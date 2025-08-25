La vida de Verónica Echegui: su historia de amor con Álex García, su hogar en la naturaleza y su papel junto a Bruce Willis

Veronica Echegui poses on the red carpet at the 36th Spanish Film Academy's Goya Awards ceremony in Valencia, Spain, February 12, 2022. REUTERS/Eva Manez

El cine español despide a una de las intérpretes más queridas de los últimos años. Verónica Echegui, la actriz madrileña que conquistó a la crítica y al público desde su irrupción en Yo soy La Juani, ha fallecido este domingo a los 42 años en Madrid tras haber estado ingresada en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermedad, tal y como ha informado este lunes el diario El Mundo. Su pérdida deja un vacío enorme en la cultura, pero también revive la memoria de una carrera intensa y una historia de amor que, durante más de una década, protagonizó junto al actor Álex García.

Aunque antes había hecho pequeñas incursiones en televisión y cine, fue en 2006 cuando su destino quedó sellado. Bigas Luna, siempre atento al talento emergente y quien ya había descubierto a Penélope Cruz y Javier Bardem años antes, buscaba a una joven capaz de encarnar el espíritu rebelde y descarado de La Juani. A la prueba se presentaron cerca de 3.000 candidatas, pero Echegui, vestida con un chándal amarillo que parecía sacado de un escaparate de Bershka, se llevó el papel. Esa escena, gritando a Dani Martín en el andén de un tren, marcó el inicio de una trayectoria brillante.

Hija de un ingeniero y una abogada, cuyo nombre real era Verónica Fernández de Echegaray, había decidido desde niña que quería dedicarse a la interpretación. Tras acabar el bachillerato ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, donde perfeccionó la técnica que más tarde desplegaría en cine, teatro y televisión.

Verónica Echegui en 'La Juani' (BIGAS LUNA).

Y es que después del éxito de Yo soy La Juani, llegaron películas como El patio de mi cárcel, Katmandú, Un espejo en el cielo, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas y Seis puntos sobre Emma. Aunque esta última fue una de sus más especiales, ya que en ella conoció a Álex García, con quien iniciaría una relación que se prolongó durante 13 años. Incluso también probó suerte en Hollywood con The Cold Light of Day, donde compartió reparto con Bruce Willis.

Su versatilidad fue reconocida con numerosos galardones de la academia. En 2022 recibió el Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, trabajo que también dirigió. En su discurso incluyó un sentido agradecimiento a Álex, a quien confesó “mi amor, cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado”. Además, se hizo a lo largo de su carrera con cuatro nominaciones más a Mejor actriz revelación, Mejor interpretación femenina protagonista y Mejor interpretación femenina de reparto.

La última vez que el público pudo verla en pantalla fue en A muerte, una comedia romántica de Dani de la Orden estrenada en Apple TV+ en febrero de este año. También había participado en la adaptación televisiva de Los pacientes del doctor García, basada en la novela de Almudena Grandes.

Joan Amargós y Verónica Echegui, en 'A muerte'. (Atresmedia)

Una pareja de cine

El romance entre Echegui y García nació en 2010, durante el rodaje de la película de Roberto Pérez Toledo. Desde entonces fueron inseparables, compartiendo vida personal y profesional. Se apoyaron en estrenos, festivales y alfombras rojas, donde siempre se mostraban cómplices. Para muchos eran la versión actualizada de la pareja Penélope Cruz-Javier Bardem: guapos, exitosos y comprometidos con su oficio.

Sin embargo, como toda relación larga, atravesaron momentos de turbulencia. En 2016 circularon rumores de un acercamiento de García a la actriz Manuela Vellés, que ella misma desmintió de inmediato, defendiendo a su pareja y calificándolo de “bellísima persona”. En entrevistas, Echegui solía hablar sin tapujos de lo que sentía. “Antes de conocerle, creía que no era capaz de amar”, confesó a la revista Telva.

Su vínculo estuvo siempre acompañado de gestos públicos de cariño. De hecho, aunque solían ser bastante privados, en redes sociales ella compartía mensajes que mostraban la intensidad de su relación. “Luego te conocí. Y éramos dos monos con pistolas, dos inconscientes que ni se olían el viaje que estaban iniciando”, escribió en el 39 cumpleaños del actor.

Alex García y Verónica Echegui posan en el photocall de la 36ª gala de los Premios Goya, en el Palau de les Arts de Valencia, a 12 de febrero de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana, (España). (Jorge Gil / Europa Press).

Lejos de los focos, ambos apostaron por una vida distinta. Se instalaron en una finca en la sierra de Madrid, rodeados de naturaleza, animales y un huerto con el que buscaban ser autosuficientes. Practicaban yoga, cuidaban de perros y gatos y presumían de un estilo de vida alternativo, casi hippie, que les permitía desconectar del ruido urbano.

Esa elección también los situó en el centro de la polémica. En 2022 sus nombres aparecieron en la llamada Operación Jenner, una investigación policial sobre falsos certificados de vacunación contra la covid-19. Aunque no se probó su implicación, la noticia supuso un revuelo mediático.

No obstante, tras más de una década juntos, la pareja puso fin a su relación hace dos años. El entorno de ambos confirmó la ruptura, que se produjo de manera discreta y sin grandes declaraciones públicas. En aquel momento, García ya estaba volcado en proyectos como El inmortal, mientras que Echegui se encontraba en pleno auge creativo con su faceta como directora.