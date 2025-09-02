España

Quién es quién en ‘MasterChef Celebrity 10’: de Valeria Ros a Mala Rodríguez, la lista completa de los 16 concursantes

La cadena pública ha vuelto a apostar por el concurso culinario, que vuelve con su versión VIP

Alba García

Por Alba García

Guardar
Concursantes de la nueva edición
Concursantes de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

La décima edición de MasterChef Celebrity ha arrancado este pasado lunes 1 de septiembre en La 1 de TVE con 16 celebridades dispuestas a medirse en las cocinas. El estreno del programa coincide con el inicio de septiembre, mientras el canal público busca reeditar el éxito de la última temporada anónima. El talent show promete una temporada “como nunca has visto”, según la promo oficial, en la que ya se anticipa: “todos sabemos quiénes son. Ahora vamos a descubrir en qué se convierten. Sin atajos, sin excusas, sin trucos”.

La selección de concursantes para este aniversario incluye desde figuras habituales del universo televisivo, como José Manuel Parada, hasta rostros provenientes de otros ámbitos mediáticos, entre ellos Rosa Benito, quien durante años fue habitual en los debates de Mediaset. La apuesta por llegar a diferentes generaciones se refleja en la presencia de personajes urbanos como Mala Rodríguez o de creadores de contenido digital, caso de Necko Vidal y Masi.

La prueba inaugural por equipos ha tenido lugar en el Castillo del Buen Amor, en Salamanca, y la estructura tradicional del formato se mantiene: se espera la eliminación de al menos un participante en esta primera noche, mientras todos aspiran a lograr la repercusión de nombres como Inés Hernand, vencedora en la última edición del concurso.

Alejo Sauras (Palma, 46 años)

Alejo Sauras, concursante de 'MasterChef
Alejo Sauras, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

En el grupo de concursantes figura el actor mallorquín, conocido por papeles protagonistas en series como Al salir de clase, Los Serrano y Estoy vivo. Su trayectoria abarca televisión, cine y teatro, destacado por sus “ojos de un azul intenso” que ahora buscarán imponerse en el paladar del jurado, dependiendo de su habilidad culinaria.

Charo Reina (Sevilla, 65 años)

Charo Reina, concursante de 'MasterChef
Charo Reina, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Destaca la sevillana por acreditar una carrera de 45 años como actriz y cantante, atravesando géneros que van del flamenco a la música latinoamericana. En 2022 recibió el Premio Sénior del Año y tiene experiencia anterior en realities tras su participación en La selva de los famosos.

David Amor (Salceda de Caselas, 45 años)

David Amor, concursante de 'MasterChef
David Amor, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

La comedia también tiene representación a través de este gallego, exjugador de balonmano y rostro habitual de programas como El club del chiste y Tu cara me suena. Promete alternar “cocina y humor”; muchos lo recuerdan por su papel de Tito en Gym Toni.

Jorge Luengo (Cáceres, 41 años)

Jorge Luengo, concursante de 'MasterChef
Jorge Luengo, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Entre los aspirantes, el ilusionista extremeño aporta su experiencia como Premio Mundial de Ilusionismo, además de su trabajo como colaborador de El Hormiguero desde 2024. Es autor de varios libros y ha sorprendido tanto a la Familia Real como a deportistas con sus trucos.

José Manuel Parada (Monforte de Lemos, 71 años)

José Manuel Parada, concursante de
José Manuel Parada, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Un perfil televisivo de largo recorrido lo aporta este presentador gallego, histórico de Cine de barrio, trabajo que le valió en 1999 los premios Antena de Oro y TP de Oro. Por primera vez se enfrenta al formato de cocina, tras décadas colaborando en espacios de televisión de corazón y actualidad.

Juanjo Bona (Magallón, 21 años)

Juanjo Bona, concursante de 'MasterChef
Juanjo Bona, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El concursante más joven, zaragozano y finalista de Operación Triunfo en 2023, lanzó recientemente su álbum debut Recardelino en homenaje a sus raíces aragonesas. Ya intentó clasificarse en MasterChef Junior en 2016 y actualmente suma seguidores en redes sociales por su música y pasión culinaria.

Mala Rodríguez (Jerez de la Frontera, 46 años)

Mala Rodríguez, concursante de 'MasterChef
Mala Rodríguez, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

En el apartado musical destaca la andaluza, pionera de la fusión flamenco-rap y autora de temas como Tengo un trato. Su carrera incluye bandas sonoras de cine y la obtención en 2019 del Premio Nacional de Músicas Actuales, además de varias nominaciones a los Grammy Latinos y premios MTV.

Mariló Montero (Estella, 60 años)

Mariló Montero, concursante de 'MasterChef
Mariló Montero, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

La navarra, periodista de referencia desde 1985 en medios como Atresmedia, Telemadrid o Diario de Sevilla, sorprendió con su participación en el concurso. Fue pareja de Carlos Herrera y es madre de dos hijos; ha confesado públicamente que “no sabe freír un huevo”, lo que añade expectación a su paso por el reality.

Masi (Málaga, 31 años)

Masi, concursante de 'MasterChef Celebrity'.
Masi, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Por su parte, la malagueña se dio a conocer por su canal de YouTube y por presentar las postgalas de la última edición de Operación Triunfo. Tras una larga relación con el streamer IlloJuan y su presencia en series como Berlín, anunció que compartirá en sus redes contenido culinario mientras compite en el programa.

