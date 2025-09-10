Von der Leyen propone la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel: “Europa tiene que hacer más”

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo, en Francia, a 10 de septiembre de 2025. (REUTERS/Yves Herman)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha propuesto la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación con Israel y sanciones a los ministros israelíes “extremistas” y a los colonos “violentos” en la Franja de Gaza y Cisjordania.

“Los ciudadanos se están preguntando cuánto debe empeorar las cosas para que la respuesta sea unánime. La respuesta de Israel en Gaza es inaceptable y Europa tiene que liderar como ha hecho previamente. Europa tiene que hacer más”, ha afirmado la líder del ejecutivo comunitario en su discurso del Estado de la Unión, que abre el nuevo curso político en la UE.

La dirigente germana ha recordado a la Eurocámara que los estados miembros, entre los que se encuentra España, han decidido actuar por su cuenta y ha aseverado que, por parte de las instituciones comunitarias, no pueden permitirse permanecer en la parálisis. “La Comisión hará todo lo que está a su alcance por sí sola”, ha asegurado.

En este sentido, Von der Leyen ha anunciado que dejará en suspenso el apoyo bilateral a Israel y “detendrá” todos los pagos en estos ámbitos. En segundo lugar, ha adelantado que presentará ante el consejo Europeo (los líderes de los Veintisiete) sanciones a los ministros extremistas y colonos violentos y una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación sobre cuestiones relacionadas con el comercio. “Soy consciente de que será difícil encontrar mayorías. Para algunos será poco y para otros mucho”, ha reconocido.

Noticia en ampliación