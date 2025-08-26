España

Roi, el arousano que cocina conservas de lujo como hacían sus abuelas: “Antes lo que se enlataba no valía, ahora seguimos los pasos del mundo del vino”

Roi Lojo es el fundador de la empresa de alta conservería Roi&Co, un pequeño negocio de la gallega Isla de Arousa que nació con la aspiración de ofrecer las mejores conservas del mundo

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Roi Lojo, al frente de
Roi Lojo, al frente de la microconservera de lujo Roi&CO, en la Isla de Arousa (Cedida)

Roi Lojo nació un 27 de agosto de 1985, solo unos días antes de que la Isla de Arousa inaugurara el primer puente que la conectaba con el resto de la Península. “Cuando mi madre vuelve de dar a luz podemos cruzar el puente en coche, pero a la ida tuvo que hacerlo en barco”, cuenta el empresario pontevedrés, nacido y crecido en este pequeño islote famoso por su producción mejillonera.

Y es a eso precisamente, a los mejillones, a lo que la familia de Roi se ha dedicado desde hace generaciones. “Mi familia es de tradición marinera de siempre. Tenemos mejilloneras propias, y tanto mi bisabuela, como mi abuela y mi madre se han dedicado al mar y a la industria conservera”, explica el empresario. En honor a ellas, a las mujeres de su familia, fue que Roi inició su propia empresa conservera, lo que él define como una ‘microconservera’ especializada en el mejillón.

Roi es el fundador y alma de la empresa de alta conservería Roi&Co, un pequeño negocio que nació con la aspiración de ofrecer las mejores conservas del mundo. Es gracias a este proyecto que este arousano figura en la lista Forbes de los 100 empresarios más creativos.

Roi Lojo, fundador de Roi&CO
Roi Lojo, fundador de Roi&CO (Cedida)

Todo comenzó un día de agosto de 2020, cuando Rodrigo ‘Roi’ Lojo ejercía de anfitrión para su grupo de amigos en el restaurante de su familia, Punta Cabalo. Como no podía ser de otra forma estando donde estaban, Lojo les dio a probar una de las conservas que hacían en casa, con un sabor que cautivó por completo a su amigo, el abogado Enrique León. A ellos dos se sumaron después el exfutbolista Aitor Ocio, el director creativo Aitor Molina y el hostelero David Lecanda, al frente del grupo Pimiento Verde. Un elenco de lujo para crear una marca, también, de lujo.

“Nuestro compromiso es ofrecer solo lo mejor”, comienza explicando Roi en conversación con Infobae España. “No tenemos un compromiso de volumen con ningún cliente ni proveedor y por eso nos podemos permitir ciertos lujos. Por ejemplo, llevamos dos años sin berberecho de Noya y creemos que no está en su mejor momento, por eso llevamos dos campañas sin vender berberecho. Preferimos un ‘no tenemos’ a sacar algo que creemos que no reúne los requisitos”.

De la roca a la mesa en dos años

La excelencia de sus productos nace en el mar, en las propias rocas, de donde los extraen las manos de los pescadores y mariscadores del entorno de Arousa, que ejercen su oficio artesano siguiendo los métodos de antaño. Sus barcos salen del puerto sobre las 5 de la mañana, y Roi suele montar con ellos para acompañarlos y estar así en el más primario momento de todo el proceso.

De ahí, los mejillones se llevan a las bateas propias de Roi&Co, donde crecen hasta alcanzar su tamaño perfecto. Es entonces cuando sale de las aguas de la ría, para pasar a ser tratado en el menos industrial de los sentidos.

Es el caso de los mejillones, su producto estrella, pero algo similar sucede con el resto de productos. Sus zamburiñas salvajes se recogen, una a una, con el bou de vara, un sistema manual que sondea el fondo sin dañarlo. El pulpo es capturado por expertos buceadores y las almejas, de manos de los mariscadores de la playa de O Bao.

Conservas artesanales de Roi&CO (Cedida)
Conservas artesanales de Roi&CO (Cedida)

Tras escoger los mejores ejemplares, pasan a su pequeña fábrica, donde se convierten en conserva. Cada ejemplar se prepara a mano, uno por uno, con un cuidado extremo. Las recetas empleadas son las de la familia de Roi, algunas con una historia centenaria. No hay más conservantes que el vinagre o la sal.

Finalmente, y tras ser enlatado, tarda como mínimo un mes en salir de la fábrica, para que los sabores reposen, “como en un vino de crianza”. Es un proceso largo, que requiere de paciencia, confianza y un profundo conocimiento del mar y sus magias. “Desde que lo cogemos de las rocas hasta que llega a una mesa, pasan prácticamente dos años”, explica Roi.

“Antiguamente, lo que se enlataba era lo que no valía. Pero yo creo que la industria conservera está siguiendo los pasos del mundo del vino. El género, la materia prima y el resultado final son cada vez mejores y, como pasa en las bodegas, las conserveras irán haciendo cada vez más virguerías”, asegura este conservero.

