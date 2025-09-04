España

Sin azúcar ni mantequilla: cómo hacer galletas de naranja saludables para una merienda fácil y rica

Esta versión casera resulta mucho más ligera, siendo la opción ideal para quienes desean cuidar de su alimentación o buscan recetas aptas para niños

Receta de galletas de naranja
Receta de galletas de naranja saludables (Adobe Stock)

Al pensar en una galleta casera, a cada ciudadano del mundo se le vendrá a la mente una imagen particular; los alemanes soñarán con sus galletas de jengibre, los chinos con su galleta de la suerte y los estadounidenses en su dulce por excelencia, las cookies de chocolate. Pero todos tendremos, a la vez, un sentimiento en común, el de la nostalgia por los sabores de la infancia, el recuerdo de un exquisito aroma que a muchos nos teletransporta a meriendas en casa.

Estos bocados dulces, tan populares y versionados en todo el planeta, son el dulce favorito de muchos. También uno de los más frecuentemente preparados en casa, muchas veces buscando alternativas más saludables que reduzcan la presencia de grasas saturadas, azúcares refinados, aditivos y conservantes innecesarios...

Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

Hoy prepararemos unas galletas de naranja llenas de sabor y aroma, con una receta en la que prescindiremos de dos ingredientes concretos: la mantequilla y el azúcar. De esta forma, resultan mucho más ligeras y adecuadas para quienes desean cuidar de su alimentación o buscan recetas aptas para niños.

Como sustitutos, esta receta utiliza aceite vegetal de calidad, un aceite de oliva de sabor suave, y endulzantes naturales, como miel, sirope de agave o pasta de dátiles. Además, en lugar de utilizar harinas refinadas, esta receta opta por harina integral o de avena para añadir un punto extra de fibra. El resultado es una galleta crujiente y aromática, gracias al sabor y aroma del cítrico, ideal como merienda, acompañamiento del café o del té, o como tentempié entre horas.

Receta de galletas de naranja

Esta versión prescinde completamente de mantequilla y azúcar, sustituyéndolos por aceite de oliva suave y endulzantes sin refinar, además de aprovechar el zumo y la ralladura fresca de naranja para potenciar el sabor y el aroma.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la masa: 10 minutos
  • Moldeado y horneado: 12-15 minutos
  • Tiempo total: aproximadamente 25 minutos

Ingredientes

  • 1 huevo grande
  • 60 ml de aceite de oliva suave
  • 80 g de miel, sirope de agave o dátiles triturados
  • Ralladura de 1 naranja grande
  • 60 ml de zumo de naranja natural
  • 180 g de harina integral o harina de avena
  • 5 g de polvo de hornear
  • 1 g de sal
  • 2 g de canela en polvo o extracto de vainilla

Cómo hacer galletas de naranja, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 °C y coloca papel vegetal sobre una bandeja.
  2. En un bol, bate el huevo con el aceite y el endulzante hasta que la mezcla sea uniforme.
  3. Añade la ralladura y el zumo de naranja, mezcla bien. Si usas dátiles, tritúralos junto con el zumo antes de incorporarlos a la mezcla.
  4. Incorpora la harina, el polvo de hornear, la sal y, si usas, la canela o vainilla. Mezcla hasta que quede una masa suave, ligeramente pegajosa pero manejable.
  5. Usa una cuchara para tomar porciones de masa y colócalas sobre la bandeja, separadas entre sí.
  6. Hornea durante 12-15 minutos, observando que los bordes se doren suavemente.
  7. Deja enfriar sobre una rejilla hasta que estén completamente frías. 
  8. Consérvalas en un recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades salen unas 18-20 galletas de tamaño pequeño a mediano.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: Aproximadamente 60 kcal por galleta
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Azúcares: menos de 4 g (procedentes de la fruta o endulzante natural)
  • Grasas: 2,5 g
  • Proteína: 1,2 g
  • Fibra: 0,7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se mantienen en buen estado durante cuatro a cinco días en recipiente hermético a temperatura ambiente, o hasta siete días si se guardan en la nevera.

