Joaquín Sánchez y Susana Saborido se sinceran y cuentan con qué famosos harían un trío: “¿Y qué hago yo cuando estemos los tres?”

Susana Saborido y Joaquín Sánchez en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Joaquín Sánchez y Susana Saborido han acudido al programa El Hormiguero como segundos invitados de la semana y de la nueva temporada. El matrimonio ha visitado el plató del espacio conducido por Pablo Motos para promocionar la segunda temporada de Emparejados, que llega a la pantalla el próximo sábado 6 de septiembre.

En su espacio, el exfutbolista del Betis y su mujer reciben en plató a otras parejas para realizar entrevistas, juegos, concursos y secciones de dating. Dentro de las actividades destaca ‘La pirámide del picante’, una prueba que consiste en formular preguntas comprometidas a las parejas invitadas. Si los aludidos deciden no responder, deben probar un producto picante preparado sobre la mesa. En caso de que respondan a la cuestión, la pareja que propuso la pregunta es la que consume el alimento picante.

La dinámica del formato de Joaquín y Susana ha servido de inspiración para el propio Pablo Motos, quien no ha dudado en trasladar algunas de las preguntas habituales del programa a los mismos protagonistas durante su paso por el formato de las hormigas Trancas y Barrancas. “Una de las preguntas que hacéis es sobre las relaciones sexuales, de cuántas veces lo hacéis al día”, ha manifestado el presentador.

De Jennifer López a Jason Momoa

“Todo el mundo lo hace todos los días, no me lo creo”, ha replicado con humor la sevillana. “Si lo haces, es una a la semana y...”, ha añadido, antes de que el gaditano matizara su declaración: “Y si se acuerda que tiene marido”, ha puntualizado el deportista, provocando la reacción de su esposa. Tras la broma, el exfutbolista ha agregado, entre risas, que “ahora llevamos una racha buena”.

El tono distendido se mantuvo durante el intercambio de preguntas y respuestas. Pablo Motos ha continuado la entrevista con otra pregunta: “¿Con quién harías un trío?”. “Nosotros decimos que si podíamos hacer un trío”, ha respondido Joaquín. Susana, sorprendida, le ha replicado: “¿Con quién voy a hacer yo un trío?”.

Sin dudarlo un momento, el exfutbolista le ha contestado que “con Jennifer Lopez”. “¿Y qué hago yo con esa muchacha cuando estemos los tres? Que no”, le ha dicho Susana, dejando claro su negativa. Ante la insistencia del presentador, la sevillana ha confesado con qué famosos haría un trío. “Yo con Brad Pitt o con Jason Momoa”, se ha sincerado la mujer del gaditano. Completamente sorprendido, Joaquín Sánchez le ha dicho, entre bromas, que, “ese na’ más que tiene pelo”, haciendo referencia al actor.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido (Europa Press)

En la misma línea, la pareja ha compartido una anécdota de la primera vez que jugaron a ‘La pirámide picante’, confesando que terminaron la noche “durmiendo separados”. “No te voy a decir por qué... es de aires rápidos y yo no lo aguanto”, ha justificado Susana. Ha sido entonces cuando Pablo Motos ha reflexionado sobre los límites de confianza en pareja. “Las parejas se dividen entre los que admiten el pedo con animal de compañía y los que no”, ha manifestado el presentador. Ante esto, la invitada ha aclarado su posición, asegurando que admite hasta “tres”, pero si hay más parece “una banda sonora”.

El tema de la convivencia nocturna también surgió durante el programa. “También habláis de si es mejor dormir juntos o separados”, ha expuesto Pablo Motos. “Nosotros en una cama de dos metros y medio, hay sitio”, ha contestado la invitada, aunque Joaquín reconoció su preferencia por disponer de una cama aparte. “Duermo cómodo con ella, pero el descansar...”. “Si la que no descanso soy yo”, le ha reprochado Susana.

Por último, el presentador le ha preguntado a Susana si Joaquín ronca. La invitada ha contestado con un “bueno”, lo que provocó que Joaquín se indignase. “Si hombre, ahora también ronco... no te voy a traer más”, ha afirmado este, a modo de broma. “Tú dices que yo ronco”, ha respondido la sevillana, a lo que su marido ha concluido: “Sí, roncas flojito, pero es normal”.