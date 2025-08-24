Blas Cantó, operado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico: “En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital”

El cantante Blas Cantó posa en la alfombra roja de la II edición de los Premios Academia de la Moda Española. (EUROPA PRESS).

El cantante murciano Blas Cantó, exintegrante de Auryn y uno de los artistas pop más reconocidos del panorama nacional, ha preocupado a sus seguidores en las últimas horas tras dar a conocer que había tenido que ser intervenido quirúrgicamente a raíz de un accidente en su vivienda. El propio intérprete ha sido el encargado de narrar lo ocurrido a través de sus redes sociales, donde ha explicado con detalle cómo un incidente cotidiano acabó convirtiéndose en uno de los mayores retos de su vida.

Según ha relatado, se encontraba realizando pequeños arreglos en su casa cuando pisó accidentalmente un perfil metálico de pladur que se encontraba en el suelo de la cocina. El objeto se desplazó de manera inesperada y le produjo un corte en el tendón de Aquiles. “En cuanto pasó, sabía que tenía que ir al hospital porque me tendrían que operar”, ha reconocido en un vídeo acompañado de fotografías desde el hospital.

Blas Cantó en una publicación en redes sociales (TIKTOK).

Tras ser trasladado de urgencia al centro sanitario más cercano, los médicos confirmaron la gravedad de la lesión y programaron la intervención sin demora. Blas, que ha tratado de restar dramatismo con su habitual sentido del humor, ha compartido con sus fans que todo había salido según lo previsto: ¡Todo en orden! Ya me hicieron el Frankenstein y por la mañana me dan el alta. Gracias a todo el mundo que me ha escrito y me ha ‘acompañado’. Vuestros mensajes me han llenado de buena energía. ¡Nos vemos pronto! Aunque sea escayolado y con muletas, pero juro que nos vemos pronto".

No obstante, el diagnóstico conlleva un proceso de recuperación lento y exigente. El propio artista ha detallado que tardará al menos dos meses en poder apoyar el pie, cuatro en caminar con cierta normalidad y más de medio año en correr. “Me tomará dos meses poder apoyar, cuatro meses volver a caminar y hasta más de seis meses poder correr. Sé que nada volverá a ser como antes, pero aún con escayola y muletas me volveré a reunir con vosotros“, ha escrito, transmitiendo un mensaje de optimismo pese a la dureza de lo que le espera.

Blas Cantó en una publicación en redes sociales (TIKTOK).

El papel de la familia y el apoyo de sus seguidores

Blas Cantó ha querido destacar la importancia de su madre y de lo que él mismo definió como su “ángel de la guarda” en estos días complicados. Ambos han sido fundamentales para sobrellevar el ingreso hospitalario y el inicio de la rehabilitación. Al mismo tiempo, ha agradecido los miles de mensajes de apoyo recibidos en cuestión de horas, una avalancha de cariño que demuestra el vínculo cercano que mantiene con su público.

Las reacciones no se han hecho esperar. Sus seguidores han inundado las redes sociales con palabras de ánimo, deseándole una pronta mejoría y recordándole que lo más importante es priorizar su salud antes de volver a los escenarios. “Os amo”, ha respondido él en un mensaje cargado de gratitud.

Aunque el incidente le obligará a apartarse temporalmente de la música en directo, Blas no pierde la sonrisa. De hecho, insiste en que aprovechará este tiempo para recuperarse y volver con más fuerza, convencido de que el futuro le ofrecerá nuevas oportunidades sobre los escenarios.