Miguel Torres (Madrid, 39 años)

Miguel Torres, concursante de 'MasterChef
Miguel Torres, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El exfutbolista madrileño, con pasado en el Real Madrid y el Málaga, comparte vida con la actriz Paula Echevarría. En 2018 confirmaron su relación tras la separación de Echevarría de David Bustamante y actualmente tienen un hijo en común.

Necko Vidal (Madrid, 27 años)

Necko Vidal, concursante de 'MasterChef
Necko Vidal, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El violinista profesional madrileño, titulado por el Real Conservatorio Superior, ha triunfado en TikTok con más de 1,4 millones de seguidores. Es colaborador de RNE y autor de un libro sobre la trayectoria musical de Taylor Swift.

Rosa Benito (Alicante, 69 años)

Rosa Benito, concursante de 'MasterChef
Rosa Benito, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El tradicional toque televisivo lo pone la alicantina, conocida tanto en platós como por su vínculo con la familia de Rocío Jurado. Participó en realities como Supervivientes y Gran Hermano VIP. Ante el estreno, declaró: “La vida te regala momentos maravillosos como estos. ¡Qué ganas!”, mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, 42 años)

Soraya Arnelas, concursante de 'MasterChef
Soraya Arnelas, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Desde el panorama musical llega la cantante extremeña, famosa desde su paso por Operación Triunfo y su representación de España en Eurovisión hace 16 años. Muy activa en redes sociales y madre de dos hijas, sobre la exposición mediática ha manifestado: “Me llaman mala madre con frecuencia, pero no me afecta”, según explicó a SModa en 2022.

Valeria Ros (Getxo, 38 años)

Valeria Ros, concursante de 'MasterChef
Valeria Ros, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

En el plantel destaca la humorista vasca, quien ha prometido “locura y diversión. ¡A camelarme a ese jurado y ganar!” en su cuenta de Instagram. Con experiencia en radio y programas televisivos, participó en Tu cara me suena y escribió el libro Ponerme a parir.

Valeria Vargas (Valencia, 40 años)

Valeria Vargas, concursante de 'MasterChef
Valeria Vargas, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

También en la lista se encuentra la periodista, escritora y guionista valenciana. Es conocida por su trabajo en televisión y la autoría de las memorias de La Veneno, base para la serie de los Javis, además de dirigir un documental sobre la primera madre transexual adoptante en España.

Temas Relacionados

TVERTVELa1MasterChefMasterChef CelebrityTelevisión EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

El Gobierno declara Lugar de Memoria el Pazo de Meiras, el palacio que se apropió Franco y que la Justicia devolvió al Estado hace cinco años

El Ejecutivo también reconoce las islas de San Simón y de San Antonio que fueron utilizadas por los sublevados contra la II Republica como penal durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista

El Gobierno declara Lugar de

De higos a peras: estas son las frutas de temporada en septiembre

La FEN recomienda consumir las frutas propias de cada tiempo por su sabor, su sostenibilidad y su precio

De higos a peras: estas

El sindicato JUPOL alerta del “grave problema de salud mental” en la Policía Nacional tras el suicidio de tres agentes en un solo día

Desde la organización informan de que ya son 10 los suicidios registrados en lo que va de 2025 y denuncian “la falta de respuesta del Ministerio del Interior a las demandas de apoyo psicológico para los agentes”

El sindicato JUPOL alerta del

Anita Williams emprende y estrena su propio negocio digital: “Me ha costado, pero por fin, lo tenemos”

La que fuera concursante de ‘Supervivientes 2025′ se ha lanzado al mundo empresarial y ha iniciado un nuevo reto profesional

Anita Williams emprende y estrena

Esta es la mejor etapa de la vida de una persona, según un psicólogo: “Lo mejor es que no depende de la edad”

Rafael Santandreu sostiene que la auténtica felicidad surge al valorar lo que se tiene y dejar atrás las quejas, independientemente de la edad

Esta es la mejor etapa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El sindicato JUPOL alerta del

El sindicato JUPOL alerta del “grave problema de salud mental” en la Policía Nacional tras el suicidio de tres agentes en un solo día

Condenada a un año y medio de cárcel una trabajadora de ayuda en hogar por quedarse el dinero que le pagaban las personas a las que atendía

Cómo solicitar el cambio de nombre y apellidos en el Registro Civil: estos son los requisitos necesarios

La advertencia de la Guardia Civil sobre sus pruebas de acceso: “No se puede acceder con el teléfono móvil”

Tres aseguradoras condenadas a indemnizar con 5,1 millones de euros a la armadora del Villa de Pitanxo por el naufragio del pesquero

ECONOMÍA

España perdió 199.300 empleos en

España perdió 199.300 empleos en agosto y el número de ocupados bajó a 21,6 millones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado Laurent Freixe por tener una relación romántica con una subordinada

Esta es la multa a la que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

DEPORTES

El ex jefe de la

El ex jefe de la Fórmula 1 carga contra Hamilton: “Es más probable que el safety-car gane una carrera a que sea campeón”

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”