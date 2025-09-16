Espana agencias

El fiscal general cubre los 150.000 euros de fianza con parte de su patrimonio

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha aportado parte de su patrimonio para hacer frente a los 150.000 euros de fianza que le impuso el Tribunal Supremo de cara al juicio por la presunta filtración contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, según fuentes jurídicas.

Las fuentes consultadas por Europa Press indican además que, desde que se conoció la fianza, numerosas personas --familiares, amigos, compañeros y ciudadanos anónimos -- se han ofrecido a colaborar en el pago de la misma.

Sin embargo, las fuentes señalan que García Ortiz no ha querido implicar a nadie, aunque agradece las muestras de cariño y solidaridad.

Así las cosas, el jefe del Ministerio Público ha afrontado la fianza con parte de sus bienes, dado que no disponía de 150.000 euros en metálico. Ahora, la fianza tendrá que ser verificada por el Tribunal Supremo para corroborar que los bienes aportados cubren la cantidad fijada.

En todo caso, el fiscal general ultima un recurso directo de apelación contra la fianza impuesta al considerar que se trata de un monto excesivo.

El instructor del caso, el magistrado Ángel Hurtado, la fijó en 150.000 euros, desde los 300.000 que reclamaba González Amador, para cubrir las responsabilidades pecuniarias derivadas de una eventual sentencia.

