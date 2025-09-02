Quién es quién en ‘MasterChef Celebrity 10’: de Valeria Ros a Mala Rodríguez, la lista completa de los 16 concursantes

Concursantes de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

La décima edición de MasterChef Celebrity ha arrancado este pasado lunes 1 de septiembre en La 1 de TVE con 16 celebridades dispuestas a medirse en las cocinas. El estreno del programa coincide con el inicio de septiembre, mientras el canal público busca reeditar el éxito de la última temporada anónima. El talent show promete una temporada “como nunca has visto”, según la promo oficial, en la que ya se anticipa: “todos sabemos quiénes son. Ahora vamos a descubrir en qué se convierten. Sin atajos, sin excusas, sin trucos”.

La selección de concursantes para este aniversario incluye desde figuras habituales del universo televisivo, como José Manuel Parada, hasta rostros provenientes de otros ámbitos mediáticos, entre ellos Rosa Benito, quien durante años fue habitual en los debates de Mediaset. La apuesta por llegar a diferentes generaciones se refleja en la presencia de personajes urbanos como Mala Rodríguez o de creadores de contenido digital, caso de Necko Vidal y Masi.

La prueba inaugural por equipos ha tenido lugar en el Castillo del Buen Amor, en Salamanca, y la estructura tradicional del formato se mantiene: se espera la eliminación de al menos un participante en esta primera noche, mientras todos aspiran a lograr la repercusión de nombres como Inés Hernand, vencedora en la última edición del concurso.

Alejo Sauras (Palma, 46 años)

Alejo Sauras, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

En el grupo de concursantes figura el actor mallorquín, conocido por papeles protagonistas en series como Al salir de clase, Los Serrano y Estoy vivo. Su trayectoria abarca televisión, cine y teatro, destacado por sus “ojos de un azul intenso” que ahora buscarán imponerse en el paladar del jurado, dependiendo de su habilidad culinaria.

Charo Reina (Sevilla, 65 años)

Charo Reina, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Destaca la sevillana por acreditar una carrera de 45 años como actriz y cantante, atravesando géneros que van del flamenco a la música latinoamericana. En 2022 recibió el Premio Sénior del Año y tiene experiencia anterior en realities tras su participación en La selva de los famosos.

David Amor (Salceda de Caselas, 45 años)

David Amor, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

La comedia también tiene representación a través de este gallego, exjugador de balonmano y rostro habitual de programas como El club del chiste y Tu cara me suena. Promete alternar “cocina y humor”; muchos lo recuerdan por su papel de Tito en Gym Toni.

Jorge Luengo (Cáceres, 41 años)

Jorge Luengo, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Entre los aspirantes, el ilusionista extremeño aporta su experiencia como Premio Mundial de Ilusionismo, además de su trabajo como colaborador de El Hormiguero desde 2024. Es autor de varios libros y ha sorprendido tanto a la Familia Real como a deportistas con sus trucos.

José Manuel Parada (Monforte de Lemos, 71 años)

José Manuel Parada, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Un perfil televisivo de largo recorrido lo aporta este presentador gallego, histórico de Cine de barrio, trabajo que le valió en 1999 los premios Antena de Oro y TP de Oro. Por primera vez se enfrenta al formato de cocina, tras décadas colaborando en espacios de televisión de corazón y actualidad.

Juanjo Bona (Magallón, 21 años)

Juanjo Bona, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El concursante más joven, zaragozano y finalista de Operación Triunfo en 2023, lanzó recientemente su álbum debut Recardelino en homenaje a sus raíces aragonesas. Ya intentó clasificarse en MasterChef Junior en 2016 y actualmente suma seguidores en redes sociales por su música y pasión culinaria.

Mala Rodríguez (Jerez de la Frontera, 46 años)

Mala Rodríguez, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

En el apartado musical destaca la andaluza, pionera de la fusión flamenco-rap y autora de temas como Tengo un trato. Su carrera incluye bandas sonoras de cine y la obtención en 2019 del Premio Nacional de Músicas Actuales, además de varias nominaciones a los Grammy Latinos y premios MTV.

Mariló Montero (Estella, 60 años)

Mariló Montero, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

La navarra, periodista de referencia desde 1985 en medios como Atresmedia, Telemadrid o Diario de Sevilla, sorprendió con su participación en el concurso. Fue pareja de Carlos Herrera y es madre de dos hijos; ha confesado públicamente que “no sabe freír un huevo”, lo que añade expectación a su paso por el reality.

Masi (Málaga, 31 años)

Masi, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Por su parte, la malagueña se dio a conocer por su canal de YouTube y por presentar las postgalas de la última edición de Operación Triunfo. Tras una larga relación con el streamer IlloJuan y su presencia en series como Berlín, anunció que compartirá en sus redes contenido culinario mientras compite en el programa.

Miguel Torres (Madrid, 39 años)

Miguel Torres, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El exfutbolista madrileño, con pasado en el Real Madrid y el Málaga, comparte vida con la actriz Paula Echevarría. En 2018 confirmaron su relación tras la separación de Echevarría de David Bustamante y actualmente tienen un hijo en común.

Necko Vidal (Madrid, 27 años)

Necko Vidal, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El violinista profesional madrileño, titulado por el Real Conservatorio Superior, ha triunfado en TikTok con más de 1,4 millones de seguidores. Es colaborador de RNE y autor de un libro sobre la trayectoria musical de Taylor Swift.

Rosa Benito (Alicante, 69 años)

Rosa Benito, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

El tradicional toque televisivo lo pone la alicantina, conocida tanto en platós como por su vínculo con la familia de Rocío Jurado. Participó en realities como Supervivientes y Gran Hermano VIP. Ante el estreno, declaró: “La vida te regala momentos maravillosos como estos. ¡Qué ganas!”, mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

Soraya Arnelas (Valencia de Alcántara, 42 años)

Soraya Arnelas, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

Desde el panorama musical llega la cantante extremeña, famosa desde su paso por Operación Triunfo y su representación de España en Eurovisión hace 16 años. Muy activa en redes sociales y madre de dos hijas, sobre la exposición mediática ha manifestado: “Me llaman mala madre con frecuencia, pero no me afecta”, según explicó a SModa en 2022.

Valeria Ros (Getxo, 38 años)

Valeria Ros, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

En el plantel destaca la humorista vasca, quien ha prometido “locura y diversión. ¡A camelarme a ese jurado y ganar!” en su cuenta de Instagram. Con experiencia en radio y programas televisivos, participó en Tu cara me suena y escribió el libro Ponerme a parir.

Valeria Vargas (Valencia, 40 años)

Valeria Vargas, concursante de 'MasterChef Celebrity'. (RTVE)

También en la lista se encuentra la periodista, escritora y guionista valenciana. Es conocida por su trabajo en televisión y la autoría de las memorias de La Veneno, base para la serie de los Javis, además de dirigir un documental sobre la primera madre transexual adoptante en España.