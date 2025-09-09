Franco Berrino, médico y epidemiólogo, comparte qué se debe comer por el desayuno: “Nada de azúcares añadidos”

Franco Berrino da consejos sobre la alimentación sana (@fanpage.berrino, Pexels)

El reconocido médico y epidemiólogo italiano Franco Berrino lleva décadas divulgando la relación entre la alimentación, los estilos de vida y el desarrollo de enfermedades crónicas. En una reciente entrevista, Berrino ha compartido su visión sobre la importancia de un desayuno saludable, insistiendo en la necesidad de eliminar los productos ultraprocesados del menú matutino: “Recomiendo muesli, tortas de garbanzos, kéfir, fruta cocida, semillas tostadas, pan, té verde, infusiones... Nada de azúcares añadidos”, aconseja el especialista.

Berrino, quien cuenta con 81 años de experiencia vital y profesional, es una referencia en el ámbito de la nutrición preventiva, la investigación sobre el cáncer y la promoción de hábitos saludables. Durante su larga carrera en el Instituto Nacional de Tumores de Milán, ha impulsado investigaciones y prácticas centradas en “la verdadera prevención”, siempre con una premisa: “El amor es la medicina más poderosa que tenemos”, sostuvo al dialogar con El Mundo. No obstante, una de las cosas más importantes es su enfoque, que va más allá de la dieta. Y es que, el doctor atribuye una gran parte de la salud a los vínculos, el movimiento y la meditación.

“Empecé a cuestionarme sobre la comida con el nacimiento de mis hijos”

De acuerdo con sus declaraciones, el experto propone una pauta concreta para quienes buscan comenzar el día con energía y equilibrio. La base es optar por productos de la tierra, preferentemente locales y de temporada. En sus palabras, no solo habría que evitar los azúcares añadidos, sino que también aconseja tomar “café de vez en cuando”, pues “crea adicción”. Este patrón, según el Berrino, ayuda a evitar “el bombardeo artificial” de muchas propuestas alimenticias industriales habituales.

Pero no solo hay que ser precavido con la primera comida del día, sino que, siguiendo su visión integral, hay que extenderla al resto de la jornada. Desde que comenzó su camino profesional, la inquietud por la alimentación nació con la paternidad. “Empecé a cuestionarme sobre la comida con el nacimiento de mis hijos: Gilles en 1972 y Jacopo al año siguiente. Me pregunté qué era lo correcto poner en sus platos y así descubrí lo orgánico cuando aún estaba en sus inicios”, relató en la entrevista. Su acercamiento a la alimentación macrobiótica en los años noventa le permitió comprender que “la alimentación no es solo una suma de nutrientes, sino energía vital”.

Así, el experto enfatiza la importancia del ejercicio y la conexión emocional y el estilo de vida que promueve. “Yo, por ejemplo, empiezo el día con el Surya Namaskar, el saludo al sol: en un minuto despierto todo el cuerpo", señala. Seguidamente, el experto hace “unos pasos de tango, una ducha y a seguir con las prácticas cotidianas como los Cinco Tibetanos, ejercicios antiguos que ayudan a mantener las articulaciones elásticas". Según su narración, “basta con poco para reencontrar energía y concentración”. Porque a pesar de vivir a la carrera, con tan solo “diez minutos al día, aunque solo sea para un saludo al sol”, se mejoraría el metabolismo.

Sobre las comidas principales, Berrino recomienda almuerzos ricos en cereales integrales, legumbres y verduras. Suele sugerir opciones como “cuscús con vegetales mixtos, puré de habas con achicoria, cebada perlada con lentejas negras y verduras al horno, tortillas de garbanzos”. Ante la consulta sobre la carne, el médico subrayó con rotundidad: “La ciencia es clara. Como todos los alimentos de origen animal, se debe consumir con prudencia. Yo la como un par de veces al año: pollo de corral. ¿La última vez? Recuerdo la carne de yak, en el Himalaya, con mis amigos Sherpas”, ha asegurado.

