'Postre del abuelo', la receta típica de Burgos que se prepara sin cocinar y con solo tres ingredientes

El queso de Burgos, protagonista en este plato, es el más ligero y saludable de los que se producen en España

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Postre del abuelo, a base
Postre del abuelo, a base de queso de Burgos, miel y nueces.

El queso de Burgos ha sido un alimento básico en la dieta de muchos hogares desde hace siglos. Lejos de perder popularidad con los años, este queso fresco, esponjoso y de sabor suave ha ganado en presencia hasta convertirse en un ingrediente fundamental en una enorme variedad de platos.

Su sabor suave y ligeramente dulce hace que el queso de Burgos se haya usado en muchas ocasiones como ingrediente para postres o recetas dulces. En estos casos, este lácteo se suele tomar acompañado de miel, membrillo o nueces. Estos elementos conforman uno de los postres más tradicionales de la cocina burgalesa, el ‘postre del abuelo’.

Esta sencillísima receta consiste simplemente en cortar el queso en trozos y aliñarlo con un poco de miel, acompañándolo todo de unas cuentas nueces ya peladas. El protagonista indudable es el queso fresco, un producto que acaba de ser reconocido con su propia Indicación Geográfica Protegida y que, además, hace de este postre un bocado de lo más saludable.

La Federación Española de Nutrición (FEN) habla de este como el queso que menor aporte energético supone: 175 kcal por cada 100 gramos. Asimismo, este queso tiene muy pocos hidratos de carbono (4 g/100 g de porción comestible) y un contenido bajo en grasas. Esto se suma a un contenido proteico considerable, de unos 15 gramos por cada 100 aproximadamente. Respecto a los micronutrientes, es fuente de calcio, fósforo, zinc, selenio y vitamina B12.

Receta de postre del abuelo

Para disfrutar este dulce tradicional solo necesitas queso fresco de Burgos de calidad, nueces peladas y miel artesanal. El contraste entre la suavidad del queso, el crujiente de los frutos secos y el dulzor de la miel ofrece un equilibrio delicioso sin necesidad de cocinado.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: No requiere
  • Tiempo total: 10 minutos

Ingredientes

  • 500 g de queso fresco de Burgos
  • 100 g de nueces peladas
  • 125 g de miel

Cómo hacer postre del abuelo, paso a paso

  1. Corta el queso fresco en 12 trozos iguales y distribúyelos en cuatro platos.
  2. Coloca las nueces peladas en el centro de cada plato, repartiéndolas de forma uniforme.
  3. Añade la miel: Reparte la miel entre los trozos de queso, colocándola en el espacio entre ellos. Se aconseja añadirla justo al servir para evitar que el queso pierda firmeza.
  4. Sirve de inmediato: Presenta este postre frío para apreciar al máximo la textura y el sabor de los ingredientes principales.
Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para cuatro personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 330 kcal
  • Proteínas: 13 g
  • Grasas: 15 g
  • Hidratos de carbono: 36 g
  • Azúcares: 32 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El postre ensamblado se debe consumir en el momento, pero los ingredientes por separado, bien refrigerados, se conservan hasta cinco días. El queso fresco ha de mantenerse siempre frío.

