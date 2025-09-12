Pelayo Díaz (’Bailando con las estrellas’): “No voy a volver a ‘Supervivientes’, ya fui una vez y no creo que pueda hacerlo mejor”

Hablamos con Pelayo de su papel como jurado en 'Bailando con las estrellas', el concurso de RTVE que lanza su segunda temporada.

Pelayo Díaz sigue sumando formatos a su trayectoria televisiva. El estilista, que ha colaborado en espacios como Cámbiame, Sálvame Fashion Week, Espejo Público o Tardear, se suma ahora al jurado de Bailando con las estrellas, un programa que él mismo conoce bien, pues en 2018 fue uno de los participantes.

Telecinco presentó en el FesTVal de Vitoria la segunda edición del talent, que llega este sábado 13 de septiembre al prime time de la cadena. Tras la rueda de prensa, Pelayo atendía a Infobae España y se mostraba “ilusionado y muy agradecido” de que le hayan dado esta oportunidad.

Pese a la emoción con la que afronta este trabajo, el influencer confiesa sentir temor ante la “gran responsabilidad” que supone juzgar a los concursantes: “Quiero hacerlo bien, quiero tener un equilibrio, no quiero ser demasiado benevolente, pero no quiero ser malo ni atacar ni que se sientan atacados”, reconoce.

En ese sentido, haber estado en el lado de los concursantes le da una dosis extra de empatía que, sin embargo, se resistirá a mostrar en el programa: “Sé lo que es la frustración de que algo no te salga bien, aunque estés dando el cien por cien. (...) Les entiendo perfectamente, pero tampoco quiero que ellos vean en mí esa parte tan vulnerable, porque igual por ahí me pueden comprar. No quiero que lo sepan, pero sé lo que es estar en sus zapatos y voy a intentar defenderles de los otros miembros del jurado”, adelanta.

Inmaculada Casal y Pelayo Díaz, en la presentación de 'Bailando con las estrellas'. (FesTVal)

Junto a Inmaculada Casal, Pelayo se encargará de valorar la parte más televisiva y emocional de las coreografías, mientras que Blanca Li, Gorka Márquez y Julia Gómez Cora aportarán las valoraciones más técnicas. “Si algo me emociona, me va a dar igual que ese pie no esté tan perfecto o esa mano no esté tan bien colocada”, apunta el estilista, que advierte a sus compañeros de mesa de que, si discrepan con sus valoraciones, tienen “dos trabajos”: “juzgar a los otros celebrities y desenfadaros conmigo", bromea.

Su experiencia en ‘Supervivientes’

El nuevo proyecto televisivo de Pelayo Díaz llega apenas tres meses después de su paso por Supervivientes 2025, una experiencia extrema de la que guarda un buen recuerdo pese a estar sufriendo aún las secuelas del programa: “Siempre que me hablan de Supervivientes, se me pone una sonrisa tonta porque lo pasé muy mal, pero lo pasé muy bien", confiesa a este medio.

Ahora que acaba de arrancar una nueva edición de Supervivientes All Stars, Pelayo se descarta de forma tajante como uno de los nombres que participen en próximas ediciones del formato: “No me animo a volver. Lo hice una vez, que mucha gente pensó que no me atrevería y sinceramente lo hice como mejor supe. No creo que lo pudiera hacer mejor, así que estoy mejor aquí ya, con mi ropita, mis trapitos, durmiendo en mi cama y comiendo todos los días”.

Así es ‘Bailando con las estrellas’

La segunda temporada de Bailando con las estrellas llega este sábado 13 de septiembre al prime time de Telecinco. El talent show volverá a estar presentado por Jesús Vázquez y la modelo internacional Valeria Mazza, quienes liderarán un espectáculo que potenciará todavía más la parte visual y escenográfica, según adelantó Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, en la presentación del formato en Vitoria.

Adelanto de los ensayos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Blanca Romero, Nona Sobo, Sara Escudero, Nerea Rodríguez, Tania Medina, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Iago García, Jorge González, Matías Roure y Aless Gibaja serán los concursantes de esta edición. Cada semana, los participantes buscarán dominar nuevas coreografías y transmitir emociones al público, aspectos que evaluará estrictamente un jurado renovado. Pelayo Díaz e Inmaculada Casal se suman al equipo encargado de puntuar la técnica y la capacidad expresiva de los concursantes.

La primera temporada del programa, producida junto a Bulldog TV, cosechó una media del 10,8% de share y 960.000 espectadores, una cifra aceptable que está por encima de la cuota media de la cadena de Mediaset y le valió para renovar por una segunda temporada.