Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

El expresidente ha clausurado el campus de FAES con una intervención

Miguel Moreno Mena

José María Aznar, en la
José María Aznar, en la inauguración del Campus FAES 2023 este martes. (EFE/Daniel González)

José María Aznar ha clausurado, junto a Alberto Núñez Feijóo, el campus FAES con una intervención sobre la actualidad mundial y la actual situación del país. El que fuera presidente de España ha relatado su visión sobre España, señalando al “Gobierno que separa a los españoles” y ha criticado a Pedro Sánchez por aprovechar el conflicto en Gaza para no afrontar sus problemas en España.

Ha criticado la labor de Pedro Sánchez a nivel internacional. “Para él, la política exterior es un burladero”, ha afirmado Aznar, considerando que emplea sus posturas en los temas internacionales en favor de sus propios intereses. “Nadie tiene derecho a manipular los sentimientos de la gente para huir de las propias responsabilidades”.

Además, Aznar ha hecho una clara defensa de la importancia de invertir y producir. Considera que no apostar por esta vía ha sido el principal problema de España y de Europa a nivel mundial. “Más libertad y flexibilidad y menos obstáculos a la producción e inversión”, ha defendido el exlíder popular.

José María Aznar culpa a Pedro Sánchez por "huir" de su responsabilidad en la DANA.

Política exterior para “huir de responsabilidades”

Aznar no ha querido dedicar gran parte de su discurso a los conflictos internacionales. De hecho, no se ha pronunciado directamente sobre las acciones israelíes en Gaza o sobre la continuación de los ataques rusos en Ucrania. No obstante, no ha dudado en criticar duramente las últimas actuaciones del Gobierno a nivel global.

El antiguo líder popular ha defendido que Pedro Sánchez emplea la política internacional para apagar fuegos internos. La corrupción o los pactos con otros partidos que generan polémica pasan a un segundo plano cuando se habla sobre Gaza, según Aznar. “La política exterior no es cuestión de emociones y sentimientos”, ha afirmado.

También se ha referido a las recientes protestas de la Vuelta a España, cuestionando las decisiones gubernamentales. “Mucho cuidado con un poder dispuesto a ocupar el papel de policía y el de agitador callejero”, ha dicho Aznar, dando a entender que el Gobierno fomentó la movilización en Madrid pro Palestina a pesar de las consecuencias.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que su Gobierno es el más limpio de la democracia junto al del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, frente a la corrupción de los periodos del también socialista Felipe González y de los gobiernos del PP de José María Aznar y Mariano Rajoy. (Fuente: Congreso/ Europa Press)

“Doble declive” en Europa y España

José María Aznar ha descrito la situación actual de España y de la Unión Europea (UE) con gran negatividad. Ha asegurado que “el futuro del mundo se está escribiendo sin nosotros”, al creer que la UE ha perdido el ritmo de progreso y evolución del resto de actores mundiales de primer nivel.

EEUU innova, China produce, Europa regula”, ha sentenciado resumiendo su idea. El expresidente ha explicado que el problema del bloque comunitario se debe a su falta de apuesta por la inversión. Mientras los pueblos chinos y estadounidenses han dado grandes pasos en tecnología, defensa e industria, los europeos dependen de estas potencias para su desarrollo.

Por ello, Aznar ha demandado que se de un giro a esta situación. “Más libertad y flexibilidad y menos obstáculos a la producción e inversión”, ha expresado. También ha argumentado que “la defensa no tiene precio” y que muchas personas se oponen a su inversión hasta que se encuentran en una situación límite.

