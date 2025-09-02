Esta es la mejor etapa de la vida de una persona, según un psicólogo: “Lo mejor es que no depende de la edad”

Rafael Santandreu en un video. (Instagram/@santandreurafael)

El momento en que una persona comienza a transformar su manera de pensar marca, según el psicólogo Rafael Santandreu, el inicio de la etapa más plena de la vida. Para el autor de obras como Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska, Nada es tan terrible y No hagas montañas de granos de arena, la auténtica felicidad no está ligada a la infancia ni a la juventud, como suele creerse, sino a la capacidad de valorar intensamente lo que se posee y dejar atrás la queja constante.

A menudo, al preguntar cuál es el periodo más satisfactorio de la existencia, la mayoría responde que los años de niñez o adolescencia ocupan ese lugar privilegiado. Sin embargo, Santandreu sostiene que esta percepción es errónea. En su opinión, la verdadera plenitud surge cuando una persona decide apreciar profundamente su entorno, reconociendo tanto los aspectos materiales como los espirituales que lo rodean.

En un video de su cuenta de Instagram (@santandreurafael) establece cuál es para él el punto de inflexión para acceder a la plenitud: “La que yo creo es que la mejor etapa de la vida de una persona es cuando empieza a pensar correctamente, a dejar de quejarse y apreciar las cosas increíbles, mágicas, incluso espirituales, que hay a tu alrededor en cada momento”.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Para el psicólogo, es una cuestión de perspectiva y no de edad. No podemos elegir las circunstancias, pero sí la forma en la que posamos la mirada. “Cuando decides hacer esto, te pones a hacerlo con toda intensidad y toda profundidad y empieza a hacer efecto en tu mente, esa empieza a ser la mejor etapa de tu vida. Mucho mejor, eh, de mucho más feliz, de intensa de que cuando eras niño, cuando eras adolescente o cuando sea”, sostiene.

“Cuando dejas de quejarte, de dramatizar... y empiezas a valorar de verdad todo lo que tienes: tu cuerpo, tu libertad, tus seres queridos, el simple hecho de estar vivo. Ahí empieza la verdadera felicidad. Y lo mejor es que no depende de la edad”, sentencia, el experto que asegura que una mirada diferente puede dar la calma necesaria para afrontar los problemas del día a día.

Cambiar la perspectiva

Por eso, en otro de sus videos, el psicólogo aboga por afrontar aquellos a lo que nos debemos enfrentar con una filosofía diferente a la que estamos acostumbrados, pues, explica, “no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede”. Por ello, aconseja entrenar la mete par que interprete la realidad de una forma más adecuada, “de una manera que te haga más fuerte, más sereno y más feliz”. “La vida no siempre se puede controlar…pero tus pensamientos, sí. Esta idea puede marcar un antes y un después en tu vida", explica.