Sarten fría o caliente: cuál es la mejor forma de cocinar el bacon

Sartén con bacon. (Adobe Stock)

El bacon es un clásico en las barbacoas y las reuniones familiares, pero la manera en que se cocina marca la diferencia en su textura y sabor. Cuando se hace una reunión en un exterior con amigos, se puede hacer a la barbacoa y su sabor es único e inigualable. Sin embargo, en casa, el proceso de cocinarlo puede ser mucho más sencillo, y una de las grandes preguntas es: ¿debe la sartén estar caliente o fría cuando se pone el tocino?

Es probable que, como muchos, hayas aprendido a cocinar el bacon desde una sartén fría, tal vez por el ejemplo de tus padres. Y, aunque pueda parecer una costumbre sin importancia, el método de Gran ha sido utilizado por importantes chefs en todo el mundo.

Diferencias entre la sartén fría y caliente

Cuando se cocina bacon, la diferencia entre comenzar con una sartén fría o caliente es más significativa de lo que parece. A continuación, exploramos cómo estos dos métodos afectan el resultado final.

Sartén fría: la clave del tocino crujiente y sabroso

Bacon. (Adobe Stock)

Comenzar con una sartén fría es el método tradicional que la mayoría de los cocineros profesionales prefieren. Al poner el bacon en una sartén fría y luego calentarla, la grasa se derrite lentamente a medida que la sartén alcanza la temperatura deseada. Esta acción no solo hace que el producto se dore uniformemente, sino que también ayuda a evitar que se enrosque durante la cocción, garantizando lonchas planas y bien cocidas. A medida que la grasa se derrite, cubre el tocino, lo que permite una cocción más suave y controlada.

Una de las ventajas más notables de este método es que permite un tocino más crujiente, ya que la grasa se desprende de manera gradual, sin la necesidad de un calor extremo. Además, el hecho de que la sartén esté fría al principio significa que se reducen las salpicaduras, lo que facilita la limpieza después de la cocción. Según Michelle Southan, directora de sabor, este método produce un bacon perfectamente crujiente sin las típicas salpicaduras, lo que reduce el trabajo de fregado posterior.

Sartén caliente: tocino rápido pero menos controlado

Por otro lado, si pones el bacon directamente en una sartén caliente, la cocción es mucho más rápida. La grasa se derrite en segundos, y el tocino se dorará rápidamente, lo que lo hace crujiente por fuera. Sin embargo, este método tiene sus inconvenientes. La alta temperatura puede hacer que el tocino se queme si no se cuida bien el tiempo de cocción, y es probable que las lonchas se vuelvan un poco masticables y grasosas. Además, el rápido proceso de cocción hace que la grasa no tenga tiempo de derretirse completamente, lo que significa que no se obtiene la misma textura crujiente y uniforme.

En resumen, aunque la sartén caliente puede ser más rápida, no te proporcionará el mismo equilibrio de sabor y textura que se obtiene con una sartén fría.

El tipo de sartén también influye en el resultado

Bacon. (Adobe Stock)

El material de la sartén con la que cocines también jugará un papel importante en el resultado final del bacon. A continuación, se presentan algunos de los mejores tipos de sartén para cocinar tocino.

Sartenes de acero inoxidable : Este material conduce bien el calor, lo que ayuda a que el bacon se cocine de manera uniforme. Sin embargo, la sartén puede pegarse si no está bien lubricada, lo que dificultará la limpieza. Son ideales para comenzar con una sartén fría y dejar que la grasa se derrita lentamente.

Sartenes antiadherentes : Son más fáciles de limpiar y suelen ser perfectas para bacon corto, ya que no se pega. Sin embargo, no generan una cocción tan dorada y crujiente como las sartenes de acero inoxidable o hierro fundido.

Sartenes de hierro fundido : Este tipo de sartén retiene muy bien el calor y permite una cocción uniforme, lo que da como resultado un bacon perfectamente crujiente. Es una de las mejores opciones, aunque puede ser pesada y más difícil de limpiar.

Freidora de aire: Las cestas de la freidora de aire son una opción rápida y eficiente para obtener bacon crujiente en pocos minutos, gracias al aire caliente que circula y cocina el tocino de manera uniforme.

Consejos para cocinar el bacon perfecto

Si estás listo para cocinar bacon, aquí hay algunos consejos para asegurarte de que obtienes el mejor resultado posible:

Cortar la cáscara: Si el tocino tiene corteza, haz pequeños cortes en el borde de la grasa para evitar que se enrosque mientras se cocina. Cocinar a fuego lento: Si usas una sartén fría, cocina el tocino a fuego medio o medio-bajo. Esto permitirá que la grasa se derrita de manera controlada, evitando que el tocino se queme. Evita amontonar el tocino: Dale espacio a cada loncha. Si se apilan unas sobre otras, el vapor atrapado hará que el tocino quede blando y masticable en lugar de crujiente. Usar agua: Si prefieres un tocino más tierno, agrega un poco de agua a la sartén al principio. Esto ayudará a que la grasa se derrita de manera más uniforme. Condimenta al gusto: A lo largo de la cocción, puedes añadir una pizca de pimienta negra o incluso un chorrito de jarabe de arce o azúcar morena para darle un toque caramelizado al tocino.