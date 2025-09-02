España

Anabel Pantoja, la gran ausente en la presentación de ‘Bailando con las estrellas’, el programa con el que vuelve a la televisión

El talent de Telecinco ha dado a conocer el casting completo de su segunda edición, entre el que se encuentran nombres como el de la sobrina de Isabel Pantoja, Bárbara Rey o Pepe Navarro

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

Jesús Vázquez y Valeria Mazza,
Jesús Vázquez y Valeria Mazza, junto a los concursantes de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

Anabel Pantoja vuelve a la televisión tras atravesar uno de los momentos más complicados de su vida. El ingreso hospitalario de su hija Alma y la posterior causa judicial abierta contra la infuencer y su pareja, David Rodríguez, ha mantenido a la sobrina de Isabel Pantoja apartada de los platós, pero ahora regresa a Telecinco como participante de Bailando con las estrellas.

El talent de Mediaset ha presentado el casting de su segunda edición en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, un evento al que han acudido todos los concursantes salvo Anabel, que ha sido la gran ausente. Según ha explicado la cadena, la influencer no ha podido acudir acto debido a “motivos personales”, aunque su nombre ya está confirmado oficialmente entre la lista de participantes.

Hace tan solo unos días, la sevillana comunicaba entre lágrimas a sus seguidores el comienzo de una nueva etapa, abandonando la casa en la que ha residido en Canarias durante el último año para instalarse de nuevo en Madrid y emprender proyectos como su esperada reaparición televisiva.

Además, el pasado mes de julio la influencer se dejaba ver con el brazo escayolado tras sufrir una aparatosa caída, un incidente del que se ha recuperado y que no le impedirá darlo todo en el programa de baile.

El casting de ‘Bailando con las estrellas’

En la presentación de Vitoria, Mediaset ha revelado los detalles de la segunda edición de Bailando con las estrellas, que volverá a estar conducida por Jesús Vázquez y Valeria Mazza.

La lista de concursantes de esta temporada está formada por Anabel Pantoja, Bárbara Rey, Pepe Navarro, Blanca Romero, Manu Tenorio, Matías Roure, Sara Escudero, Aless Gibaja, Jorge González, Nerea Rodríguez, Nona Sobo Iago García y Tania Medina.

Adelanto de los ensayos de los concursantes de 'Bailando con las estrellas'. (Mediaset España)

La emisión del concurso arrancará el próximo sábado 13 de septiembre en el prime time de Telecinco.

Jaime Guerra, director de la división de Producción de Contenidos de Mediaset España, ha destacado el “mérito extraordinario” que supone “hacer un programa en directo con coreografías tan complicadas y con bailarines no profesionales, con una pista de baile inmensa y rodeada de cámaras”.

Guerra ha resaltado que Mediaset apuesta “por el talento, el espectáculo y el entretenimiento”, asegurando que Bailando con las estrellas es “el buque insignia” de la cadena para este otoño. Según ha adelantado, el programa potenciará todavía más “la parte visual y escenográfica” para crear un espectáculo que cautive a la audiencia que va a puntuar desde casa a los participantes.

Jesús Vázquez, presentador del programa, ha asegurado estar encantado con poder conducir un gran formato en directo: “Me encanta el directo, porque tiene esa adrenalina y ese miedo que se te mete cuando te dicen que quedan 20 segundos, pero luego empieza el programa y es lo más maravilloso que te puede pasar”.

Valeria Mazza, por su parte, ha bromeado con la espera por esta segunda edición y los cambios que está acometiendo Mediaset España: “Con tantos cambios, en algún momento me pregunté si estaríamos nosotros, pero estamos. Se ha hecho esperar y creo que valió la pena”, ha apuntado.