Finalmente, para la cena, la propuesta del especialista es la moderación. “Frugal, antes de las 19.00. Yo he optado por saltármela, me detengo en la merienda. Pero para las familias de hoy es la única comida del día que hacen juntos", afirma. De esta forma, “cuando hay jóvenes, el convivio lo justifica”. En este contexto, “recomiendo sopas, cremas de verduras, legumbres ligeras o cereales en pequeñas cantidades”. Igualmente, entre los productos a incluir, destaca el consumo responsable de frutas como el aguacate de Sicilia: “Medio aguacate en el desayuno es saludable, rico y saciante. Y, de todos modos, siempre es mejor que los que importamos de otras latitudes”, explica.

“Nuestra fisiología no está diseñada para aguantar este bombardeo artificial”

La entrevista también ha abordado la situación de la sanidad pública y la verdadera raíz de las patologías crónicas. De esta manera, advierte que “la verdadera emergencia es la sanidad pública, en crisis después de años de decisiones políticas que han favorecido la sanidad privada, con la ciega ilusión neoliberal de que el mercado podría arreglarlo todo. Hoy la sanidad no previene: repara órganos dañados por estilos de vida incorrectos", afirma. Así, aquellos que quieran cambiar este hecho deben tener en cuenta que “la verdadera prevención está en la valentía de eliminar las causas de las enfermedades: tabaco, azúcares, alimentos industriales, todos venenos de los que hablo en el nuevo libro. Pero esto significa tocar enormes intereses. Ningún político tiene la fuerza para hacerlo”, confiesa.

Sobre el concepto de “resistencia alimentaria”, recogido en su obra reciente, explicó: “Partimos del supuesto de que, con demasiada frecuencia, comemos sustancias ultraprocesadas. Sustancias que engañan al paladar, pero envenenan el cuerpo. Nuestra fisiología, sin embargo, no está diseñada para cambiar tan rápidamente ni para aguantar este bombardeo artificial”, exhibe. Por eso, ante esos desafíos, Berrino apuesta por “intentar modificar nuestras elecciones diarias”, reafirma.

“La resistencia al ‘Plasticeno’ —es decir, la época actual, marcada por el dominio del plástico y, en general, por la contaminación y el impacto del ser humano en los ecosistemas— empieza con gestos sencillos: lo que ponemos en el plato, el aliento que cultivamos, el paso con el que atravesamos el mundo”, asegura. Esto es importante porque, tras realizar el estudio ‘Ordet’ -acrónimo de ‘hormonas y dieta’ en la etiología de los tumores- para el Instituto Nacional de Tumores de Milán, “descubrimos que si el nivel de testosterona y glucosa en la sangre es alto, las mujeres se enferman más”.

Asimismo, “después, con el proyecto ‘Diana’, ‘dieta y andrógenos’, entendimos cómo bajar la glucemia y la testosterona a partir de la mesa. Los estudios demostraron que una dieta sin azúcares refinados, rica en cereales integrales, legumbres, fruta y verdura, reducía esos valores en cinco meses. Ahí está la verdadera prevención”, explica.

“Parece que prevenir con la alimentación no es rentable”

De acuerdo con su exposición, Berrino ha enfatizado el papel de la “responsabilidad individual y colectiva”. Por ello, “quiero aumentar la conciencia de las personas”, ya que “es aquí donde podemos marcar la diferencia: creo en la responsabilidad individual y colectiva, en la fuerza de una ciudadanía informada”. Debido a sus posturas poco convencionales sobre la prevención, Berrino ha sido señalado como alternativa dentro de su gremio, aunque insiste en una visión integral de la salud: “Yo soy un médico. Y como médico considero verdaderas medicinas también la comida, el movimiento, la meditación. Los colegas deberían prescribirlos en las recetas. Pero parece que prevenir con la alimentación no es rentable, así que se sigue recetando fármacos”.