España

España capitanea la presión europea sobre Israel y suma apoyos en la UE mientras crece la tensión entre Netanyahu y Sánchez: “Vamos a ser mayoría en Europa”

El Gobierno anuncia medidas contra el gobierno de Benjamin Netanyahu y suma socios en la UE para avanzar en las sanciones

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Pedro Sánchez y el ministro
Pedro Sánchez y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

El Gobierno español está dispuesto a capitanear la presión europea contra la respuesta israelí en Gaza. Pedro Sánchez fue uno de los primeros líderes europeos que reconoció formalmente el Estado palestino, en una iniciativa coordinada también con Noruega e Irlanda. También fue el primer líder de alto rango en la UE en denunciar el “genocidio” sobre la población de la Franja. Ahora, otros países de la Unión Europea parecen decididos a seguir esta estela.

España ha estado presionando a sus socios para adoptar sanciones a nivel europeo, entre ellas la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel y otras medidas económicas contra ese país. Hasta el momento, ninguna medida ha salido adelante debido a la oposición de países como Alemania e Italia, que hasta ahora han vetado cualquier iniciativa en este sentido.

Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez afirma que está decidido a “añadir presión sobre Benjamin Netanyahu desde el convencimiento de que España está en el lado correcto de la historia”, aunque sea por cuenta propia. Y estas palabras se han consumado tras la aprobación este pasado martes de un paquete de nueve medidas contra Israel, entre los que se encuentra el embargo total de armamento, sanciones a ministros y la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel.

Las medidas han provocado el enfado del Gobierno de Netanyahu y la Administración Trump, quienes le han acusado de “envalentonar a los terroristas de Hamás”. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sido declarada persona non grata en Israel y tiene vetada la entrada al país.

Pero Madrid ha hecho caso omiso a estas acusaciones, defendiendo que el Gobierno mantiene una “política coherente” en Ucrania y en Gaza, y asegurando que “representa a una abrumadora mayoría de españoles”. Sobre la calificación del solemne término de “genocidio”, el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, ha defendido que “esa palabra representa el grado de atrocidad humana en Gaza”. “El Gobierno está a favor de los derechos humanos, del derecho civil y la solución de los dos Estados”.

Pedro Sánchez anuncia el embargo de armas por ley a Israel

La posición de España va camino de ser mayoría en el bloque de los Veintisiete. Incluso países como Alemania, que hasta ahora han defendido incondicionalmente a Israel, comienzan a romper tabúes. “Nos pronunciamos solos. Inmediatamente se nos unió Eslovenia, Irlanda y Noruega; y el 21 de septiembre vamos a sumar a varios estados de la UE, entre ellos Francia. Vamos a pasar a ser mayoría en Europa”, ha asegurado Albares.

Bruselas plantea la suspensión parcial de las relaciones

Y esa mayor presión europea comienza a movilizar a la dirigente comunitaria Ursula von der Leyen, quien ha decidido dar un cambio de tono prometiendo “acción”, después de meses de reticencias a la hora de proponer cualquier iniciativa. Este miércoles, la dirigente germana propuso una suspensión parcial del máximo acuerdo diplomático y comercial con Israel, y planteó sanciones a sus ministros “extremistas”. Cabe recordar que se trata solo de un anuncio, que debe ser ahora votado por una mayoría de las capitales.

No obstante, el cambio de tono ha sido celebrado por el Gobierno español, que siente el anuncio como una victoria, ya estas medidas fueron propuestas por España meses atrás: “Son medidas que nosotros solicitábamos hace tiempo”, ha recordado Albares, que insiste en que el Gobierno seguirá presionando hacia una suspensión total, porque, afirma, “los palestinos no están muriendo parcialmente”. “No puede haber una relación de normalidad mientras dure esta violación flagrante de los derechos humanos”, ha sentenciado.

Temas Relacionados

Gobierno de EspanaIsraelEuropaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 13 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

Las últimas previsiones para Valencia: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Valencia:

Jesús Vázquez vuelve a Telecinco con ‘Bailando con las estrellas’: “Ya no siento el peso de las audiencias”

El presentador se pondrá al frente, junto a Valeria Mazza, de la segunda edición del talent de baile, que arranca este sábado 13 de septiembre en la cadena de Mediaset

Jesús Vázquez vuelve a Telecinco

Jordi Hurtado, sobre su cambio en ‘Saber y Ganar’: “La familia me decía que bajara un poco la intensidad de trabajo”

El mítico presentador catalán ha cedido su testigo a Rodrigo Vázquez, quien presenta la edición de fin de semana del formato de La2

Jordi Hurtado, sobre su cambio

Solo necesitas un calabacín y una lata de atún para preparar esta cena rápida y ligera

La terrina de calabacín y atún es un plato ligero y sencillo que se puede cocinar en casa con total facilidad

Solo necesitas un calabacín y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid se prepara para el

Madrid se prepara para el fin de la Vuelta más tenso en décadas: detenciones, denuncias y miles de agentes desplegados por las protestas contra Israel

Tellado (PP) cree que Sánchez “está contra las cuerdas” por su “infierno judicial y político”

Dos incendios activos en Huelva movilizan a decenas de efectivos y obligan a cortar carreteras y vías ferroviarias

España aportará medios aéreos para la iniciativa de la OTAN en el flanco oriental: “Estarán ahí todo el tiempo que haga falta. Putin no nos va a amedrentar”

La Policía advierte del ‘bluesnarfing’, el peligro al que se enfrenta la gente que activa el bluetooth: “Pueden robarte los datos”

ECONOMÍA

El discurso anti-impuestos de los

El discurso anti-impuestos de los ‘influencers’ alimenta la confusión en redes: “Sus seguidores llegan a considerarlos amigos y no se cuestionan qué es verdad y qué no”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

La economía plateada: cómo afectará el envejecimiento poblacional a todos los sectores de consumo europeos

El Gobierno lanzará un portal de vivienda asequible con 100.000 pisos de alquiler: los primeros se ubicarán en los territorios más tensionados

DEPORTES

Previa de LaLiga: Atlético de

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao

La UEFA dice no al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami, aunque iniciará una ronda de consultas