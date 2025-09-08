España

Un influencer entra a ‘First Dates’ en calzoncillos y termina con intención de repetirlo en su segunda cita: “Con este chico hay que tener cuidado”

Su cita, Daniel, de 29 años, le ha hecho un striptease a la inversa y le ha ayudado a vestirse

Un influencer entra a ‘First
Un influencer entra a ‘First Dates’ en calzoncillos y termina con intención de repetirlo en su segunda cita (Montaje Infobae, First Dates)

First Dates, nunca para, y con la vuelta a la rutina, es inevitable no retomar la costumbre de pasar la noche frente a la pantalla y disfrutar de las citas del mítico programa de televisión. En la emisión de hoy, lunes 8 de septiembre, todas las miradas han ido a Mario. Y es que, su entrada al restaurante ha dado de qué hablar, pues el joven brasileño de 26 años ha parecido en ropa interior, generando sorpresa tanto en su cita como en el presentador.

La escena inicial ha mostrado así a Mario entrando únicamente con calzoncillos y calcetines. En este instante, Carlos Sobera no ha dudado en preguntar el motivo de la peculiar vestimenta. De este modo, el concursante ha explicado sin rodeos su situación: “No me dio tiempo a vestirme”. La sinceridad del joven brasileño ha servido de precedente para tener una cita con humor y con confianza desde el primer minuto.

Al parecer, Daniel, la cita de Mario, un colombiano de 29 años que reside en Lanzarote, tuvo una primera impresión de sorpresa, como no podría haber sido de otra forma al ver por primera vez a tu cita en ropa interior. Pero también tuvo algo de cautela, pues al ver que se ha empezado a vestir en la barra ha declarado ante la cámara del confesionario: “Ha empezado a ponerse la ropa y digo, con este chico hay que tener cuidado”. Así, su primer acto reflejo ha sido pedirle que se pusiera el resto de la ropa mientras le asistía.

“Tener hijos no me va a permitir vivir estas cosas”

Un influencer entra a ‘First
Un influencer entra a ‘First Dates’ en calzoncillos y termina con intención de repetirlo en su segunda cita (First Dates)

Pese al desconcierto inicial, el encuentro ha avanzado despacio y sin pausa y ambos han aprovechado para compartir sus primeras impresiones. Aunque Mario ha admitido que la atracción no fue instantánea— “Es un chico muy bonito, pero no me pone muy cachondo”— la conversación ha permitido cierto acercamiento. Así, durante la cena, surgieron temas personales y de expectativas a futuro. Uno de los momentos clave ha tenido lugar cuando Daniel ha compartido su mayor aspiración: “Mi sueño es ser padre”. No obstante, la respuesta de su cita ha dejado a la vista sus diferencias en sus prioridades vitales: “Tener hijos no me va a permitir vivir estas cosas”, ha confesado.

Paulatinamente, el intercambio no tardó en abordar los intereses profesionales y personales de ambos “Hablamos de todo, pude conocer un poco más de él”, ha afirmado el brasileño en el confesionario del amor. Asimismo, en otro segmento de la cita, el programa propuso a los participantes un reto de contacto físico para crear un poco de acercamiento. Mario recibió el mensaje: “Dale a tu cita un beso”. Su decisión fue acercarse a las orejas, mejilla y cuello del colombiano, evitando la boca e incumpliendo lo indicado por el juego. A su vez, Daniel tuvo que realizar una acción específica sobre el cuerpo de su acompañante: morderle el ombligo. Los dos participantes ejecutaron los desafíos asignados sin mayores incidentes y ante la curiosidad de los demás comensales.

"First Dates" es un programa de Cuatro en el que personas desconocidas comparten una cena en un restaurante y, tras conocerse, deciden si quieren tener una segunda cita fuera del programa.

Una vez terminada la cena y los retos, ha llegado la decisión final, donde los solteros se han sincerado y han confesado sus deseos. De esta manera, consultado por el equipo de First Dates sobre la posibilidad de reencontrarse, Daniel fue directo: “Sí tendría una segunda cita, me lo he pasado muy bien”. La respuesta de Mario tampoco tardó en llegar: “Eres un chico muy bonito que tiene muchos asuntos para conversar”.

