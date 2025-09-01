España

Quiénes son los invitados de ‘El Hormiguero’ del 1 al 4 de septiembre: así será el regreso del programa en su 20º aniversario

El programa presentado por Pablo Motos cumple dos décadas y celebrará las 3.000 entregas del programa

'El Hormiguero' estrena este 1 de septiembre su temporada número 20. (Antena 3)

Antena 3 estrena este lunes 1 de septiembre la temporada número 20 de El Hormiguero, el programa presentado por Pablo Motos que continúa siendo líder indiscutible en su franja y el espacio más visto de la televisión en España. Tras cerrar el curso pasado con un nuevo récord de fidelidad, el formato arranca este aniversario con una semana cargada de rostros conocidos y primicias exclusivas.

Lunes 1 de septiembre – Bertín Osborne y Sergio Ramos

La apertura de temporada reunirá a dos invitados de excepción. Bertín Osborne regresará al programa para repasar sus próximos proyectos profesionales tras su paso por Tu cara me suena. Si bien hace unos días que el cantante protagonizó la polémica entrevista a ¡Hola!, es probable que el asunto de su última paternidad no se toque.

Junto a él estará Sergio Ramos, que adelantará en el plató una noticia en primicia que dará mucho que hablar y que coincide con su salto al mundo de la música.

Martes 2 de septiembre – Joaquín Sánchez y Susana Saborido

El martes será el turno de Joaquín y Susana Saborido, una de las parejas más mediáticas de la televisión. Ambos presentarán la nueva temporada de Emparejados, el formato que conducen juntos en Antena 3 y en el que diferentes famosos participan en divertidos retos relacionados con la vida en pareja.

Miércoles 3 de septiembre – Arturo Pérez-Reverte

El miércoles visitará el plató Arturo Pérez-Reverte para presentar Misión en París, la octava entrega de la exitosa serie de Las Aventuras del Capitán Alatriste. La novela se publica ese mismo día y el autor ofrecerá todos los detalles de su nuevo trabajo.

Jueves 4 de septiembre – Ester Expósito

La actriz Ester Expósito cerrará la semana con la promoción de El Talento, su nueva película que llegará a los cines el viernes 5 de septiembre.

La cinta narra la historia de Elsa, una joven violonchelista que se enfrenta a una decisión vital tras recibir una inesperada noticia durante una fiesta de cumpleaños.

Novedades de la temporada 20

El vigésimo aniversario de El Hormiguero incluirá numerosas sorpresas. El programa incorporará nuevas secciones, invitados de alcance internacional y un proyecto audiovisual especial que servirá de antesala a la entrega de los Hormiguero Awards, una de las principales novedades de esta edición. Con ello, Antena 3 refuerza su apuesta por un formato que, tras dos décadas, sigue consolidado como uno de los pilares del entretenimiento televisivo en España.

La temporada 20 de El Hormiguero arranca con fichajes de lujo. La cómica revelación Esperansa Grasia se une al equipo con una sección de la que solo ha adelantado un objetivo: “marear a Pablo”. También se incorpora Juan Carlos Ortega, que sorprenderá con el primer consultorio del mundo protagonizado por personajes creados con Inteligencia Artificial, un formato innovador que promete dar mucho que hablar.

Junto a estas novedades, el programa mantiene sus secciones más emblemáticas: desde Cochinando con David de Jorge hasta los viajes a Japón con El Monaguillo, pasando por la magia de Piedrahita o la imprescindible Ciencia de Marron, la sección estrella con la tecnología más puntera. Vuelven también los vídeos virales de Jordi Moltó, las tertulias de actualidad con Tamara Falcó, Nuria Roca, Cristina Pardo y compañía, así como la tertulia cómica con Susi Caramelo, Marron y El Monaguillo. Y, como siempre, el plató será escenario de grandes sorpresas con concursos icónicos como los 6.000 euros de Openbank o el coche de Flexicar.

