Un hombre de 100 años que aún conduce y practica paracaidismo comparte su consejo para una vida larga: “Ama a las personas”

Este centenario afirma que disfrutar de las cosas y las personas es tan importante como mantenerse activo y alimentarse bien

Realizar deporte es clave para las personas mayores de 60 años. (Imagen ilustrativa Infobae)

A casi todo el mundo le gustaría vivir más, desde los dictadores rusos y chinos a cualquier persona ‘de la calle’. El problema es que el secreto de la longevidad es eso, un secreto, y que depende de tantísimos factores —desde los genes a la mera suerte, pasando por los hábitos alimenticios y las condiciones socioeconómicas— que son imposibles de controlar. Pero eso no quita que lo sigamos intentando, y que busquemos consejo en aquellos que lo han conseguido.

Por eso las personas centenarias siempre se vuelven virales en internet y las redes sociales, dando su punto de vista —que ni es científica ni tiene por qué sentar cátedra— sobre las razones que, según creen, les han llevado a superar los 100 años. Estas ‘razones’ suelen enfocarse en consejos gastronómicos y perogrulladas como llevar “una vida saludable”, pero a veces los consejos se salen de la norma. Es el caso de Jimmy Hernández, un californiano que ha alcanzado los 100 años y que, como cuenta en el medio Today, no solo conduce su propio coche y cuida su hogar con destreza, sino que celebró su reciente cumpleaños lanzándose en paracaídas.

Sobre el secreto de su longevidad, el centenario tiene clara su opinión. Cuenta que toda su vida ha trabajado “muy duro y muchas horas” como carpintero, una labor que comenzó a los 22 años y que prolongó hasta los 91. Ahora, atribuye su salud y energía tanto a la “ayuda de arriba” como a su ética de trabajo incansable. Incluso hoy, realiza tareas de mantenimiento y cuidado en su hogar, y ante las advertencias de no subirse a la escalera, replica: “Así que no puedo dejar de subirme a la escalera. Hago mis propias cosas”.

Este es el alimento que tienes que evitar para la longevidad

“Tienes que vivir en positivo”

Con la convicción de que el estilo de vida influye en el bienestar, Hernández aconseja: “Tienes que vivir una vida limpia y no abusar del licor, ni del tabaco, ni siquiera de la comida”. Sugiere que es imprescindible mantenerse en movimiento: “No puedes simplemente sentarte a ver la televisión porque te engordas. Tienes que hacer ejercicio… No puedes dejarte ir”. El aprecio por el ejercicio y la actividad física constante ha sido, según su nieta Vickey, un aspecto clave de su buena salud. En cualquier caso, la longevidad es una constante en la familia: la madre de Jimmy vivió 90 años y una tía alcanzó los 102.

Sin embargo, su principal recomendación es más filosófica: para vivir muchos años, una persona necesita redes de apoyo, cariño y cercanía. “Ama a las personas. Eso fue lo que mi mamá y mi papá nos enseñaron: a amarnos y abrazarnos”. Con nueve hijas, tres hijos, 34 nietos, 64 bisnietos y 24 tataranietos, el clan de Hernández mantiene encuentros regulares, cultivando los lazos que, para él, resultan esenciales: “Solo tienes que confiar en todos y respetar a los demás”. Así, disfrutar de la vida es otro de los pilares de su filosofía. “El postre, tengo que tenerlo”, señala Hernández, destacando su predilección por “el pastel de durazno y el de manzana”. “Tienes que vivir en positivo. Creo que es la única manera de vivir”.

