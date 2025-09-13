España

Ni las comidas grasientas ni las carnes procesadas: esta es la comida más peligrosa para tus ojos, según un experto en nutrición

Carlos Ordinas explica cuáles son los alimentos a evitar para mantener la salud ocular, así como cuales son los idóneos para mejorarla

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Qué alimentos son perjudiciales para
Qué alimentos son perjudiciales para la salud de tus ojos

A través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok, Carlos Ordinas, experto en nutrición con enfoque moderno y funcional, ha generado conversación al afirmar que muchos de los productos que solemos considerar perjudiciales no son, en realidad, los más dañinos para la salud de los ojos.

“La comida más peligrosa para tus ojos no son las comidas grasientas, no son las carnes procesadas y no son las comidas saladas”, asegura al inicio del vídeo. Lejos de lo que todos podamos pensar, las comidas que tienen un alto contenido de grasas saturadas o de sales, las cuales son malas para otro tipo de problemas orgánicos, no lo son para los ojos. A nivel ocular, existen otros alimentos que pueden degenerar poco a poco el rendimiento de la retina.

El especialista explica que el verdadero enemigo de la salud ocular se esconde en los productos con alto contenido en azúcares y carbohidratos refinados, presentes en muchos alimentos de consumo diario. Según Ordinas, estos componentes pueden tener un impacto directo en la presión ocular y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades visuales graves. “Esta comida te puede causar problemas en la presión de tus ojos”, señala.

Para reforzar su argumento, Ordinas alude a los efectos que la diabetes puede tener sobre la visión, una relación médica bien documentada en la literatura científica. “Si conoces a alguien con diabetes fíjate en lo que pasa en sus ojos. Tienen problemas en la retina, que es la extensión del cerebro que capta información del exterior y la lleva al cerebro”, explica.

Alimentos perjudiciales para los ojos

Cereales
Cereales

Desde su experiencia, Ordinas alerta de que ciertos alimentos supuestamente “saludables” pueden resultar engañosos cuando se trata de cuidar la vista. Especialmente, apunta a los cereales de desayuno y a los zumos con betacarotenos añadidos como ejemplos de productos sobrevalorados en este aspecto.

“La comida más peligrosa para los ojos son los azúcares refinados, los cereales refinados y esto es porque el ojo es supersensible a los excesos de azúcar y a una alimentación alta en carbohidratos, que acaban provocando retinopatía diabética, edema macular, glaucoma, cataratas”, afirma.

Qué alimentos tomar para la salud ocular

“Y lo mejor para tus ojos no son los alimentos enriquecidos con vitamina A, como los cereales del desayuno. Tampoco betacarotenos añadidos a zumos de frutas, ya que no son la forma activa de vitamina A y la conversión es mínima”, advierte.

Existen múltiples formas de preparar
Existen múltiples formas de preparar los huevos para mantenerse saludable. Foto: (iStock)

Frente a esto, Ordinas propone una alternativa nutricional más natural y efectiva para proteger la visión a largo plazo: “Lo mejor es una alimentación baja en carbohidratos y alimentos ecológicos como los huevos, el hígado de ternera o aceite de bacalao. Le darás a tus ojos los ingredientes exactos que necesita especialmente para la retina”, concluye.

El vídeo ha tenido una amplia repercusión entre los seguidores del nutricionista, que frecuentemente comparte consejos basados en evidencia para mejorar la salud desde la alimentación. Su enfoque se aleja de las recomendaciones convencionales y apuesta por una visión integral del cuerpo y sus necesidades reales.

