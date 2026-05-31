España

Lidia Torret y Jaime Astrain se casan: la pareja pasará por el altar tras siete años de relación

La pareja acaba de anunciar su compromiso a través de Instagram

Guardar
Google icon
Jaime Astrain junto a Lidia Torrent en la gran première de 'Berlín y la dama de armiño' en Sevilla. (EUROPA PRESS).
Jaime Astrain junto a Lidia Torrent en la gran première de 'Berlín y la dama de armiño' en Sevilla. (EUROPA PRESS).

El verano comenzará de una manera muy especial para Lidia Torrent y Jaime Astrain. La pareja ha anunciado su compromiso a través de las redes sociales, compartiendo una imagen que confirma el paso que han decidido dar después de varios años de relación y de haber atravesado algunos de los momentos más complejos de su historia juntos.

La noticia ha sorprendido gratamente a sus seguidores, especialmente porque llega después de una etapa marcada por rumores sobre su situación sentimental y por los desafíos que ambos han afrontado como pareja y como padres. El anuncio supone la consolidación de una relación que comenzó en 2019 y que, desde entonces, ha evolucionado entre proyectos profesionales, exposición mediática y la llegada de su hija Elsa, nacida en octubre de 2022.

PUBLICIDAD

Durante los últimos años, tanto Lidia como Jaime han demostrado una actitud poco habitual en el universo de los personajes públicos. Lejos de alimentar especulaciones, ambos han optado por hablar con sinceridad sobre las dificultades que atravesaban. En 2025 llegaron a circular numerosas informaciones que apuntaban a una posible ruptura, pero la propia presentadora reconoció entonces que estaban trabajando para fortalecer su vínculo y superar los obstáculos derivados de la convivencia y de la crianza de una hija pequeña.

Jaime Astrain y Lidia Torrent tras volver de 'Supervivientes'. (Telecinco)
Jaime Astrain y Lidia Torrent tras volver de 'Supervivientes'. (Telecinco)

Aquella crisis terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para ambos. Meses después, la participación de Jaime Astrain en la última edición de Supervivientes volvió a poner a prueba la relación. El exfutbolista ha pasado varias semanas en Honduras, alejado de su familia, una experiencia que, según ha reconocido públicamente, tuvo un impacto positivo en su forma de afrontar la vida y las relaciones personales.

PUBLICIDAD

Tras su regreso a España hace unas semanas, la pareja comenzó a mostrarse más unida que nunca. De hecho, durante la presentación de la serie Berlín en Sevilla, Lidia dejó entrever el excelente momento que atravesaban. Entre bromas, lanzó una indirecta a su pareja sobre una posible boda, asegurando que todavía no había llegado el momento de que él se arrodillara para pedirle matrimonio. Jaime respondió con humor, tal vez con la idea en mente de que poco tiempo después la esperada propuesta acabaría convirtiéndose en realidad.

Lidia Torrent y Jaime Astrain se casan (INSTAGRAM).
Lidia Torrent y Jaime Astrain se casan (INSTAGRAM).

Una relación creada en televisión

Más allá de su faceta sentimental, ambos cuentan con trayectorias profesionales consolidadas. Lidia Torrent, nacida en Barcelona en 1994, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión gracias a su trabajo en First Dates, programa en el que participó durante siete años. Hija de la presentadora Elsa Anka, ha desarrollado además otros proyectos televisivos, entre ellos su reciente participación en Bake Off: famosos al horno.

Por su parte, Jaime Astrain, madrileño de 1988, inició su carrera en el mundo del fútbol. Defendió los colores de diferentes clubes españoles antes de retirarse de la competición profesional en 2015. Tras colgar las botas encontró una nueva oportunidad en los medios de comunicación, donde ha participado como colaborador, concursante y rostro habitual de diversos formatos de entretenimiento. En los últimos años ha formado parte de programas como Traitors España, Baila como puedas y la última edición de Supervivientes.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tarifa de la luz en España para este 1 de junio

La situación económica internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa de la luz en España para este 1 de junio

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Pueden participar en estos comicios los ciudadanos colombianos mayores de 18 años que estén inscritos en el censo electoral en el exterior

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Repsol invertirá 900 millones en ampliar la central de San Miguel de Aguayo hasta los 1.400 MW, con el respaldo de Bruselas y la vista puesta en 2030

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

La ocupación rozará el 82% entre el 5 y el 9 de junio, con más visitantes extranjeros que nacionales y un impacto económico estimado de 73,8 millones

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

“A El Hierro se le ha dejado de lado”: el cabildo de la isla tacha de “excusas” la ausencia del papa León XIV en La Restinga durante su visita a Canarias

El cabildo de El Hierro sostiene que el puerto de La Restinga es el “kilómetro cero de la inmigración, de la solidaridad y del trato humanitario”, ya que es donde llega el 60% de los migrantes

“A El Hierro se le ha dejado de lado”: el cabildo de la isla tacha de “excusas” la ausencia del papa León XIV en La Restinga durante su visita a Canarias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Cómo votar en las elecciones presidenciales de Colombia si resides en España: horario, puntos habilitados y documentación necesaria

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

Pedro Sánchez reitera que gobernará hasta 2027 “y más allá” y acusa a la oposición “marrullera” de “malas prácticas” para derribar al Gobierno

Qué opinan los españoles sobre la desinformación: el 85,1% la considera una “amenaza para la democracia”

Condenan a 20 meses de prisión a un militar que abandonó su residencia en Melilla para quedarse en Marruecos sin el permiso de sus superiores

ECONOMÍA

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

España tendrá una nueva megabatería en un embalse de Cantabria con capacidad para generar 2.000 GWh anuales

Dormir en Madrid durante la visita del Papa costará 298 euros por noche entre el tirón de Bad Bunny y los hoteles cinco estrellas un 15% más caros

China y Estados Unidos ya pelean por la energía del futuro

España perdería 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejan de llegar migrantes

El 43% de los hogares vive en un edificio construido antes de 1981: casas antiguas, sin eficiencia energética y más expuestas a las condiciones climáticas extremas

DEPORTES

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions

El futbolista Sterling, detenido tras estrellarse con su Lamborghini por conducir presuntamente bajo los efectos de las drogas

Más de 300 detenidos en Francia tras la victoria del PSG y un intento de invasión al estadio parisino

Luis Enrique subraya la ambición del PSG: “A estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando”