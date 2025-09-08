Running matutino, café y música: las Coffee Parties, el fenómeno que triunfa en España entre deportistas, abstemios y quienes buscan conocer gente nueva

Una de las Coffee Parties organizadas por el club de running de Gran Canaria Running Society. (Foto cedida por Running Society)

España y muchos otros países en todo el mundo están experimentando un pronunciado auge de un estilo de vida dirigido hacia el bienestar y el cuidado personal. En los gimnasios es cada vez más complicado encontrar máquinas libres, los parques se han llenado de runners y el ocio se está reinventando a pasos agigantados para cubrir las necesidades de un sector que cada vez gana más adeptos.

El ejercicio físico, sin embargo, no es solo entendido como una forma de mantenerse en forma. Se ha convertido en una manera de conocer gente nueva con gustos similares y potenciar una socialización que va más allá de las pantallas, ya completamente asentadas en nuestro día a día.

Surge así un creciente interés por los deportes de equipo o por soluciones diferentes para aquellos que tradicionalmente se han practicado en solitario. En 2024, según un estudio realizado por los expertos en seguros de salud Compare the Market AUS, las búsquedas online globales de “running clubs” crecieron un 173%.

Esta predilección por conjugar el ejercicio físico y la socialización no se observa solo en el incremento de las personas que acuden a estas organizaciones de runners para correr en grupo, sino que el ocio y el entretenimiento también se está dirigiendo hacia el deporte y una vida más sana.

Las Coffee Parties se presentan como alternativas al clásico ocio nocturno que gira en torno al alcohol, apostando por los cafés. (Freepik)

Es posible que en los últimos meses hayas podido ver en redes sociales vídeos de personas que, sin una gota de alcohol en su cuerpo, bailan frente a un DJ que les ofrece una sesión de música matutina. Permitiendo olvidarse de la resaca de los domingos y trasladando las grandes fiestas nocturnas de los sábados al mediodía, las Coffee Parties o Coffee Raves se han convertido en toda una tendencia en ocio saludable.

Este tipo de eventos cambian las discotecas por cafeterías de especialidad y las copas de alcohol por café, adentrándose en una corriente abstemia que cada vez convence a más personas. Surgidas en Estados Unidos, las Coffee Parties se trasladaron rápidamente a Reino Unido, Alemania, México o España, donde ya se organizan en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, A Coruña o Lanzarote.

En muchas de ellas se ha unido la idea de una fiesta más consciente en la que se favorezca la socialización sin dependencia del alcohol con el deporte: los asistentes comienzan realizando una carrera de entre cinco y diez kilómetros para, una vez finalizada la sesión de running, reunirse en una cafetería o establecimiento similar para disfrutar de la música, un buen desayuno, cafés de especialidad y la posibilidad de conocer gente nueva.

“Aprovechamos un poco la excusa de despertarse pronto y hacer deporte para quedarnos a hablar con gente. No es solo correr, sino que es correr y conectar con gente nueva”, destaca a Infobae España Ramón, de Running Society. Este club de running de Gran Canaria surgió con la idea de “crear una comunidad que conecte, que se sienta identificada con [valores como] un poco de vida sana y conexiones con diferentes tipos y estilos de personas de todos lados”.

Las Coffee Parties demuestran que la gente puede seguir pasándoselo bien sin consumir alcohol. (Foto cedida por Running Society)

En ese deseo de potenciar la socialización mientras se practica deporte, comenzaron a organizar Coffee Parties bajo los nombres Boiler Run o Running Fest, siendo estos últimos eventos más grandes como el que organizan el próximo 13 de septiembre en un campo de golf con sesión de pilates, carrera, buffet y una fiesta con varios DJs.

Un espacio para el deporte y las conexiones inesperadas

En las Coffee Parties de Running Society se han llegado a reunir entre 100 y 150 personas (dependiendo del tamaño del espacio) atraídas por una manera distinta de entender este tipo de ocio: “Se está poniendo de moda reducir el consumo de alcohol y hacer fiestas más sanas porque, al final, lo que más subidón te va a dar no es alcohol, sino un poco de café”, añade Víctor, cofundador junto con Ramón del club de running de Gran Canaria.

Así, en estos eventos matutinos se replican muchas de las dinámicas que pueden encontrarse en cualquier discoteca: gente bailando en el centro de la misma, grupos de personas que charlan por primera vez o entre los que incluso surge la atracción o el amor. “Nos preguntan mucho: ‘¿Ahí va mucha gente a ligar?’. Obviamente porque, al final, donde se juntan muchas personas, pasan esas cosas”.

De hecho, Víctor y Ramón explican que este tipo de fiestas son espacios más factibles para que se generen estas conexiones porque las personas que acuden “ya tienen, como mínimo, uno o dos puntos en común, que es que les gusta hacer deporte o que, al menos, han venido a hacer deporte. Eso sirve para romper el hielo”. “Hay una cosa que no te la quita nadie y es que, cuando acabes los cinco o los ocho kilómetros, la sudada y la cara de reventado la tenemos todos igual”, bromean con respecto al ambiente igualador y natural que se genera en estos Coffee Parties porque los asistentes han llegado todos de la misma manera y han compartido el sufrimiento y el deseo de alcanzar la línea de meta.

