La “intención paradójica”, el método de Viktor Frankl que puede ayudarte a combatir el insomnio

Esta práctica puede ser muy eficaz si sigues las recomendaciones de los expertos

Aarón Caballero Illescas

Una persona con insomnio.
Los problemas relacionados con el sueño son una realidad. Según informa la Sociedad Española de Neurología, el 48% de la población adulta española no tiene un sueño de calidad. Uno de los motivos detrás de estas cifras son los problemas para dormir.

Si eres una de las personas que tiene insomnio, probablemente hayas probado cientos de métodos diferentes para dormir. Uno de ellos es la intención paradójica, una idea que expuso Viktor Frankl y que puede ser de gran utilidad. Según la doctora Katharina Lederle, psicóloga especialista en sueño y los ciclos circadianos, es muy eficaz.

En qué consiste

La intención paradójica, planteada por el neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, se convirtió en una herramienta terapéutica para abordar ansiedades, obsesiones y diferentes temores. En el caso del insomnio, este método propone un giro radical respecto a los consejos tradicionales.

Noticias del día 01 de septiembre del 2025.

En lugar de buscar dormir a toda costa, tienes que intentar permanecer despierto de manera deliberada, manteniendo la calma y sin someterte a una presión externa. La clave es asumir una actitud curiosa ante las sensaciones corporales y mentales que aparecen durante el insomnio, procurando no pensar en el sueño como algo urgente ni obsesivo.

Tal y como explica la doctora Katharina Lederle al medio británico BBC, lo ideal es tumbarte en la cama y aceptar que no te vas a dormir inmediatamente. No caigas en el pensamiento recurrente “me tengo que dormir”. Este acto, lejos de retrasar el sueño, ayuda a disminuir la ansiedad y, en muchos casos, te acerca más a conciliar el sueño.

El doctor Colin A. Espie explica que la intención paradójica es un elemento capaz de romper el ciclo de preocupación y malestar por no dormir. En estos tramos en los que estás despierto, aprovecha para hacer introspección, abordar diferentes pensamientos y dar rienda suelta a la curiosidad.

Cuidado con generar expectativas

La doctora Katharina Lederle señala un punto crucial sobre la intención paradójica: si el método genera nuevas expectativas, es probable que te frustres y no lo apliques correctamente. Si optas por usar la intención paradójica, no pienses que va a funcionar al instante. Esta expectativa y el deseo de resultados rápidos pueden activar la vigilancia y la ansiedad, interfiriendo con el proceso de conciliación del sueño.

Lederle insiste en que el descanso aparece de forma más natural cuando se le resta importancia y aprendes a confiar en la capacidad de su cuerpo para dormir por sí mismo, en vez de forzarlo o buscar soluciones inmediatas. Por eso, mantener hábitos regulares de sueño y organizar la vida cotidiana según la cantidad de horas que requiere cada persona resulta más efectivo que cualquier método puntual.

Establecer horarios fijos para acostarse y levantarse, evitar estímulos como pantallas antes de dormir y crear un ambiente propicio para el descanso ayudan al organismo a identificar y respetar el tiempo de sueño necesario. En definitiva, el insomnio se gestiona mejor desde la constancia y la confianza en los propios ritmos biológicos, más que persiguiendo el sueño como un objetivo urgente o inalcanzable.

