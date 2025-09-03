La cena favorita del chef Dani García se prepara en freidora de aire: “Parecen de restaurante, pero se hacen en 15 minutos”

El chef Dani García (Carlos Luján / Europa Press)

Las freidoras de aire se han convertido en un básico imprescindible en muchos hogares españoles. Su capacidad para elaborar recetas ricas con muy poco aceite, su rapidez y lo poco que macha y gasta, así como su potencial para cocinar de forma autónoma, hacen que muchos opten por ella para elaborar recetas casi de forma diaria. Este pequeño electrodoméstico ha llegado a conquistar incluso a los más grandes nombres de la gastronomía, entre ellos al chef marbellí Dani García.

El cocinero ha compartido a través de sus redes la que es su primera receta con freidora de aire, su estreno en el enorme universo de recetas que permite este útil que nos ha conquistado a todos. “Mi primera receta en airfryer”, confirma el cocinero en el pie de foto de su vídeo, en el que narra el paso a paso de una receta de espárragos blancos con jamón crujiente y aceite de albahaca.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

“Es mi cena favorita cuando quiero un plato top sin complicaciones”, continúa el cocinero malagueño sobre este plato, “crujiente, fresco y con un toque de parmesano que lo hace irresistible”. De estos espárragos dice el chef que “parecen de restaurante… pero se hacen en 15 minutos“. Razón de más para probar a prepararlos nosotros mismos.

Receta de espárragos blancos con jamón crujiente y aceite de albahaca

La receta de Dani García transforma unos sencillos espárragos blancos frescos en un plato con exquisitos contrastes de sabores y texturas. Cocinados con grill en la freidora de aire, resultan tiernos por dentro y dorados por fuera, al tiempo que el jamón se vuelve crujiente y el parmesano añade un acabado salado y aromático. El aceite de albahaca añade un toque final de frescor.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Cocción en airfryer : 15 minutos (incluye adición del jamón)

Elaboración del aceite de albahaca: 5 minutos

Montaje final: 2 minutos

Ingredientes

6 espárragos blancos frescos gruesos, pelados

3 lonchas finísimas de jamón

Queso parmesano al gusto (para rallar)

Un manojo de albahaca fresca

Aceite de oliva virgen extra (para los espárragos)

150 ml de aceite de girasol (para el aceite de albahaca)

Sal fina

Pimienta negra

Cómo hacer espárragos blancos en airfryer, paso a paso

Pela los espárragos y colócalos en la bandeja o cesta de la airfryer, uno al lado del otro, sin amontonar. Añade sal fina, pimienta negra y un hilo de aceite de oliva virgen extra sobre los espárragos. Programa la freidora de aire a 200 ℃, con función grill, durante 15 minutos. Mientras tanto, corta el jamón en taquitos pequeños y resérvalo. A los siete minutos y medio de cocción, abre la airfryer y reparte el jamón troceado sobre los espárragos. Cierra y deja terminar la cocción. Para el aceite de albahaca: coloca las hojas de albahaca en un bol con un poco de agua. Llévalo al microondas un minuto a 900 W para escaldarlas. Saca, escurre y seca bien la albahaca. Ponla en el vaso de la batidora con el aceite de girasol y sal. Tritura hasta obtener un aceite verde aromático. Saca los espárragos y el jamón (que estará crujiente) de la freidora y colócalos en un plato o fuente. Riega los espárragos con el aceite de albahaca justo antes de servir, para mantener su frescura. Ralla queso parmesano por encima, generosamente, y sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está diseñada para dos personas como entrante o tapa, o bien para una ración individual generosa.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aprox. 190 kcal por porción

Hidratos de carbono: 4 g

Proteínas: 10 g

Grasas: 15 g

Azúcares: 2 g

Fibra: 2 g

Sodio: 680 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Es mejor consumirla en el momento, aunque los espárragos cocinados pueden guardarse en nevera durante 24 horas y recalentarse en la airfryer. El aceite de albahaca se mantiene en un recipiente hermético en frigorífico hasta 72 horas.