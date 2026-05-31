Lidia Torret y Jaime Astrain se casan: la pareja pasará por el altar tras siete años de relación

Jaime Astrain junto a Lidia Torrent en la gran première de 'Berlín y la dama de armiño' en Sevilla. (EUROPA PRESS).

El verano comenzará de una manera muy especial para Lidia Torrent y Jaime Astrain. La pareja ha anunciado su compromiso a través de las redes sociales, compartiendo una imagen que confirma el paso que han decidido dar después de varios años de relación y de haber atravesado algunos de los momentos más complejos de su historia juntos.

La noticia ha sorprendido gratamente a sus seguidores, especialmente porque llega después de una etapa marcada por rumores sobre su situación sentimental y por los desafíos que ambos han afrontado como pareja y como padres. El anuncio supone la consolidación de una relación que comenzó en 2019 y que, desde entonces, ha evolucionado entre proyectos profesionales, exposición mediática y la llegada de su hija Elsa, nacida en octubre de 2022.

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Durante los últimos años, tanto Lidia como Jaime han demostrado una actitud poco habitual en el universo de los personajes públicos. Lejos de alimentar especulaciones, ambos han optado por hablar con sinceridad sobre las dificultades que atravesaban. En 2025 llegaron a circular numerosas informaciones que apuntaban a una posible ruptura, pero la propia presentadora reconoció entonces que estaban trabajando para fortalecer su vínculo y superar los obstáculos derivados de la convivencia y de la crianza de una hija pequeña.

Jaime Astrain y Lidia Torrent tras volver de 'Supervivientes'. (Telecinco)

Aquella crisis terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para ambos. Meses después, la participación de Jaime Astrain en la última edición de Supervivientes volvió a poner a prueba la relación. El exfutbolista ha pasado varias semanas en Honduras, alejado de su familia, una experiencia que, según ha reconocido públicamente, tuvo un impacto positivo en su forma de afrontar la vida y las relaciones personales.

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Tras su regreso a España hace unas semanas, la pareja comenzó a mostrarse más unida que nunca. De hecho, durante la presentación de la serie Berlín en Sevilla, Lidia dejó entrever el excelente momento que atravesaban. Entre bromas, lanzó una indirecta a su pareja sobre una posible boda, asegurando que todavía no había llegado el momento de que él se arrodillara para pedirle matrimonio. Jaime respondió con humor, tal vez con la idea en mente de que poco tiempo después la esperada propuesta acabaría convirtiéndose en realidad.

Lidia Torrent y Jaime Astrain se casan (INSTAGRAM).

Una relación creada en televisión

Más allá de su faceta sentimental, ambos cuentan con trayectorias profesionales consolidadas. Lidia Torrent, nacida en Barcelona en 1994, se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión gracias a su trabajo en First Dates, programa en el que participó durante siete años. Hija de la presentadora Elsa Anka, ha desarrollado además otros proyectos televisivos, entre ellos su reciente participación en Bake Off: famosos al horno.

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Por su parte, Jaime Astrain, madrileño de 1988, inició su carrera en el mundo del fútbol. Defendió los colores de diferentes clubes españoles antes de retirarse de la competición profesional en 2015. Tras colgar las botas encontró una nueva oportunidad en los medios de comunicación, donde ha participado como colaborador, concursante y rostro habitual de diversos formatos de entretenimiento. En los últimos años ha formado parte de programas como Traitors España, Baila como puedas y la última edición de Supervivientes.