Feijóo y Aznar clausuran este viernes el Campus FAES en plena ofensiva de Sánchez contra Israel por la situación en Gaza

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno José María Aznar clausurarán este viernes el Campus FAES 2025, una foto conjunta que ambos repiten desde 2022, año en que el primero llegó a la Presidencia del Partido Popular.

Este año la cita de FAES viene marcada por la ofensiva de Sánchez contra Israel por la situación en Gaza, que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar ha tildado de "genocidio". De hecho, el Ejecutivo prepara un decreto ley urgente con nueve medidas, entre ellas el embargo de armas a Israel o prohibir el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.

El Consejo de Ministros prevé aprobar ese decreto ley el próximo martes ante las "dificultades técnicas" para hacerlo antes, según fuentes del Ejecutivo. Además, el presidente del Gobierno ha pedido excluir a Israel de las competiciones internacionales mientras "no cese la barbarie" contra los palestinos.

FEIJÓO HABLA DE "MASACRE" DE CIVILES PALESTINOS

En los últimos días, miembros del Gobierno y el PSOE han elevado la presión contra Feijóo y el PP instándoles a calificar la situación en la Franja como "genocidio". En 'Génova' insisten en que si hay o no delito de genocidio lo tendrá que determinar la Corte Penal Internacional y rechazan entrar en este "debate semántico" que persigue Sánchez.

Este miércoles, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el presidente del Gobierno retó a Feijóo a utilizar el término "genocidio", alegando que estaba avalado ya por la comisión de expertos de la ONU que ha investigado la situación en Gaza. El líder del PP no empleó ese terminó pero sí quiso lanzar un mensaje contundente al afirmar que debe "parar" la "masacre de civiles".

Así, Feijóo subrayó que "los civiles palestinos no son terroristas". "Quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel, al que usted ha condenado", espetó al jefe del Ejecutivo.

AZNAR Y FEIJÓO COMPARTEN EN QUE SÁNCHEZ BUSCA "TAPAR" LA CORRUPCIÓN

Tanto Feijóo como Aznar comparten que detrás de la ofensiva de Sánchez contra Israel hay una estrategia de Moncloa para "tapar" los casos de corrupción que rodean al jefe del Ejecutivo. El líder del PP cree que el presidente del Gobierno usa este tema como "cortina de humo" para "tapar sus vergüenzas".

De la misma manera, Aznar ha acusado a Sánchez de "abanderar la causa palestina" para "huir" de los casos de corrupción que le afectan. Eso sí, fue un poco más allá al avisar de las repercusiones en la esfera global si Israel pierde en su causa.

"Si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa", manifestó Aznar, para avisar que podría "poner al mundo occidental en el borde de la derrota total".

ANTES FEIJÓO SE VERÁ CON EL CANCILLER ALEMÁN

Antes de asistir al Campus FAES, Feijóo mantendrá un encuentro bilateral con el canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Friedrich Merz, en el marco de su visita a Madrid, en el que tratarán asuntos como "el compromiso inequívoco con la defensa de la democracia en Europa y Ucrania o la situación en Gaza", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Feijóo y Merz prevén abordar cuestiones de mutuo interés, como el devenir de la economía, con especial atención a la industria, la competitividad, el comercio internacional o la Política Agraria Común (PAC), así como el compromiso de establecer fuertes alianzas económicas a futuro, según el PP.

Asimismo, ambos tendrán la oportunidad de tratar otros asuntos candentes en el ámbito europeo e internacional, como "el compromiso inequívoco con la defensa de la democracia en Europa y Ucrania o la situación en Gaza", han añadido las mismas fuentes.

Feijóo y Merz han tenido distintas reuniones en diversos foros y ésta será la segunda ocasión en la que coincidan en España, tras el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebró en Valencia el pasado mes de abril pocos días antes de la elección de Merz como canciller.

