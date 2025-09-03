España

Joaquín Sánchez y Susana Saborido se sinceran y cuentan con qué famosos harían un trío: “¿Y qué hago yo cuando estemos los tres?”

La pareja ha acudido como invitada a ‘El Hormiguero’ para presentar la nueva temporada de ‘Emparejados’, el espacio que capitanean juntos

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Guardar
Susana Saborido y Joaquín Sánchez
Susana Saborido y Joaquín Sánchez en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han acudido al programa El Hormiguero como segundos invitados de la semana y de la nueva temporada. El matrimonio ha visitado el plató del espacio conducido por Pablo Motos para promocionar la segunda temporada de Emparejados, que llega a la pantalla el próximo sábado 6 de septiembre.

En su espacio, el exfutbolista del Betis y su mujer reciben en plató a otras parejas para realizar entrevistas, juegos, concursos y secciones de dating. Dentro de las actividades destaca ‘La pirámide del picante, una prueba que consiste en formular preguntas comprometidas a las parejas invitadas. Si los aludidos deciden no responder, deben probar un producto picante preparado sobre la mesa. En caso de que respondan a la cuestión, la pareja que propuso la pregunta es la que consume el alimento picante.

La dinámica del formato de Joaquín y Susana ha servido de inspiración para el propio Pablo Motos, quien no ha dudado en trasladar algunas de las preguntas habituales del programa a los mismos protagonistas durante su paso por el formato de las hormigas Trancas y Barrancas. “Una de las preguntas que hacéis es sobre las relaciones sexuales, de cuántas veces lo hacéis al día”, ha manifestado el presentador.

Susana Saborido y Joaquín Sánchez
Susana Saborido y Joaquín Sánchez en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

De Jennifer López a Jason Momoa

“Todo el mundo lo hace todos los días, no me lo creo”, ha replicado con humor la sevillana. “Si lo haces, es una a la semana y...”, ha añadido, antes de que el gaditano matizara su declaración: “Y si se acuerda que tiene marido”, ha puntualizado el deportista, provocando la reacción de su esposa. Tras la broma, el exfutbolista ha agregado, entre risas, que “ahora llevamos una racha buena”.

El tono distendido se mantuvo durante el intercambio de preguntas y respuestas. Pablo Motos ha continuado la entrevista con otra pregunta: “¿Con quién harías un trío?”. “Nosotros decimos que si podíamos hacer un trío”, ha respondido Joaquín. Susana, sorprendida, le ha replicado: “¿Con quién voy a hacer yo un trío?”.

Sin dudarlo un momento, el exfutbolista le ha contestado que “con Jennifer Lopez”. “¿Y qué hago yo con esa muchacha cuando estemos los tres? Que no”, le ha dicho Susana, dejando claro su negativa. Ante la insistencia del presentador, la sevillana ha confesado con qué famosos haría un trío. “Yo con Brad Pitt o con Jason Momoa”, se ha sincerado la mujer del gaditano. Completamente sorprendido, Joaquín Sánchez le ha dicho, entre bromas, que, “ese na’ más que tiene pelo”, haciendo referencia al actor.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido
Joaquín Sánchez y Susana Saborido (Europa Press)

En la misma línea, la pareja ha compartido una anécdota de la primera vez que jugaron a ‘La pirámide picante’, confesando que terminaron la noche “durmiendo separados”. “No te voy a decir por qué... es de aires rápidos y yo no lo aguanto”, ha justificado Susana. Ha sido entonces cuando Pablo Motos ha reflexionado sobre los límites de confianza en pareja. “Las parejas se dividen entre los que admiten el pedo con animal de compañía y los que no”, ha manifestado el presentador. Ante esto, la invitada ha aclarado su posición, asegurando que admite hasta “tres”, pero si hay más parece “una banda sonora”.

El tema de la convivencia nocturna también surgió durante el programa. “También habláis de si es mejor dormir juntos o separados”, ha expuesto Pablo Motos. “Nosotros en una cama de dos metros y medio, hay sitio”, ha contestado la invitada, aunque Joaquín reconoció su preferencia por disponer de una cama aparte. “Duermo cómodo con ella, pero el descansar...”. “Si la que no descanso soy yo”, le ha reprochado Susana.

Por último, el presentador le ha preguntado a Susana si Joaquín ronca. La invitada ha contestado con un “bueno”, lo que provocó que Joaquín se indignase. “Si hombre, ahora también ronco... no te voy a traer más”, ha afirmado este, a modo de broma. “Tú dices que yo ronco”, ha respondido la sevillana, a lo que su marido ha concluido: “Sí, roncas flojito, pero es normal”.

Temas Relacionados

Joaquín SánchezPablo MotosEl HormigueroGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasTelevisión España

Últimas Noticias

5 flores para cultivar este otoño y llenar tu casa y jardín de color: resistentes, fáciles y llenas de vida

El entretiempo está a la vuelta de la esquina y con él llegan estas floraciones que harán de tu hogar uno más acogedor

5 flores para cultivar este

Un médico recomienda usar medias de compresión en los viajes para reducir el riesgo de sufrir trombos: “Son cada vez más frecuentes, incluso en gente joven”

El doctor José Manuel Felices dar tres consejos para evitar esta afección que puede derivar en un ictus o un infarto

Un médico recomienda usar medias

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio más bajo de

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Francisco Rius (@metodorius), Inspector Jefe de la Policía Nacional, ha explicado como identificarlo

Un Inspector Jefe de la

Las revistas del corazón esta semana: las primeras palabras de Irene Rosales y la nueva vida de Kiko Rivera como soltero

Este miércoles, 3 de septiembre, también son protagonistas del kiosco la princesa Leonor, que ha comenzado su formación en el Ejército del Aire, y Mar Flores, que aparece muy bien acompañada

Las revistas del corazón esta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Inspector Jefe de la

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Así funciona la “estafa de los likes”, el nuevo método del que advierte la Policía Nacional: “Solo te quedarán deudas”

La Justicia confirma el desahucio de una familia con un menor con un 76% de discapacidad pese a su situación de vulnerabilidad

Cinturones, tejidos y cremalleras: Marlaska licita un contrato de 3,3 millones de euros para que los presos hagan los uniformes de los funcionarios de prisiones

Los bosques europeos, al límite: los incendios y las sequías ponen en riesgo la neutralidad climática de la Unión Europea

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Esto es lo que pasa si te pagan las horas extras como incentivos, según un abogado: “Te puede beneficiar”

Cambio de euro a dólar hoy 3 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”