Su firma cuenta con dos líneas: una es la Silver, una gama selecta compuesta por conservas de almejas y navajas en aceite de oliva, luras en su tinta, mejillones en escabeche, pulpo estilo A Illa y sardinillas en mantequilla. La segunda, Hors Categorie, va un paso más allá, con los mariscos del aún mejor calibre (ostras, zamburiñas, almejas y navajas en aceite de oliva, mejillones en escabeche) y una presentación propia de la alta joyería.

Un producto de lujo para “un cliente aspiracional”

¿Qué justifica gastar 19 euros en una lata de ocho mejillones en escabeche? ¿O 62 en unas almejas en aceite de oliva? “El nuestro es un cliente aspiracional”, asegura el empresario. “Es evidente que no es una línea para todos los días. Nos encontramos más en la línea del regalo, el ‘Viene un invitado especial a casa y quiero quedar bien’. Para nosotros, ser eso es la leche”.

Aun así, Roi defiende sus precios a capa y espada, unas cifras que, dice, van de la mano de una calidad 100% asegurada. “Una cosa es que cueste más, y otra que sea más caro... A mí me resulta más caro comprarme unos mejillones que se rompen o una lata de navajas que pone que son de las Rías y resulta que vienen de Holanda”, asegura el joven empresario.

El lujo va de la mano de la innovación también en este tema, el de la trazabilidad de un producto que, en esencia, debe llevar apellidos. Roi&Co es 100 % gallega y del entorno de Arousa, y esto quieren demostrarlo en cada mejillón, cada navaja y cada trozo de pulpo. Por eso, han desarrollado un riguroso proceso de certificación a través de tecnología blockchain, el cual les permite asegurar el punto geográfico exacto donde se capturó y la fecha de fabricación de cada lata. “No solo es para dignificar el producto, sino también dignificar el trabajo de los marineros que nos rodean”.

Temas Relacionados

PontevedraGaliciaProductos EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

De chiste a tragedia: la historia real detrás del mito australiano y la frase “un dingo se ha comido a mi bebé”

Entre un juicio histórico y un país que juzgó antes de tiempo, surgió una frase que resonaría en todos los tribunales de Australia

De chiste a tragedia: la

El Gobierno declara como zonas catastróficas las afectadas por los grandes incendios para activar ayudas de hasta 18.000 euros por daños personales

Esta catalogación permite al Estado desplegar una serie de medidas para paliar un desastre natural, y son complementarias a las iniciativas que corresponden a las administraciones públicas territoriales

El Gobierno declara como zonas

En busca de Severo Boente y sus compañeros, represaliados por el bando franquista durante los primeros meses de la Guerra Civil en Salceda (Pontevedra)

Tras un informe, una exhumación y un estudio preliminar, la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, O Condado e A Louriña busca a los descendientes de José Cordal Yáñez, Ramón Pérez Cabaleiro, Modesto Barreiro Cubillos, Leoncio Muíños Rey, Manuel Fernández Diz y Antonio Dalmiro Domínguez González

En busca de Severo Boente

La firma española que triunfa en Hollywood y desafía las estaciones: es la favorita de Kendall Jenner y Hailey Bieber

Paloma Wool ha reinventado el mundo de la moda y se atreve a llenar el armario de las celebrities más famosas del panorama actual

La firma española que triunfa

Un militar español cuenta su experiencia en el frente de Ucrania: “Hay cosas que son inhumanas”

Juan Astray luchó en el frente con la Legión Internacional

Un militar español cuenta su
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno declara como zonas

El Gobierno declara como zonas catastróficas las afectadas por los grandes incendios para activar ayudas de hasta 18.000 euros por daños personales

Un militar español cuenta su experiencia en el frente de Ucrania: “Hay cosas que son inhumanas”

Bomberos encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso (Ourense)

Una mujer de 39 años y embarazada descubre que tiene cáncer en fase terminal: “¿Cómo va a hacer mi marido para cuidar solo de nuestra hija?”

“Me cambió la vida con mi suegra”: una estadounidense que vive en España explica una de las cosas que más le han sorprendido

ECONOMÍA

El auge de los pisos

El auge de los pisos turísticos en España dispara el empleo irregular: más de 10.000 personas trabajan sin contrato, según UGT

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Precio de la luz baja pero aún golpea los bolsillos: estas son las tarifas cada hora para este 26 de agosto

DEPORTES

Qué significa la nueva celebración

Qué significa la nueva celebración de Mbappé: el francés volvió a hacerla durante el partido ante el Real Oviedo

El escalador español Guillermo Peinado se queda sin su medalla de bronce tras dar positivo en el antidoping por tomarse una pastilla para el TDAH

Khabib vuelve a la carga contra Topuria y sigue subestimándole: “Está 80-20% a favor de Arman”

Roban casi todas las bicicletas de equipo Visma de Vingegaard durante la segunda etapa de La Vuelta a España: podrían estar valoradas en 250.000 euros

Un exfutbolista de La Masía confiesa por qué eligió al club azulgrana en vez de al Real Madrid: “¿Qué vi diferente? Era la época dorada del Barcelona”