Este tipo de eventos se relacionan con el creciente estilo de vida orientado hacia el cuidado personal. (Foto cedida por Running Society)

Además, es esta pasión o mera curiosidad por el deporte lo que une a todos ellos, ya que, en cuanto al resto de cosas, el grupo suele ser muy heterogéneo: “Hay personas de todo tipo. Hay gente joven, universitarios…”, explica Ramón. “También vienen padres incluso que traen a sus hijos. Tenemos una familia de extranjeros que se bajan todos de la furgoneta y son como cinco o seis”, añade Víctor.

Es precisamente esta indefinición del perfil lo que hace interesante tanto las Coffee Parties como los clubs de corredores, ya que se generan conexiones inesperadas: “Da igual la edad, da igual el background”, lo importante es “hablar con gente de la que seguramente por la calle en un día normal no hubieses escuchado dos palabras”.

Sustituir el alcohol por café y olvidarse de la resaca del domingo

Alejandro Marcano explica a Infobae España que ya ha ido a varios Coffee Parties, tanto en Madrid como en Oporto. Metido en el mundo del running, los conoció gracias a personas cercanas y destaca que es a través de las redes sociales cómo estos eventos principalmente se promocionan. Cada uno tiene sus propias dinámicas, pero lo que une a todos ellos es el entendimiento de una forma distinta de ocio.

“Es una manera de hacer nuevas relaciones sociales con gente que tiene hobbies parecidos, más aún en Madrid, que es una ciudad tan grande”, destaca Alejandro sobre el motivo por el que las Coffee Parties cada vez llaman la atención de más personas. “La tendencia ahora es quedar a beber café, a un brunch, más este tipo de planes tempranos que salir de fiesta. Entonces, a esto se le suma el hecho de que haya un DJ y que cada vez hay más gente interesada en el autocuidado y en hacer ejercicio”.

Ramón y Víctor crearon Running Society con el objetivo principal de generar una comunidad de gente que conecte y que tenga en común la idea de buscar un poco de vida sana. (Foto cedida por Running Society)

De hecho, las Coffee Parties se han erigido como alternativas a las clásicas fiestas que giran en torno al alcohol, promoviendo un consumo más responsable (no apetece demasiado tomarse una copa a las 12 del mediodía) o la abstinencia. Y esto no sería posible si no hubiese un grupo cada vez más grande de personas que se enmarcan en estas ideas. “Sobre todo a nivel europeo creo que se ha visto un cambio en las generaciones de gente de treinta años o menos, que antes sí éramos de salir de fiesta hasta las seis de la mañana”, añade Ramón. “Pero ahora muchos dicen: ‘Mira, es que cada vez que salgo acabo perdiendo el día siguiente. Me voy con mis amigos, me tomo unos cafés, me lo paso bien y aprovecho el resto del fin de semana’”.

Hay quienes pueden considerar que en estos espacios, entonces, la gente se muestra más cohibida al no contar con el escudo del alcohol. Sin embargo, Víctor destaca que precisamente ocurre lo contrario: “Las endorfinas se empiezan a disparar porque estás haciendo deporte, te empiezas a relajar. Justo cuando vamos a empezar la carrera, la gente está más tímida, pero llega el momento de la fiesta y la gente se libera un montón”.

Además de por estas “hormonas de la felicidad” que se liberan al realizar ejercicio físico, las personas que acuden a las Coffee Parties no necesitan el alcohol para socializar porque generan una especie de unión con el resto al haber compartido una dura sesión de running: “Sufres con otra persona al lado, al que ves igual de desbordado que tú, y ahí conectas. Es más, mucha gente dice: ‘Es que no me he dado cuenta de que he corrido cinco o siete kilómetros’, porque te pones a hablar con la persona que tienes a tu lado y, de repente, ya hemos terminado. Al final eso creo que es una de las cosas que nosotros buscábamos y que para mí era una de las más importantes, salir de la zona de confort”, señala Ramón.

Ocio saludable: el nuevo horizonte hacia el que nos dirigimos

Ahora mismo, las Coffee Parties se encuentran en la cresta de la ola: cada vez se expanden por más ciudades españolas y los eventos agrupan a cientos de personas. Sin embargo, Alejandro cree que, como todas las tendencias, “va a llegar un momento en el que tendrá sus picos y sus bajadas”. Eso sí, el corredor señala que evolucionará hacia otro tipo de eventos que junten el ejercicio físico y la socialización, pues es hacia allí donde se dirige gran parte del ocio debido al interés cada vez más pronunciado por el deporte.

“Es algo que se ve incluso en las carreras oficiales: antes no se veía que se agotasen tan rápido los dorsales, pero ahora tienes que comprarlos con tiempo”, destaca. Se observa incluso entre personas a las que, de primeras, no les gusta demasiado correr o que hasta el momento no se habían sentido seducidas por ello, pero a las que les atrae la idea de socializar y hacer un plan distinto: “Es una excusa más”, señalan los fundadores de Running Society. “Yo creo que sobre todo viene dado del COVID. Estar dentro de casa lo menos posible es algo que yo creo que está en la agenda de todo el mundo a día de hoy”.

Coffee Rave en Argentina

Y es que la clave del éxito de este tipo de eventos se encuentra justamente ahí, en el deseo de la gente de generar nuevas conexiones más reales, más humanas: “Tenemos gente que compite en carreras, que son balas corriendo, y hay días que se ponen con el grupo lento o el grupo medio porque deciden que hoy van a hablar con esa persona que conocieron hace dos semanas. Me parece muy interesante. Esto es lo que nosotros queríamos, que hubiese una socialización muy, muy sana”.