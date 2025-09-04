España

Estos son los 3 ejercicios que deben evitar los principiantes en el gimnasio: riesgos y alternativas más seguras

De acuerdo con diversos especialistas médicos, existen rutinas ampliamente extendidas que en realidad conviene no hacer

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Abdominales. (Freepik)
Abdominales. (Freepik)

Si vas al gimnasio a menudo —o, como dijo Woody Allen, ya tienes la idea y buscas el dinero suficiente para convertirla en un concepto—, pero todavía dudas sobre las rutinas a seguir, debes tener cuidado con los influencers a los que hacer caso. Y es que el entusiasmo inicial puede llevar a muchos principiantes a probar rutinas populares o recomendadas entre deportistas experimentados, sin conocer los posibles riesgos que implican algunos ejercicios para quienes aún no desarrollaron la técnica adecuada o el equilibrio muscular necesario.

De acuerdo con diversos especialistas médicos, existen ejercicios ampliamente extendidos que en realidad conviene evitar en las primeras etapas de entrenamiento por su potencial lesivo, así como alternativas más seguras que permiten alcanzar los mismos objetivos sin comprometer la integridad física.

Así, uno de los principales puntos de alerta dentro del entrenamiento de fuerza para novatos se centra en la selección de ejercicios adecuados. Venkatesh Movva, médico ortopédico especializado en traumatología deportiva, señala tres ejercicios que destacan por su peligrosidad en personas que están iniciando su camino en el gimnasio: el press militar, los abdominales clásicos (crunches) y el peso muerto (deadlift).

El press militar, popular en rutinas de fuerza y desarrollo del tren superior, consiste en empujar una barra o pesas sobre la cabeza partiendo desde los hombros. La variante conocida como Behind-the-Neck Press, en la que la barra se eleva pasando por detrás del cuello, incrementa exponencialmente el riesgo de sufrir el síndrome de pinzamiento del hombro. Este síndrome se caracteriza por una fricción excesiva de los tendones del manguito rotador dentro de la articulación acromioclavicular, un área particularmente sensible a sobrecargas y malos movimientos, especialmente en quienes carecen de experiencia en la técnica correcta.

En su lugar, las alternativas recomendadas priorizan la seguridad articular y la ergonomía. El press de pesas al frente del cuerpo resulta una opción significativamente más segura. Este ejercicio evita el compromiso del manguito rotador y permite un mejor control del movimiento, ya que el peso se mantiene siempre por delante de la línea media corporal. Además, realizarlo sentado o con mancuernas —en vez de barra— reduce aún más los riesgos, pues facilita la corrección de la técnica y el ajuste de la carga en función de las capacidades individuales.

Una práctica común y poco aconsejable

En cuanto a los abdominales clásicos (crunches), prácticas habituales como elevar el tronco desde el suelo sin estabilizar la postura ni proteger la zona cervical pueden provocar problemas musculares y articulares. Además, los beneficios musculares suelen estar acotados, ya que se aísla el recto abdominal y se omite el trabajo de otros músculos importantes del core.

Como alternativa, los especialistas sugieren ejercicios funcionales que comprometen el conjunto de la musculatura central, mejoran la estabilidad global y ofrecen menor riesgo de lesión. Las planchas (“planks”) constituyen una opción primordial porque activan simultáneamente abdomen, espalda, glúteos y hombros sin producir flexión excesiva de la columna. Otro ejercicio alternativo son los puentes (“bridges”), que permiten fortalecer el core y la cadena posterior, favoreciendo un desarrollo más equilibrado y una postura más segura tanto dentro como fuera del gimnasio.

El yoga combina ejercicio físico y meditación para mejorar fuerza, postura y flexibilidad. Favorece la respiración consciente, reduce ansiedad, fortalece huesos y articulaciones, mejora el sueño, la inmunidad y la salud cardiovascular, aportando equilibrio emocional y bienestar integral.

Finalmente, el peso muerto es considerado por muchos uno de los ejercicios más completos para la musculatura de la cadena posterior, ya que su ejecución involucra glúteos, piernas, espalda baja y antebrazos. Pero para los principiantes, su aparente simpleza puede resultar engañosa y peligrosamente lesiva. Una espalda mal alineada, el uso de pesos demasiado altos o una postura inadecuada pueden desencadenar desde distensiones musculares en la zona lumbar hasta hernias discales y lesiones crónicas en las articulaciones.

En vez de recurrir al peso muerto tradicional, se recomienda fortalecer primero la zona lumbar y los estabilizadores a través de ejercicios con una mecánica más sencilla. Opciones como los puentes, extensión lumbar en banco o incluso variantes de levantamiento de pesas con menor carga y mayor control, como los deadlifts con mancuernas ligeras o las sentadillas sin carga externa, ofrecen una vía progresiva para desarrollar fuerza y estabilidad sin exponer la espalda a riesgos innecesarios.

Temas Relacionados

GimnasioEjercicioNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

La competencia para alquilar una habitación bate récords: 22 personas por cada oferta

Aunque el número de personas interesadas se ha reducido un 2% a nivel nacional, en 34 capitales de provincia ha aumentado la competencia por habitación disponible

La competencia para alquilar una

Estas son las 5 razas de perro que cuesta más caro mantener, según un veterinario

Estos son los problemas de salud que pueden sufrir

Estas son las 5 razas

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Los números que dieron fortuna

La enfermedad de la lengua azul que mata a los corderos españoles adelanta la primera subida de precios de la Navidad

El Ministerio de Agricultura anunció que en 2024 se había consumido un 9% menos de carne de ovino y caprino, una cifra que puede aumentar por la escasez de ejemplares

La enfermedad de la lengua

Si has perdido el DNI podrías tener una pareja de hecho sin saberlo: así es como actúa esta mafia

La Policía Nacional destapa una red que utilizaba documentos robados para registrar uniones falsas y lograr permisos de residencia

Si has perdido el DNI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si has perdido el DNI

Si has perdido el DNI podrías tener una pareja de hecho sin saberlo: así es como actúa esta mafia

El dron naval militar del futuro en el que participan dos firmas españolas: “Está diseñado para ser el más avanzado”

La expareja de Edwin Arrieta ratifica su querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión: le habría ofrecido dinero a cambio de declarar en favor de Daniel Sancho

El Supremo reclama al PSOE todos los pagos realizados o entregados a Santos Cerdán y Koldo García desde el 2014

Los presuntos asesinos de Matilde Muñoz habrían movido su cuerpo de lugar hasta en cuatro ocasiones, según la Policía de Lombok

ECONOMÍA

La competencia para alquilar una

La competencia para alquilar una habitación bate récords: 22 personas por cada oferta

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La enfermedad de la lengua azul que mata a los corderos españoles adelanta la primera subida de precios de la Navidad

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Precio de la luz en España viernes 5 de septiembre: a esta hora costará menos de 1 euro

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo

Djokovic contra Alcaraz: horario, canal de TV y dónde ver la semifinal del US Open 2025

La selección busca plantar la bandera en terreno inexplorado: España nunca ha jugado en Bulgaria