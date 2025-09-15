Una embarazada de cinco meses va a ‘First Dates’ para buscar el amor: “Creo que no se ha dado ni cuenta”

Una embarazada de cinco meses va a ‘First Dates’ para buscar el amor (First Dates)

Las primeras citas con un momento clave para quienes buscan un nuevo amor. Expectativas, nervios y sorpresas se entrelazan en este primer encuentro, donde la impresión inicial puede definir el rumbo del vínculo. Así, cualquier detalle puede disuadirte de seguir conociendo a la persona que tienes delante, como ha sucedido en numerosas ocasiones en el conocido programa First Dates. No obstante, en el programa de hoy, Carlos ha demostrado que hay que dar una oportunidad al amor, antes de cerrarse en banda por no encontrar lo que se espera desde un primer momento.

Y es que, nada más entrar por la puerta, era inevitable no ver la tripa de Noelia, una alicantina de 44 años, pues la mujer estaba embarazada de cinco meses. Sin embargo, ese detalle no lo ha captado Carlos, un valenciano de 40. Según ha expresado la soltera en el confesionario del amor: “Yo creo que Carlos no se ha dado ni cuenta de que estoy embarazada”, ha relatado. Al parecer, no ha sido hasta que han pedido la comida y ella ha dicho que no podía beber vino cuando se ha dado cuenta: “No, yo estoy sin alcohol, que estoy embarazada”.

“No hay padre, es un óvulo que congelé”

Noelia llegó al programa con la decisión firme de encontrar pareja después de cinco años sin una relación estable. De acuerdo con lo que ha contado, decidió “congelar un óvulo y darse un plazo” porque deseaba ser madre por segunda vez. “Estoy superilusionada” con el embarazo, aseguró Noelia durante la velada, resaltando que la maternidad era un deseo persistente. Su objetivo era, según sus propias palabras recogidas, hallar “a alguien parecido a ella y, sobre todo, que entienda su situación actual”.

Una embarazada de cinco meses va a ‘First Dates’ para buscar el amor (First Dates)

Al otro lado de la mesa se encontraba Carlos, director de seguridad, aficionado al deporte y autodefinido como “una persona aventurera”. Había tenido dos relaciones largas, cada una de cinco años, y aunque nunca formó una familia, confesó a First Dates que le gustaría tener hijos algún día. La dinámica entre ambos transcurrió en un ambiente ameno hasta que la petición de vino puso todo en perspectiva. La declaración de Noelia forzó una conversación directa: Carlos preguntó “de cuánto estás” y ella explicó: “De 24 semanas que son cinco meses. Pero no hay padre, es un óvulo que congelé”, le ha confesado.

La primera reacción de Carlos ha sido bastante positiva y al dirigirse al equipo del programa, fue claro: “Yo no me cierro a nada. Yo soy una persona que me dejo llevar. Entonces... Yo no voy a cerrarme la puerta porque esté embarazada, lo mismo estoy perdiendo la oportunidad de que sea la mujer de mi vida”, ha reflexionado. Aun así, le preguntó a la soltera si era algo que tuviese pensado previamente, a lo que ella se ha sincerado y le ha explicado que “sí, pero tampoco tenía pensado venir aquí. Eso ha surgido hace un mes y aquí estoy”.

Seguidamente, Noelia le ha admitido que este no era su primer bebé. “Tengo una niña de cinco años, pero es custodia compartida”, le ha comentado. Además, le ha reconocido que “esa nena si que tiene padre y como yo no quería dejarla sola”, ha decidido tener un segundo ella sola. “Es niña se va a llamar Zoe”, le ha comentado a Carlos, quien aunque sorprendido se ha seguido mostrando receptivo: “Soy una persona muy familiar. Yo no me cierro a nada”.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

De este modo, después de la cena y pasar un rato agradable en la sala privada del programa, los solteros se han sincerado en el confesionario con su decisión final. La primera en responder ha sido Noelia quien ha estado dispuesta a tener una segunda cita con su acompañante porque “me ha parecido interesante y quiero conocerlo más”, además de encajar bastante bien con su prototipo de pareja. Por su parte, Carlos lo ha tenido claro: “Sí, en poco tiempo no terminas de conocer a nadie y después de ver que la cosa fluye te quedas con ganas de más”.