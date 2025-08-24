España

Blas Cantó, operado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico: “En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital”

El excomponente de Auryn ha revelado a sus seguidores el terrible accidente que ha sufrido mientras hacía una reforma en su hogar

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
El cantante Blas Cantó posa
El cantante Blas Cantó posa en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española. (EUROPA PRESS).

El cantante murciano Blas Cantó, exintegrante de Auryn y uno de los artistas pop más reconocidos del panorama nacional, ha preocupado a sus seguidores en las últimas horas tras dar a conocer que había tenido que ser intervenido quirúrgicamente a raíz de un accidente en su vivienda. El propio intérprete ha sido el encargado de narrar lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde ha explicado con detalle cómo un incidente cotidiano acabó convirtiéndose en uno de los mayores retos de su vida.

Según ha relatado, se encontraba realizando pequeños arreglos en su casa cuando pisó accidentalmente un perfil metálico de pladur que se encontraba en el suelo de la cocina. El objeto se desplazó de manera inesperada y le produjo un corte en el tendón de Aquiles. “En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar”, ha reconocido en un vídeo acompañado de fotografías desde el hospital.

Blas Cantó en una publicación
Blas Cantó en una publicación en redes sociales (TIKTOK).

Tras ser trasladado de urgencia al centro sanitario más cercano, los médicos confirmaron la gravedad de la lesión y programaron la intervención sin demora. Blas, que ha tratado de restar dramatismo con su habitual sentido del humor, ha compartido con sus fans que todo había salido según lo previsto: ¡Todo en orden! Ya me hicieron el Frankenstein y por la mañana me dan el alta. Gracias a todo el mundo que me ha escrito y me ha ‘acompañado’. Vuestros mensajes me han llenado de buena energía. ¡Nos vemos pronto! Aunque sea escayolado y con muletas, pero juro que nos vemos pronto".

No obstante, el diagnóstico conlleva un proceso de recuperación lento y exigente. El propio artista ha detallado que tardará al menos dos meses en poder apoyar el pie, cuatro en caminar con cierta normalidad y más de medio año en correr. “Me tomará dos meses poder apoyar, cuatro meses volver a caminar y hasta más de seis meses poder correr. Sé que nada volverá a ser como antes, pero aún con escayola y muletas me volveré a reunir con vosotros“, ha escrito, transmitiendo un mensaje de optimismo pese a la dureza de lo que le espera.

Blas Cantó en una publicación
Blas Cantó en una publicación en redes sociales (TIKTOK).

El papel de la familia y el apoyo de sus seguidores

Blas Cantó ha querido destacar la importancia de su madre y de lo que él mismo definió como su “ángel de la guarda” en estos días complicados. Ambos han sido fundamentales para sobrellevar el ingreso hospitalario y el inicio de la rehabilitación. Al mismo tiempo, ha agradecido los miles de mensajes de apoyo recibidos en cuestión de horas, una avalancha de cariño que demuestra el vínculo cercano que mantiene con su público.

Las reacciones no se han hecho esperar. Sus seguidores han inundado las redes sociales con palabras de ánimo, deseándole una pronta mejoría y recordándole que lo más importante es priorizar su salud antes de volver a los escenarios. “Os amo”, ha respondido él en un mensaje cargado de gratitud.

Aunque el incidente le obligará a apartarse temporalmente de la música en directo, Blas no pierde la sonrisa. De hecho, insiste en que aprovechará este tiempo para recuperarse y volver con más fuerza, convencido de que el futuro le ofrecerá nuevas oportunidades sobre los escenarios.

Temas Relacionados

Blas CantóCantantesFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo

Las ciudades luchan contra las consecuencias del turismo masivo con multas por orinar, cavar en la arena o dañar el patrimonio histórico

Las autoridades de los destinos que reciben millones de visitantes cada año legislan para limitar los comportamientos incívicos y dañinos

Las ciudades luchan contra las

María Cristina Clemente, notaria: antes de firmar una hipoteca este es “un paso obligatorio que protege tus derechos”

Antes de asumir un compromiso financiero de largo plazo, la normativa establece un trámite para reforzar la seguridad del consumidor

María Cristina Clemente, notaria: antes

Medio centenar de personas sufren una intoxicación leve en un hotel de La Manga

Ninguno de los afectados ha precisado ingreso hospitalario, han sido estabilizados por cinco equipos de Soporte Vital Avanzado movilizados por el 061 en las puertas del hotel Cavanna

Medio centenar de personas sufren

“Es una masacre”: encuentran cerca de 60 cadáveres de patos mutilados en un pueblo francés y tirados en un barrio residencial

El hallazgo se ha producido el mismo día en que se reabrió la caza de aves acuáticas en la zona

“Es una masacre”: encuentran cerca
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional detiene a

La Policía Nacional detiene a un septuagenario que robaba a turistas en el aeropuerto de Palma y escondía los objetos en su andador

Un sindicato de la Policía Nacional denuncia que LaLiga no paga los dispositivos de seguridad de los partidos: “15 millones de euros que asumen los contribuyentes”

Un joven de 19 años sigue a una anciana desde el supermercado y en el portal de su casa la apuñala al no conseguir robarle una cadena de oro

Anulada la sanción impuesta a un agente de la Policía Nacional que se peleó con un compañero en los vestuarios de la comisaría: “Fue una disputa privada”

Kick, la plataforma ‘del morbo’ que desafía a Twitch pero no despega en España: “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 24 agosto

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 24 agosto

Carlos Romero, experto en Feng Shui’: “Dejar las toallas húmedas en el baño hace que perdamos dinero”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

David Alonso, la nueva promesa

David Alonso, la nueva promesa de la MotoGP que ha ganado su primera carrera en Moto2

Russell explica quiénes son sus modelos a seguir, dentro y fuera de la Fórmula 1 y no todos son pilotos

Roger Federer, el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes: de dónde viene su fortuna

Un expiloto de Fórmula 1 tiene claro cuál es el mejor dúo: “Senna tendría que estar y creo que Alonso…”

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero