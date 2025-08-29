Las dos cosas más importantes que tienes que saber si te despiden, según un abogado: “No pierdas el tiempo”

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

En España, los despidos han experimentado un notable incremento en los últimos años, alcanzando cifras récord. En 2023 se registraron más de un millón de despidos, una cifra notablememnte superior a las anteriores a la pandemia y la entrada en vigor de la reforma laboral, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Aunque esta norma impulsó los contratos indefinidos, también aumentó la rotación en los primeros meses de empleo, lo que coloca la terminación de la relación laboral por parte de la empresa como una de las principales preocupaciones de los trabjadores a día de hoy.

Cuando se produce un despido, la reacción del trabajador en los primeros días será crucial para proteger derechos laborales y evitar pérdidas económicas. Sebastián Ramírez, abogado especializado en derecho laboral, advierte en una reciente publicación en redes sociales de que muchas personas pierden dinero por no actuar con rapidez tras ser informadas de la rescisión de su contrato.

Según explica el letrado, que comparte consejos legales en plataformas digitales, el plazo legal para impugnar un despido es de veinte días hábiles. “Lo que te recomiendo es reclamar de inmediato conmigo o con cualquier compañero, pero hacerlo, no perder el tiempo, ya que a mucha gente se le pasa y pierde mucho dinero”, indicó. Esta recomendación subraya la importancia de buscar asesoramiento lo antes posible y no dejar que transcurra el tiempo, pues una vez vencido ese plazo, el trabajador pierde la posibilidad de reclamar.

Aprovecha los errores de la empresa

Por otra parte, Ramírez aconseja en este video publicado en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas) evitar cualquier tipo de discusión con la empresa acerca de las causas del despido, señalando que es usual que existan errores o defectos en el procedimiento que pueden jugar a favor del empleado. “En muchas ocasiones se equivocan, hacen los despidos mal y luego tienen que pagar”, afirma el abogado, recordando que los empleadores muchas veces despiden por motivos ocultos o recurren a argumentos inexactos y, además, existen fallos formales como la no entrega de la documentación necesaria. Estas circunstancias, lejos de discutirse directamente con la empresa, deben ser canalizadas a través de la reclamación formal, subraya el experto.

Así, para quienes atraviesan un despido, los dos pasos fundamentales señalados por el abogado se resumen en actuar sin demora y evitar el enfrentamiento verbal con la empresa, enfocando todo el esfuerzo en la reclamación legal para maximizar las posibilidades de un resultado favorable.

Cae el coste medio del despido

Una de las posibles razones tras el aumento de los despuido es que su coste medio se ha abaratado de forma significativa desde la entrada en vigor de la reforma laboral en 2021, con especial incidencia en sectores como hostelería, transporte y construcción. Precisamente, estos dos últimos concentran un número de despidos muy superior a su peso en el mercado laboral.

Los datos de Trabajo apuntan a que, por sectores, el servicios fue el que más volumen de este suceso registra con 388.932 despidos (70,8%), seguido por construcción con 80.863 (14,7%), industria con 61.877 (11,3%), y agrario con 18.041 (3,3%). Los contratos indefinidos a tiempo completo concentraron la mayoría de los despidos (340.201, 62%), seguidos por indefinidos a tiempo parcial (123.416, 22,5%) y contratos fijos discontinuos (35.864, 6,5.%).