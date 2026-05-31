La tarifa de la luz en España para este 1 de junio

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy lunes 1 de junio. También ubica los precios más baratos, así como los más costosos, de luz.

PUBLICIDAD

Precio del servicio eléctrico

Día: 1 de junio

Tarifa promedio: 69.96 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 152.43 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 1.44 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 108.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 94.66 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.14 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.14 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 94.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 129.61 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 126.88 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 26.02 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 16.3 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.09 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.2 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 1.49 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.44 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.29 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 24.11 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 50.57 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.44 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 131.57 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 152.43 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 133.01 euros por megavatio hora.