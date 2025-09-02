Alerta sanitaria: retiran varios lotes de un gel de ducha por la presencia de una bacteria que puede provocar infecciones

Sanidad advierte sobre varios geles de lucha de la marca Kneipp por la presencia de una bacteria. (Imagen: AEMPS)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada, el cese de la comercialización y la recuperación de varios lotes de ducha Kneipp Litsea Cubeba Limón tras detectarse la presencia de la bacteria Burkholderia cepacia.

Lotes afectados y canales de distribución

La alerta sanitaria se centra en los siguientes lotes del producto, en envases de 200 mililitros:

2506917

2506918

2506919

Estos lotes son comercializados a través de farmacias, parafarmacias y perfumerías repartidas por toda España, además de plataformas de venta online.

Riesgo sanitario

La AEMPS explica que la presencia de dicha bacteria supone un riesgo para las personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado, ya que este microorganismo puede provocar infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística o enfermedades de tipo pulmonar, infecciones en la sangre (bacteriemia) e infecciones urinarias o cutáneas en entornos hospitalarios.

La agencia ha comunicado la alerta a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para garantizar su máxima difusión y efectividad.

La detección de Burkholderia cepacia en cosméticos, soluciones acuosas o productos de higiene personal es motivo de alerta porque puede sobrevivir en envases y fórmulas líquidas, además de en los equipos médicos, y porque la bacteria ha mostrado resistencia a muchos antibióticos comunes.

Medidas adoptadas

La empresa responsable de la comercialización, Kneipp GmbH (Alemania), ha iniciado el proceso de retirada del producto en todos los puntos de venta y la recuperación de las unidades ya adquiridas por los consumidores.

Por su parte, los establecimientos están obligados a revisar sus inventarios, retirar de la venta cualquier envase de los lotes implicados y contactar con la empresa para coordinar su devolución.

En cambio, las personas usuarias deben no utilizar los envases de los lotes afectados y acudir al establecimiento donde realizaron la compra para proceder a la devolución.

Noticias del día 02 de septiembre del 2025.

La línea aromacológica de Kneipp

Desde hace más de siete años, el gel de ducha ha formado parte de una gama desarrollada por la empresa Kneipp basada en la aromacología y en el uso de aceites esenciales naturales y activos de origen vegetal.

En el caso concreto del Kneipp Enjoy Life–Litsea Cubeba y Limón, la compañía asegura en su página web que las fragancias contribuyen a mejorar el estado de ánimo, aportando armonía, optimismo y equilibrio emocional.

Es más, la gama incluye otros productos como:

Soft Skin Flor de Almendro , orientado a pieles secas y sensibles.

Cheerful Mind Maracuyá & Pomelo , con fragancias exóticas para estimular los sentidos.

Stress Free Flor de Naranjo y Mandarina , diseñado para armonizar cuerpo y mente.

Balancing Lavanda, disponible en gel, loción corporal y espuma de ducha, con efecto relajante.

Según la empresa, estos cosméticos no contienen conservantes, parafina, siliconas ni aceites minerales, y su tolerancia cutánea está confirmada por dermatólogos, en cumplimiento con la normativa europea.

Alcance de la alerta

La retirada afecta exclusivamente a los lotes 2506917, 2506918 y 2506919 del gel de ducha. La AEMPS recalca la importancia de que tanto consumidores como establecimiento sigan las indicaciones oficiales para evitar cualquier posible exposición al producto contaminado.