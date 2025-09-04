Cómo preparar el ‘ginger shot’, el chupito de jengibre que te ayuda a prevenir resfriados

Un 'ginger shot', el chupito de jengibre ideal para empezar el día. (Freepik)

El jengibre es un alimento con numerosos beneficios. Esta raíz se ha popularizado en los últimos meses por el ginger shot, un chupito ideal para empezar las mañanas con un aporte extra de energía.

Originario de tradiciones asiáticas milenarias, el ginger shot es un pequeño elixir que aprovecha las propiedades del jengibre fresco para potenciar el sistema inmunológico, favorecer la digestión y activar el metabolismo desde primera hora.

Receta de <i>ginger shot</i>

Esta bebida es, en esencia, una mezcla de jengibre, zumo de limón y agentes complementarios como la cúrcuma, la pimienta negra y la miel. El resultado es un líquido denso, de sabor intenso y propiedades estimulantes, ideal para tomar en ayunas o junto al desayuno.

La clave está en triturar los ingredientes hasta lograr una textura fluida, ajustando el grosor con agua y el sabor con miel o diferentes zumos de frutas como naranja o manzana.

Tiempo de preparación

Preparación: 5 minutos

No requiere cocción

Ingredientes

1 trozo de jengibre fresco pelado (unos 5 cm) 1 limón exprimido 1 cucharadita de cúrcuma (opcional) 1 pizca de pimienta negra 1 cucharadita de miel (opcional) Un chorrito de agua

Cómo hacer un ginger shot, paso a paso

Pela el jengibre fresco y rállalo o córtalo en pequeños trozos. Exprime el limón y mézclalo con el jengibre preparado. Añade la cúrcuma y la pimienta negra para potenciar sus efectos beneficiosos. Integra la miel si prefieres un sabor más suave y vierte un chorrito de agua para ajustar la textura. Tritura todos los ingredientes en una batidora o procesador hasta conseguir una mezcla líquida. Puedes colar la mezcla para obtener una textura más fina, aunque no es imprescindible. Sirve en un vaso pequeño y consume al momento o conserva en el frigorífico.

Consejos:

Si buscas un sabor menos intenso, añade zumo de naranja o manzana para suavizar el resultado sin perder potencia.

Utiliza cúrcuma solo si deseas intensificar los efectos antiinflamatorios y asegúrate de incorporar una pizca de pimienta, ya que mejora la absorción de la cúrcuma.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para una porción (un chupito). Puedes aumentar la cantidad de los ingredientes para tener más dosis y guardar el resto en la nevera.

¿Cuál es el valor nutricional de esta receta?

Calorías: aproximadamente 25-40 kcal por chupito

Fibra: 0,5 g

carbohidratos: 6-8 g

Azúcares: 3-5 g (principalmente del limón y la miel si se añade)

Proteínas: 0,5 g

Grasas: inferior a 1 g

Antioxidantes: alto (gracias al jengibre, limón y cúrcuma, si se utiliza)

Vitamina C (por el zumo de limón)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta bebida?

El ginger shot se puede guardar en un recipiente hermético en la nevera durante tres días. Se recomienda agitarlo antes de consumir, ya que los ingredientes pueden separarse mientras están reposando.