Día Mundial de la Bacon: cuatro recetas para disfrutar este clásico de la escena culinaria global

El Día Internacional del Bacon se celebra el primer sábado de septiembre y tiene su origen en Estados Unidos, aunque su consumo y las costumbres asociadas se extendieron a nivel mundial. Este embutido, elaborado a partir de carne de cerdo con capas alternas de carne magra y grasa, destaca por su sabor y textura. La tradición de conservar y cocinar las partes del vientre del cerdo se remonta a la antigua China, hace 3000 años.
En países hispanohablantes, el bacon recibe distintos nombres, como tocino, tocineta o panceta, y existen diferencias técnicas entre sus variantes según el contenido de grasa y carne, así como por el proceso de curado y ahumado.
Receta de empanadas de panceta y queso
Las empanadas son el bocado ideal para reuniones y picadas, y esta versión moderna con panceta y queso se ha vuelto favorita de muchos por su sabor intenso y su textura cremosa. El contraste entre el bacon crocante y el queso fundido las convierte en una opción irresistible para quienes buscan renovar el clásico.
Las empanadas de panceta y queso nacieron como una variante urbana, presente sobre todo en bares y happy hours, y se fueron ganando un lugar en los asados familiares y las cenas informales. Son ideales para compartir, tanto como picada, como en el centro de la mesa con una buena copa de vino tinto.
La clave está en dorar bien la panceta, mezclar con un buen queso (muzzarella, Mar del Plata y un toque de cremoso), y armar las empanadas con repulgue tradicional. Se pueden cocer al horno o freír.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Armado: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
- Total: 40 minutos
Ingredientes
- 12 tapas de empanada (para horno o freír)
- 200 g de panceta ahumada o bacon
- 200 g de queso mozzarella o fontina rallado
- 100 g de queso cremoso tipo Mar del Plata o dambo
- 1 cebolla de verdeo (opcional)
- Pimienta negra
- Nuez moscada (opcional)
- 1 huevo (para pincelar)
- Aceite (si se fríen)
- Perejil fresco (opcional)
Cómo hacer empanadas de panceta y queso, paso a paso
- Precalentá el horno a 220°C si las vas a hornear.
- Cortá la panceta en cubos y dorala en sartén sin aceite hasta que quede bien crocante. Reservá en papel absorbente.
- Mezclá la panceta fría con el queso rallado, los trocitos de queso cremoso y la cebolla de verdeo picada si gustás.
- Condimentá con pimienta, nuez moscada y rectificá la sazón.
- Colocá el relleno en cada disco de empanada, cerrá y repulgá.
- Pincelá con huevo si es al horno y cociná 15-18 min hasta dorar. O freí en aceite a 170°C, 4-5 minutos por tanda.
- Serví calientes y espolvoreá con perejil si querés.
Tortilla de papas con panceta
La tortilla de papas es un clásico tanto en hogares argentinos como españoles, pero la versión con panceta es un auténtico símbolo del confort food criollo. Es perfecta para una noche de película, meriendas domingueras o como plan salvador cuando hay poco en la heladera.
Agregar panceta aporta aún más sabor y una textura crocante a cada bocado, haciendo que este plato sea aún más sabroso y especial para compartir.
Receta de tortilla de papas con panceta
La receta comienza dorando cubitos de panceta, luego se mezclan papas doradas y huevo batido para obtener una tortilla jugosa y aromática.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Total: 35 minutos
Ingredientes
- 4 papas medianas
- 150 g de panceta ahumada
- 6 huevos
- 1 cebolla (opcional)
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Cómo hacer tortilla de papas con panceta, paso a paso
- Pelá y cortá las papas en cubos chicos. Salteá en sartén con abundante aceite hasta dorar y estén tiernas. Escurrí.
- En otra sartén, dorá la panceta cortada en cubos pequeños. Reservá.
- Si elegís usar cebolla, rehogala en aceite hasta transparente.
- Batí los huevos en un bol grande, salpimentá, e incorporá papas, panceta y cebolla.
- Calentá una sartén antiadherente con un poco de aceite, volcá la mezcla y cociná a fuego medio-bajo 5-7 minutos. Da vuelta con ayuda de un plato y cociná 5 minutos más.
- Serví tibia o fría, sola o con ensalada.
Pasta carbonara auténtica italiana
La carbonara es una de las pastas más famosas de Roma. Su simpleza sorprende: solo lleva pasta, guanciale o panceta, huevo y queso. En todo el mundo se adapta con bacon ahumado, logrando una salsa cremosa y sabrosa que conquista a todos.
Su origen es humilde, fruto de la creatividad de los carbonai (carbóneros) que necesitaban platos calóricos y fáciles de preparar. Hoy es estrella de cualquier trattoria.
Receta de Carbonara italiana
El secreto está en mezclar fuera del fuego la pasta caliente, el bacon crocante, huevo batido y queso para lograr una salsa cremosa y sin grumos, sin agregar crema.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
- Total: 25 minutos
Ingredientes
- 400 g de spaghetti (puede ser otra pasta larga)
- 150 g de panceta, bacon o guanciale
- 3 huevos grandes
- 100 g de queso parmesano rallado (o pecorino)
- Sal y pimienta negra
Cómo hacer pasta carbonara, paso a paso
- Cociná la pasta en agua con sal hasta que esté al dente.
- Dorá la panceta o bacon en cubos en sartén hasta crocante.
- Batí los huevos con el queso rallado y abundante pimienta.
- Escurrí la pasta (reservá ½ taza de agua de cocción) y mezclá inmediatamente con los huevos batidos fuera del fuego. La pasta caliente cocina el huevo formando una crema.
- Añadí la panceta, más queso y, si hace falta, un poco de agua de cocción para ligar. Mezclá bien.
- Serví enseguida, espolvoreando con más pimienta y queso.
Quiche Lorraine francesa
La Quiche Lorraine es un símbolo de la cocina francesa: una tarta salada suave pero intensa, que combina bacon ahumado, huevos y crema sobre una masa quebrada dorada. Es ideal tanto para una brunch elegante como para una merienda.
Originaria de la región de Lorena, en el noreste francés, es una receta clásica de la pâtisserie salada y admite variantes con queso, cebolla o vegetales a gusto.
Receta de Quiche Lorraine
La base es una masa quebrada (puede ser comprada o casera), que se rellena con una crema de huevo, crema de leche y daditos de bacon dorado.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 40 minutos
- Total: 1 hora
Ingredientes
- 1 masa quebrada (tarta) o 200 g de harina, 100 g de manteca y 1 huevo para hacerla casera
- 200 g de bacon o panceta en tiras
- 3 huevos
- 200 cc de crema de leche
- 100 g de queso gruyère o emmental rallado (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada
Cómo hacer Quiche Lorraine, paso a paso
- Precalentá el horno a 180°C.
- Cubrí un molde de tarta con la masa y pinchá la base con tenedor.
- Dorá el bacon en sartén y escurrí.
- Batí los huevos con la crema, queso (si usás), sal, pimienta y nuez moscada.
- Esparcí el bacon sobre la masa y volcá la mezcla de crema y huevos encima.
- Horneá 35-40 minutos hasta que el relleno esté firme y dorado.
- Dejá entibiar y serví en porciones.