Receta de polos de chocolate y plátano, el dulce sin azúcar ideal para una merienda de verano

Si te gusta el chocolate, este helado a base de fruta, leche vegetal y cacao puro te va a entusiasmar

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Polos de chocolate y plátano.
Polos de chocolate y plátano.

Clásicos por excelencia de las tardes de verano, los polos son un estupendo aliado para los meses más calurosos del año, una merienda o postre delicioso perfecto para los más golosos. Y si los hacemos caseros, mucho mejor, pues controlamos los ingredientes que contienen, sobre todo azúcares y aditivos que suelen tener los polos comerciales. En este caso, prepararemos unos polos de chocolate con plátano, una receta para la que no será necesario añadir azúcar, solo, opcionalmente, algún edulcorante como la miel, la stevia o el eritritol.

Para prepararlos, solo necesitaremos unos moldes que nos permitan congelar la mezcla durante unas horas, lo que nos permitirá conseguir la textura perfecta. El resultado son unos helados cremosos, de sabor intenso y refrescante, perfectos para grandes y pequeños, utilizando ingredientes naturales y nutritivos que nos permitirá disfrutar de esta merienda todas las veces que queramos sin remordimientos.

Opcionalmente, podemos variar esta receta, añadiendo algunos detalles que la harán todavía más rica y, sobre todo, atractiva a la vista. Las alternativas son casi infinitas, desde frutos secos picados hasta otras frutas frescas como las fresas y frutos rojos, también coberturas de chocolate con leche o chocolate blanco para darle un toque extra de sabor y textura.

Receta de polos de chocolate

Estos polos combinan fruta fresca, cacao y leche vegetal, prescindiendo de azúcar añadido y grasas saturadas. La textura resulta cremosa y el sabor, intenso, con posibilidad de variar texturas añadiendo chips de chocolate negro o frutos secos.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos.
  • Congelación: 4-6 horas.
  • Tiempo total: 4-6 horas y 10 minutos.
En tan solo 25 minutos puedes hacer estas recetas a la sartén

Ingredientes

  • 2 plátanos maduros.
  • 2 cucharadas de cacao puro en polvo (sin azúcar).
  • 200 ml de leche vegetal (almendra, avena, coco u otra).
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
  • Endulzante natural al gusto (opcional, miel, stevia o eritritol).

Cómo hacer polos de chocolate saludables, paso a paso

  1. Pela los plátanos y colócalos en un vaso de batidora.
  2. Añade el cacao puro en polvo, la leche vegetal y la esencia de vainilla si la usas.
  3. Tritura todos los ingredientes hasta conseguir una mezcla muy cremosa y homogénea.
  4. Prueba la mezcla y, si lo deseas más dulce, añade el endulzante natural elegido y bate de nuevo.
  5. Vierte la mezcla en moldes para polos.
  6. Congela durante 4-6 horas hasta que estén completamente sólidos.
  7. Para desmoldar fácilmente los polos, pásalos unos segundos bajo agua templada.
  8. Sirve enseguida y disfruta.
  9. Puedes añadir frutos secos troceados o trozos de fruta para obtener diferentes texturas y matices.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 polos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 70-90 kcal.
  • Proteínas: 1-2 g.
  • Hidratos de carbono: 15-18 g.
  • Grasas: 1-2 g.
  • Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los polos saludables de chocolate se conservan hasta 2 meses en el congelador si se guardan bien tapados o en bolsas para helado.

