Cristina Castaño da a luz a su primer hijo a los 46 años: “Mi bebé y yo ya estamos juntos”

Cristina Castaño ha anunciado por sorpresa que está embarazada de 7 meses. (RTVE).

La vida de Cristina Castaño ha dado un giro lleno de ilusión. La actriz gallega, a sus 46 años, ha anunciado que ya es madre de su primer hijo. La noticia ha llegado a través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales este domingo 24 de agosto, donde ha compartido tanto la felicidad por el nacimiento como el agradecimiento a quienes la han acompañado en este proceso.

“Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres precioso… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)”, ha escrito la intérprete junto a una tierna fotografía en la que aparece la diminuta mano del recién nacido entrelazada con la suya.

La elección del nombre no es casual. León, de raíz latina, está asociado a la valentía, la nobleza y la justicia. Aunque no es uno de los más frecuentes, en los últimos años ha ganado popularidad, hasta el punto de haber sido escogido también por el actual Papa, Robert Francis Prevost. Para Castaño, el nombre representa un inicio poderoso para esta nueva etapa vital.

En su publicación, la actriz ha tenido palabras de profundo reconocimiento para el equipo médico que la asistió en el Hospital Quirón de Pozuelo, en especial para su matrona, Marcela, a la que definió como un apoyo fundamental durante el parto.

Además, no ha querido dejar pasar la oportunidad de destacar la figura de su hermana Marga, quien estuvo a su lado en la sala de partos. “Mención especial a mi hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. Gracias siempre, hermana”, ha escrito con emoción. También ha mencionado a su ginecóloga, la doctora Alexandra Henríquez, en quien confió plenamente y que, según explicó, le transmitió la seguridad necesaria para afrontar este momento.

Publicación en redes sociales de Cristina Castaño (@©cristinacastano.3).

Un embarazo discreto y sorprendente

El camino hacia la maternidad lo llevó con discreción. Durante meses apenas dio pistas, y no fue hasta mayo cuando desveló públicamente que esperaba un hijo. Lo hizo en el programa La Resistencia, sorprendiendo a David Broncano y al público al mostrar su embarazo avanzado con naturalidad y humor. “No he tenido tiempo de preparar el regalo y he dicho, si ya vengo yo con regalo incorporado”, bromeó entonces, provocando una ovación en el plató.

Desde ese momento compartió algunas pinceladas de su embarazo, aunque siempre con cautela, reservándose la mayor parte de la experiencia para su círculo íntimo. Aun así, mostró imágenes de sus vacaciones en Lanzarote, donde, entre bromas, insinuaba lo especial que sería volver a aquel lugar “en compañía”.

Cristina Castaño en una imagen compartida en Instagram (@cristinacastano.3).

Cristina afronta esta etapa en solitario, una decisión que ha recibido una gran ola de apoyo. Siempre se ha definido como una mujer valiente y sin miedo a tomar caminos poco convencionales. En entrevistas recientes ha defendido que cada mujer vive la maternidad a su ritmo y que nunca es tarde para cumplir ese sueño.

Además, ha confesado que no quiso conocer el sexo del bebé hasta el nacimiento, buscando que el momento fuera todavía más emocionante. Ahora inicia un recorrido vital marcado por la ilusión y el deseo de compartir el mundo con su hijo.