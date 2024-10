Ángel Cristo Jr. desvela el motivo por el que su madre, Bárbara Rey, habría chantajeado al rey Juan Carlos I: “Ha sido su gran problema”

Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr., en una imagen de archivo (Europa Press)

La guerra familiar entre Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr., está más latente que nunca. Han sido varios los golpes que el hermano de Sofía Cristo ha asestado contra su progenitora, siendo el último el hecho de haber vendido varias imágenes íntimas en las que la vedette aparece junto al rey Juan Carlos I, con quien tuvo un affaire hace 30 años. Desde entonces, y como si de un cuentagotas se tratase, han ido saliendo a la luz nuevos detalles sobre este capítulo, como es el caso de los audios inéditos en los que, presuntamente, la actriz chantajea al emérito.

La noche de este miércoles, 2 de octubre, Ángel Cristo Jr. acudió como invitado al programa especial de ¡De Viernes!, para desvelar la razón real que llevó a su madre a presuntamente amenazar al padre de Felipe VI. El espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta ha puesto sobre la mesa el tema de los supuestos audios de la vedette para profundizar en los presuntos chantajes que esta habría realizado.

Para entender este punto de la historia con claridad, el exsuperviviente ha aclarado que Bárbara Rey debería estar preocupada por todo lo que va a salir a la luz en su paso por el formato de Telecinco. “Lo que se va a escuchar esta noche contradice toda la versión de ella. Debería estar preocupada”, ha afirmado el hermano de Sofía Cristo, haciendo referencia a lo que se le escucha decir a su madre en los audios.

Ángel Cristo Jr. en el plató de '¡De Viernes!' (Mediaset)

“Yo he querido mucho a mi madre. Es un día duro y espero estar a la altura”, ha afirmado, haciendo referencia a todo lo que llegó a hacer por ella en aquella época. El espacio de Telecinco ha emitido una parte de los audios inéditos para poner sobre la mesa si en algún momento él y su hermana sintieron miedo y, además, conocer si los motivos que supuestamente llevaron Bárbara Rey a cometer dicho chantaje eran por razones de seguridad o económicos.

“Nosotros no pasamos miedo hasta que se hizo el chantaje. Cuando me encargó hacer las fotos fue cuando empezamos a pasar miedo”, ha confesado Ángel Cristo Jr., estableciendo como fecha el momento concreto en el que él tomó las fotografías a Bárbara Rey con Juan Carlos I.

El rey emérito Juan Carlos I, en una imagen de archivo. EFE/ Daniel González

Acto seguido, el invitado ha desvelado la razón que llevó a su madre a supuestamente chantajear al marido de la reina Sofía. “Lo hizo por dinero. Yo he disfrutado de ese dinero, de ir a buenos colegios, pero yo no tengo la culpa de eso. A mí me han empujado a algo”, ha manifestado, siendo consciente de los beneficios que él también obtuvo de aquellas aparentes cantidades económicas que recibía la vedette.

“Lo hizo por dinero, por ludopatía”, ha vuelto a reiterar Ángel Cristo Jr. “Ese ha sido el gran problema de mi madre siempre. El dinero que se gastaba dependía del que tuviese”, ha continuado explicando, haciendo referencia a las cantidades desorbitadas que podía gastar la actriz en una tarde en la que el juego era su principal problema.