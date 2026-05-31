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La tarifa de la luz en España para este 1 de junio

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

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La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la energía eléctrica obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España hoy lunes 1 de junio. También ubica los precios más baratos, así como los más costosos, de luz.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 1 de junio

Tarifa promedio: 69.96 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 152.43 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 1.44 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 108.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 94.66 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 92.14 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.14 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 94.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 129.61 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 126.88 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 26.02 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 16.3 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.09 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 2.2 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 1.49 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 1.44 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 4.29 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 24.11 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 50.57 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 99.44 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 131.57 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 152.43 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 133.01 euros por megavatio hora.

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