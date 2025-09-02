España

Alerta sanitaria: retiran varios lotes de un gel de ducha por la presencia de una bacteria que puede provocar infecciones

El producto, distribuido en farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, puede suponer un riesgo para personas con defensas bajas

Marcos Montalbán

Por Marcos Montalbán

Guardar
Sanidad advierte sobre varios geles
Sanidad advierte sobre varios geles de lucha de la marca Kneipp por la presencia de una bacteria. (Imagen: AEMPS)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada, el cese de la comercialización y la recuperación de varios lotes de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón tras detectarse la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia.

Lotes afectados y canales de distribución

La alerta sanitaria se centra en los siguientes lotes del producto, en envases de 200 mililitros:

  • 2506917
  • 2506918
  • 2506919

Estos lotes son comercializados a través de farmacias, parafarmacias y perfumerías repartidas por toda España, además de plataformas de venta online.

Riesgo sanitario

La AEMPS explica que la presencia de dicha bacteria supone un riesgo para las personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado, ya que este microorganismo puede provocar infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística o enfermedades de tipo pulmonar, infecciones en la sangre (bacteriemia) e infecciones urinarias o cutáneas en entornos hospitalarios.

La agencia ha comunicado la alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para garantizar su máxima difusión y efectividad.

La detección de Burkholderia cepacia en cosméticos, soluciones acuosas o productos de higiene personal es motivo de alerta porque puede sobrevivir en envases y fórmulas líquidas, además de en los equipos médicos, y porque la bacteria ha mostrado resistencia a muchos antibióticos comunes.

Medidas adoptadas

La empresa responsable de la comercialización, Kneipp GmbH (Alemania), ha iniciado el proceso de retirada del producto en todos los puntos de venta y la recuperación de las unidades ya adquiridas por los consumidores.

Por su parte, los establecimientos están obligados a revisar sus inventarios, retirar de la venta cualquier envase de los lotes implicados y contactar con la empresa para coordinar su devolución.

En cambio, las personas usuarias deben no utilizar los envases de los lotes afectados y acudir al establecimiento donde realizaron la compra para proceder a la devolución.

Noticias del día 02 de septiembre del 2025.

La línea aromacológica de Kneipp

Desde hace más de siete años, el gel de ducha ha formado parte de una gama desarrollada por la empresa Kneipp basada en la aromacología y en el uso de aceites esenciales naturales y activos de origen vegetal.

En el caso concreto del Kneipp Enjoy Life–Litsea Cubeba y Limón, la compañía asegura en su página web que las fragancias contribuyen a mejorar el estado de ánimo, aportando armonía, optimismo y equilibrio emocional.

Es más, la gama incluye otros productos como:

  • Soft Skin Flor de Almendro, orientado a pieles secas y sensibles.
  • Cheerful Mind Maracuyá & Pomelo, con fragancias exóticas para estimular los sentidos.
  • Stress Free Flor de Naranjo y Mandarina, diseñado para armonizar cuerpo y mente.
  • Balancing Lavanda, disponible en gel, loción corporal y espuma de ducha, con efecto relajante.

Según la empresa, estos cosméticos no contienen conservantes, parafina, siliconas ni aceites minerales, y su tolerancia cutánea está confirmada por dermatólogos, en cumplimiento con la normativa europea.

Alcance de la alerta

La retirada afecta exclusivamente a los lotes 2506917, 2506918 y 2506919 del gel de ducha. La AEMPS recalca la importancia de que tanto consumidores como establecimiento sigan las indicaciones oficiales para evitar cualquier posible exposición al producto contaminado.

Temas Relacionados

Alerta SanitariaSeguridad AlimentariaProductos EspañaSupermercados EspañaSanidad EspañaEspaña NoticiasEspaña-Salud

Últimas Noticias

Marta Flich y Gonzalo Miró prometen ‘mojarse’ en ‘Directo al grano’: “Vamos a ser plurales, pero no equidistantes”

El nuevo formato de las tardes de La 1 abordará la actualidad política y social “de forma directa, sin rodeos”

Marta Flich y Gonzalo Miró

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna

La cena favorita del chef Dani García se prepara en freidora de aire: “Parecen de restaurante, pero se hacen en 15 minutos”

El cocinero marbellí ha compartido a través de sus redes la que es su primera receta utilizando la ‘airfryer’, unos espárragos blancos al grill acompañados con trozos de jamón crujiente

La cena favorita del chef

Una estudiante descubre en plena mudanza que el supuesto propietario había alquilado el apartamento en Airbnb

El estafador les envió un contrato de arrendamiento, el cual firmaron y devolvieron. Posteriormente, les solicitó el depósito de fianza y el primer mes de alquiler antes del traslado

Una estudiante descubre en plena

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 2 de la Triplex
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una estudiante descubre en plena

Una estudiante descubre en plena mudanza que el supuesto propietario había alquilado el apartamento en Airbnb

Un año de prisión y prohibición de entrar a un estadio de fútbol durante tres años al autor de los insultos racistas contra Iñaki Williams

Desarticulado un grupo criminal especializado en el método del vishing que estafó más de 100.000 euros a 42 víctimas

Escalada en gasto en defensa: la UE aumentó un 19% en 2024 respecto al año anterior y supera los 340.000 millones de euros

Sánchez critica la respuesta de Europa en Gaza en una entrevista con la prensa británica: “Ha sido un fracaso”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Un empresario multimillonario revela lo que supone para él irse a vivir a Andorra: “Me cuesta unos 200 millones”

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1

Ryanair anuncia el cierre de su base en Santiago y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”