Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentan ‘Emparejados’: “Entre nosotros hay conexión, con sus altos y sus bajos, pero estamos felices”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido, en la presentación de 'Emparejados'. (FesTVal)

Joaquín Sánchez y Susana Saborido protagonizan una de las apuestas de Antena 3 para el arranque de la nueva temporada. Tras el éxito de su programa especial el pasado curso, Emparejados vuelve convertido en formato semanal a partir de este sábado 6 de septiembre. El exfutbolista y su esposa han revelado los detalles de este proyecto en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz, donde han presumido de su conexión tras dos décadas de matrimonio.

“Estamos unidos por 200 voltajes, no hay quien nos desconecte”, ha bromeado la presentadora, que asegura que el vínculo que se tiene después de tantos años es sencillo: “Simplemente quererse, ser feliz y vivir a gusto”.

En el mismo sentido se ha expresado Joaquín, que confiesa que en su matrimonio “hay conexión, con sus altos y sus bajos”. Y agrega: “Estamos felices, que es lo más bonito”.

En este formato original de Proamagna, Joaquín y Susana charlarán con parejas de famosos cuyo vínculo puede ser sentimental, de amistad, familiar o simplemente laboral. En esa conversación, los invitados participarán en distintas secciones que revelarán intimidades y anécdotas divertidas.

Además, el espacio contará con secciones como ‘Beso o cobra’, un dating conducido por Anna Simón, o ‘Quién es quién’, presentada por Almudena Cid.

La visita de Victoria Federica

Entre los invitados del programa está Victoria Federica de Marichalar, que tras su experiencia en El Desafío se atreve a ponerse de nuevo ante las cámaras de la mano de Joaquín y Susana. La sobrina de Felipe VI acudirá junto a su mejor amiga, Rochi Laffón, y se atreverá a desvelar detalles sorprendentes sobre su vida privada. “Nos cuenta cosas que en otra chica sería supernormal, pero en ella nos sorprende”, adelanta el presentador.

Adelanto de la nueva temporada de 'Emparejados' en Antena 3 con Victoria Federica y Rocío Laffón. (Atresmedia)

Javier Ruiz, director del programa, afirma que los espectadores podrán ver “la relación de dos mejores amigas sin filtros”. Y agrega que la hija de la infanta Elena “se lo pasó bomba, no puso ni una sola pega y se atrevió a responder preguntas que no pensábamos que iba a contestar en la vida”.

El propio Ruiz reconoce que, cuando desde la productora le propusieron el nombre de Victoria Federica, él mismo pensó que sería imposible que aceptara participar, pero finalmente se hizo realidad tras una cena de Vic y Rocío con los presentadores.