueces, las almendras o los cacahuetes) las legumbres (las lentejas, las alubias, los garbanzos), los huevos, los lácteos y los cereales integrales (arroz integral o avena).

Aunque un suplemento de niacina puede ofrecer numerosos beneficios para la salud, es importante tomarlo bajo la supervisión de un profesional de la salud, especialmente en dosis elevadas, debido a posibles efectos secundarios como enrojecimiento cutáneo, picazón o problemas digestivos. Además, las personas con ciertas condiciones médicas, como enfermedades hepáticas o diabetes, deben ser conscientes de cómo la niacina puede afectar su salud.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de pielPielVitaminasVitamina BSuplementos dietéticosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

El precio de los combustibles cambia todos los días

El precio de la gasolina

Juan Nattex, experto en sueño: “Dormir muchas horas no siempre significa descansar bien”

Ciertas rutinas que se realizan antes de irse a la cama o durante el día pueden provocar problemas en el correcto descanso

Juan Nattex, experto en sueño:

El método para terminar con las manchas de los recipientes de plástico sin frotar: “Uno de mis trucos favoritos y más útiles que he visto”

Una usuaria de Tiktok ha compartido un truco sencillo y rápido para no preocuparse más por los restos de comida en tápers

El método para terminar con

El único superviviente del vuelo de Air India no ha regresado a casa tres meses después: la caótica gestión de la tragedia

“No solo perdimos a nuestros familiares, sino que sus restos fueron maltratados, mal etiquetados, mezclados o perdidos”

El único superviviente del vuelo

La reina Letizia deslumbra en el templo de Hatshepsut con un look inspirado en los faraones

Felipe VI y Letizia han inaugurado la nueva iluminación del templo de Hatshepsut en Luxor, un proyecto español que han calificado como “espectacular”

La reina Letizia deslumbra en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pierde su maleta, la aerolínea

Pierde su maleta, la aerolínea confirma su destrucción y se ve obligada a pagar 6.000 euros

Ucrania añade un bonus de 1.445 euros al mes para atraer voluntarios “latinoamericanos” que se alisten a su batallón ‘Tormenta Hispana’

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

Alemania “no se plantea” reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

ECONOMÍA

El precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 19 de septiembre

Alquileres de 25.000 € al mes y viviendas a 10 millones: Madrid y Barcelona acaparan el 35% del mercado inmobiliario de lujo

Los tres países europeos en los que es mejor que no busques trabajo: sus derechos laborales están estancados

Resultados del Super Once del 18 septiembre

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”